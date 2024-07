Google Pixel 9 kan få en av de kuleste funksjonene fra Apple Intelligence før iPhone

Google ser ut til å være klare for å avduke Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold på det kommende lanseringsarrangementet Made by Google, og nå har vi fått vite at alle fire telefonene kan lanseres med en programvare i stil med iOS 18.

Ifølge Google-lekkeren Dylan Roussel (via X), vil Pixel 9-serien introdusere Call Notes, et nytt AI-drevet verktøy som lar oss ta opp og transkribere telefonsamtaler. Roussel nevner ikke samtalesammendrag i X-innlegget sitt, men med tanke på at Pixel 8 Pro allerede kan ta opp, transkribere og gi oppsummeringer av samtaler, via Recorder-appen, tror vi det er sannsynlig at Call Notes vil gi de samme tre alternativene for telefonsamtaler.

Interessant nok vil iOS 18 bringe lignende funksjonalitet til kompatible iPhone-modeller senere i år, selv om Apple har bekreftet at AI-drevne samtaleoppsummeringer vil være begrenset til de beste iPhone-modellene – spesielt iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, og iPhone 16-serien – som en del av selskapets Apple Intelligence-pakke.

Like Add Me? Wait until you hear about AI Call Notes (with call recording and transcription), redesigned Panorama mode, and other upcoming Pixel features 📞🌃July 27, 2024

Med andre ord kan Pixel 9-eiere dra nytte av en viktig Apple Intelligence-funksjon før noen iPhone-brukere har fått en sjanse til å prøve den ut. Dessuten, med tanke på at Apple Intelligence nå angivelig er forsinket til iOS 18.1, kan Pixel 9 og søsknene fortsette å tilby transkripsjon og oppsummering av telefonsamtaler som eksklusive funksjoner selv en stund etter lanseringen av iPhone 16-serien.

AI-drevet samtalesammendrag i Apple Intelligence. (Image credit: Apple)

Ellers har innehavere av de beste Samsung-telefonene hatt tilgang til et innebygd verktøy for opptak av telefonsamtaler siden Android 9, men det er fortsatt ingen innebygd metode for å transkribere og oppsummere telefonsamtaler på Galaxy-enheter.

Når det gjelder spørsmålet om Google også vil gjøre den omtalte Call Notes-funksjonen tilgjengelog for forrige generasjons Pixel-enheter, tror vi det er sannsynlig, men først etter at Pixel 9-serien har Call Notes som et tidsbegrenset eksklusivt verktøy.

Heldigvis trenger vi ikke vente lenge før det hele avsløres. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold vil bli avduket 13. august, og TechRadar-teamet vårt vil være til stede ved Googles hovedkvarter i Mountain View, California for å gi deg de seneste Pixel-relaterte nyhetene som så snart de er presentert.

