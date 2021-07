Windows 10-feil som fører til dårlig ytelse i spill ikke fikset likevel

Den kinkige programvarefeilen i Windows 10, som roter til ytelsen i spill, henger fortsatt igjen, ifølge en rekke brukere, selv om den seneste kumulative oppdateringen i juli (som ble tilgjengeliggjort for omlag en uke siden) egentlig skulle fikse på problemene.



Programvarefeilen det er snakk om forårsaker hakking, lav FPS og generelt «lavere ytelse enn man skulle forvente i spill», ifølge Microsoft. Feilen har vært en mare for et fåtall gamere (som bruker Windows 10 21H1, 20H2 og 20H1) siden årets april-oppdatering (testversjon), ifølge programvaregiganten.

Løsningen på problemene ble servert i en testversjon som var ferdig i juni, og ble installert hos vanlige Windows 10-brukere i juli – i en oppdatering ved navn KB5004237 – men nå ser det altså ut til at denne programvareoppdateringen ikke løste problemene hos riktig alle.



Som Windows Latest skriver, så er det flere brukere på Reddit som klager over fortsatt dårlig ytelse. Ett av innleggene beskriver det slik: «Nok en gang, jeg har fortsatt problemer med gamingytelse etter KB5000842».



Et annen bruker svarer på innlegget: «Ja, jeg kan bekrefte. Ingenting har forandret seg siden KB5000842. Jeg har sendt tilbakemelding, jeg har snakket med Microsoft-utviklere, etc... månedsvis med kommunikasjon fra Microsoft om at de har en løsning på vei, eller at KIR-patchen fikset det, men ingenting forandrer seg.»

Plan for å fikse fiks

Windows Latest merker seg at problemet ser ut til å stamme fra en programvarefeil som fører til at strøminnstillingene i Windows 10 ikke fungerer som de skal, og at dette understrekes i Reddit-tråden vi refererer til ovenfor, der forfatteren av originalinnlegget mener å vite at man kan løse problemet ved å sette innstillingen til «høy ytelse.»



Teknologinettstedet sier videre at Microsoft er klar over klagene, og at selskapet jobber med en ny oppdatering som skal gjøre nok et forsøk på å olje maskineriet. Denne oppdateringen skal nå være i testfasen i det såkalte Release Preview Ring-programmet, så vi krysser fingrene for at den dukker opp i nær fremtid, slik at alle gamere med ytelsesproblemer endelig får spilt favorittspillene sine uten problemer i Windows 10.



Hvis man har slike ytelsesproblemer kan det som ovennevnt være verdt å prøve å forandre på strøminnstillingene i Windows 10 – er man heldig kan dette være en midlertidig løsning.