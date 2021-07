Microsoft lanserer Windows 365: Tilgang til Windows 10 og Windows 11 fra skyen

Microsoft har endelig avslørt sin neste store online-tjeneste: Windows 365, et skybasert abonnement som gir kunder nye måter å bruke Windows 10 og Windows 11 på.



Under sin årlige Inspire-konferanse viste Microsoft de første offisielle detaljene om den kommende tjenesten, som det for øvrig har gått rykter om i månedsvis. Med Windows 365 kan man strømme Windows til en rekke forskjellige enheter ved hjelp av skyen.



Istedenfor å kjøre operativsystemet og applikasjoner på lokal maskinvare, noe som koster både lagringsplass og prosesseringstid, vil Windows 365 la brukere strømme apper, data og innstillinger til en nær sagt hvilken som helst enhet – inkludert utstyr som kjører på macOS, Linux eller Android.

Windows 365 Cloud PC

Under Windows 365-navnet ligger også Cloud PC, en bedriftssentrert virtualiseringstjeneste som i praksis forvandler bedriftsmaskiner til tynnklienter.



Med hybridiserte arbeidsplasser i mente gjør Cloud PC overgangen til nye enheter enkelt, og gjør det enkelt å opprettholde en konstant OS-tilstand på tvers av datamaskiner, bærbare PC-er og nettbrett, slik at arbeidstakere kan komme seg tilbake til akkurat der de var forrige gang de jobbet, uansett hvilken enhet de velger å ta i bruk.



«Muligheten til å jobbe når som helst, hvor som helst og på hvilken måte man vil har blitt den nye normalen», sier Wangui McKelvey, direktør for Microsoft 365. «Alle ansatte vil ha teknologi som de er fortrolige med, enkel i bruk og tilgjengelig på tvers av forskjellige enheter.»



«I det mest komplekse nettsikkerhetsmiljøet vi noensinne har sett trenger bedrifter en løsning som hjelper sine ansatte med å samarbeide, dele og kreere, samtidig som deres data holdes trygge. Vi har muligheten til å designe verktøyene som gir en verden med hybridisert arbeid et nytt perspektiv – og kraften og sikkerheten som finnes i skyen.»

Cloud PC er også laget med tanke på besparelse for bedrifter, ved å muliggjøre at arbeidere som ikke jobber fast kan øke og senke arbeidsmengden alt etter behov. Det vil med andre ord bli mye enklere for bedrifter å tilpasse maskinvare (eller nå, tilgangen på prosesseringstid i skyen) for enkelte grupper ansatte, avhengig av hvor mye ressurser den enkelte trenger.



For å gjøre overgangen så enkel so mulig for IT-avdelinger vil Cloud PC-er dukke opp ved siden av fysiske Windows-maskiner i Microsoft Endpoint Manager, og patche-prosessen vil være identisk.



Ifølge Microsoft vil Cloud PC også adressere en rekke tradisjonelle problemer med nettsikkerhet ved å lagre data i skyen, i motsetning til lokalt. Det skal også være mulig å integrere de nye systemene med bedrifters eksisterende identitet- og sikkerhetstjenester, slik at det blir enkelt å konfigurere for eksempel 2FA og trinnet tilgang. Det hele vil også være kryptert, alt fra data som befinner seg i skyen til nettverktrafikk mellom lokale enheter og Cloud PC.



«Vi er så entusiastiske når vi nå deler denne måten å oppleve Windows 10 og Windows 11 på, gjennom skyens kraft, på tvers av alle deres enheter», la McKelvey til. «Vi mener at dette vil gi organisasjoner av alle størrelser drivkraften, enkelheten og sikkerheten de trenger til å adressere de fluktuerende behovene i arbeidsstokken.»



Den nye tjenesten, som vil være tilgjengelig 2. august, kommer i to forskjellige versjoner: Windows 365 Business og Windows 365 Enterprise. De to pakkene fungerer som abonnementer som betales per bruker per måned, og gir bedrifter en rekke forskjellige ytelsesløsninger.



Selv om Microsoft nå har delt en relativt stor mengde informasjon om de bedriftsmessige sidene ved Windows 365 har vi ennå ikke hørt stort om variantene vi regner med kommer til å være rettet mot vanlige brukere. Vi håper at mer informasjon om dette blir tilgjengeliggjort snarlig.