Apple lover at ChatGPT kommer till iOS 18 «mot slutten av året»

Vi fikk se en mengde nye Apple Intelligence-funksjoner for iOS 18 (og Apples andre programvarepakker) vist frem på WWDC 2024 i juni, men de har ennå ikke blitt rullet ut til enheter. Når det gjelder ChatGPT-integrasjonen, vet vi nå at den kommer før slutten av året.

Som MacRumors melder, sa Apples administrerende direktør Tim Cook under en resultatsamtale nylig at ChatGPT vil bygges inn i iOS 18, iPadOS 18 og macOS Sequoia «før slutten av kalenderåret». Vi venter oss at iOS 18 vil bli tilgjengelig på iPhone en gang i september.

Når funksjonen iverksettes, vil vi ha muligheten til å la Siri rette visse spørsmål til ChatGPT, og den vil også bli en del av funksjonen for skrivehjelp som kan hjelpe med å skrive tekstmeldinger, e-poster med mer.

Den vil også kunne generere bilder i forskjellige stiler, sier Apple, alle drevet av den nyeste GPT-4o-modellen. Tilgang til ChatGPT vil være gratis, og du trenger ikke engang å registrere en konto hos OpenAI – men hvis du er et betalende ChatGPT Plus-medlem, vil du kunne koble til kontoen din for å få tilgang til flere betalte funksjoner.

AI-botter til alle

(Image credit: Apple)

Da ChatGPT-integrasjonen først ble introdusert, sa Apple at funksjonen ville bli tilgjengelig før utgangen av året – så dette er egentlig bare en bekreftelse på at den opprinnelige planen fortsatt er i rute. Det har vært spekulasjoner om at noen Apple Intelligence-funksjoner kan bli forsinket til etter lanseringen av iPhone 16 og iOS 18.

Det ser også ut til at Apple er åpen for å legge til andre AI-roboter til Siri i fremtiden – som for eksempel Google Gemini. Det er også tydelig at Apples team jobber hardt for å bringe Siri opp på nivå med ChatGPT og Gemini.

Et begrenset antall Apple Intelligence-funksjoner er allerede tilgjengelig i utviklerbetaversjonen av iOS 18.1, men selv om vi har testet programvaren, er den ennå ikke egnet for daglig bruk. For de aller fleste er det best å vente til den stabile og endelige versjonen av oppdateringen er tilgjengelig.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er sannsynlig at vi vil høre mer om Apple Intelligence og ankomstdatoen ved lanseringen av iPhone 16, som bør finne sted en gang i september. Apple vil nesten helt sikkert avduke Apple Watch 10 og den ferdige versjonen av iOS 18 på samme tid.