Fremtidens Windows kan være Microsoft Cloud PC – ikke Windows 11

Windows 11 føles kanskje ut som en naturlig evolusjon av Windows 10, men Microsoft jobber med noe langt mer revolusjonerende: En ny lekkasje viser at selskapet nå jobber flittig med sin såkalt Cloud PC-tjeneste.



Ifølge noe som skal være markedsføringsmateriale, som nylig ble lagt ut på Twitter, blir det vist frem noe som ser ut til å være Windows kjørende i en nettleser.

Dette samsvarer godt med det vi har hørt om Microsoft Cloud PC tidligere, at brukere vil kunne strømme Windows 10 (eller Windows 11) til alle mulige enheter via internett.

Fordeler i skyen

Ved å strømme en skybasert Windows-kopi vil folk kunne bruke Windows 10 og 11 på enheter som normalt sett ikke ville kunne kjøre operativsystemene, som eksempelvis Chromebook-maskiner, Apple-maskiner eller telefoner.



Dette kan være særskilt nyttig for bedrifter, siden ansatte vil kunne få tilgang til kraftige maskiner, uten lokal tilgang til dyr fysisk maskinvare. Det vil også gjøre det potensielt enklere å administrere maskinene de ansatte bruker.



Det å ha tilgang til kraftig maskinvare og programvare via nettleseren, uansett hvor du befinner deg i verden, kan også være svært nyttig for mange vanlige brukere – det er heller ikke å forakte at tjenesten skal kjøre på Microsoft Azure-servere, på samme måte som Microsoft spillstrømmetjeneste xCloud.



Det var forventet at Microsoft Cloud PC skulle bli annonsert sammen med Windows 11, i juni, men overraskende nok valgte programvaregiganten å vente.



Per nå forventes det at Microsoft Cloud PC vil bli vist frem under Microsoft Inspire, som foregår mellom 14. og 15. juli.

Kilde: MSPoweruser