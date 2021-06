Windows 11 annonsert: lanseringsdato, funksjoner og alt du trenger å vite om det nye OS-et

Windows 11 ble endelig – offentlig, denne gangen – bekreftet under Microsofts store avsløring den 24. juni.



Administrerende direktør for Microsoft, Satya Nadella, understreket i løpet av livestrømmen at dette er den første versjonen i en ny æra for Windows.



Det er ikke lenge siden en tidlig testversjon av Windows 11 lakk ut i eteren, og her fikk vi rede både på navn og et nytt utseende, men i dag fikk vi endelig se det nye brukergrensesnittet og de nye funksjonene presentert skikkelig.



Selv om Microsoft tidligere har sagt at Windows 10 kommer til å være den eneste Windows-versjonen på markedet i overskuelig fremtid, så er det faktisk slik at forgjengeren har vært på markedet i seks år allerede, og mange vil mene at denne oppdateringen introduserer nok nyvinninger til at man kan forsvare et hopp til et nytt tall.



Les videre for å få rede på alt vi så langt vet om oppfølgeren til Windows 10.

Rett på sak

Hva er det? Windows 11 er oppfølgeren til Windows 10

Windows 11 er oppfølgeren til Windows 10 Når lanseres det? Antageligvis i slutten av november eller begynnelsen av desember

Antageligvis i slutten av november eller begynnelsen av desember Hvor mye koster det? Det er gratis

Når blir Windows 11 lansert?

Microsoft sier at Windows 11 kommer til å bli lansert «mellom høsttakkefest og jul» – med andre ord vil OS-et antageligvis bli tilgjengelig for brukere en gang mellom november og slutten av desember. I mellomtiden kan du laste ned et verktøy som kan vise deg om laptopen eller den stasjonære PC-en din klarer å kjøre Windows 11.

Download Windows PC Health Check to see if your PC meets the requirement of Windows 11 https://t.co/hJ7fYBlb51June 24, 2021 See more

Hvor mye koster Windows 11?

Windows 11 kommer til å være en gratis oppdatering for eksisterende Windows-brukere – du må være på nett for å laste ned, installere og aktivere Home-versjonen, og du må ha en Microsoft-konto hvis du skal installere det, eller oppgradere eksisterende versjoner, på PC-er eller nettbrett.

(Image credit: Microsoft)

Hvilke funksjoner har Windows 11?

Man får et bredt spekter finslepne funksjoner i Windows 11, og en av de umiddelbart interessante aspektene ved det nye OS-et er at oppdateringer nå skal være 40 % mindre. Det er også godt å høre at Microsoft mener at dette skal være «den hittil sikreste versjonen» av OS-et.



Oppgavelinjen er optimalisert for berøringsskjermer samt mus, og kalles nå «the dock».



Hvis man driver med mange ting samtidig har man mye nytt å glede seg til i Windows 11. Her kan man blant annet kjapt feste vinduer hvor man vil på skjermen, ikke bare side om side, med en funksjon som Microsoft kaller «snap layouts». Man kan plassere flere vinduer i kolonner, seksjoner, med mer, noe som gjør at man kan få oversikt over innholdet på en måte som passer applikasjonene.

En annen ny funksjonalitet er såkalte snap groups, som gjør at man kan gå tilbake til et tidligere vinduoppsett fra den nye «dokken» (tidligere oppgavelinjen). På denne måten kan man for eksempel komme seg tilbake til sitt sedvanlige oppsett der vinduene har sin faste plass.



I det nye OS-et får man også bedre støtte for flere skjermer. Hvis man for eksempel kopler tilbake en ekstern skjerm vil Windows 11 huske de gamle posisjonene til vinduene forrige gang man brukte denne skjermen.

(Image credit: Microsoft)

Teams blir nå integrert i det nye dock-området, slik at man raskt og enkelt kan bli med i samtaler, både på jobb og med familien. Dette ser ut til å være starten på slutten for Skype, særlig på grunn av én avslørende detalj: Skype-lyden ble spilt av i demonstrasjonen da en av vertene fikk ble oppringt.



Microsoft Store får endelig et redesign, og skal nå ha langt bedre kuratert innhold og det skal være enklere å finne igjen for eksempel TV-serier man har kjøpt, via blant annet å vise kjøpene på TV-en din. Applikasjoner som Disney+, Adobe Creative Cloud, Pintrest og flere er allerede tilgjengelige i den nye Windows 11-butikken, klare til bruk.

UWP, PWA og Win32-applikasjoner skal nå alle være tilgjengelige i Microsoft Store, noe som tyder på at OS-giganten nå vil prøve å samle de ulike API-ene og gjøre de mer ensrettede. Hvis du bruker din egen såkalte commerce engine (et applikasjonslag som muliggjør kjøp og salg i programvare) kan utviklere og utgivere nå beholde 100 % av inntektene de får via Microsoft Store.



Android-apper kan nå også brukes i Windows 11, og kan finnes via Microsoft Store – men som må lastes ned via Amazons App Store – så nå er det altså mulig å laste ned og installere for eksempel TikTok på kontormaskinen, eller på nettbrettet.

(Image credit: Microsoft)

Windows 11 får et nytt utseende

Under Microsoft-arrangementet ble det bekreftet at start-menyen har flyttet posisjon, og befinner seg nå i midten av det nye dock-systemet. Denne skal også være «drevet av skyen», med andre ord dynamisk, og forandrer seg derfor alt ettersom når på døgnet du trykker på den, og hva du har jobbet med i det siste (på alle enheter.)



Man kan velge mellom lys modus og mørk modus, og de avrundede vinduskantene og resten av forandringene i det grafiske brukergrensesnittet skal være å finne i enhver avkrok i operativsystemet.



Vi så også snurten av enkelte Aero-aktige vinduer, som minnet litt om de i Windows Vista, som viste brukeren mindre mengder informasjon.

(Image credit: Microsoft)

Windows Widgets er tilbake i Windows 11, og disse har man tilgang til fra dokken. Microsoft brukte anledningen til å skryte av AI i det de viste frem forskjellige widgets, og stikkordet skal være tilpasningsevne. Bruker man berøringsskjermer kan man for eksempel dra widgetene inn fra venstre side av skjermbildet.



Man har etter sigende nok å velge i, og det som ble vist frem inkluderte været, Bing-kart og nyheter.

(Image credit: Microsoft)

Gaming på Windows 11

Det er ingen tvil om at Microsoft satser hardt på gaming i Windows 11. En god del tid av arrangementet ble brukt på å snakke om gaming-satsingen fremover, der funksjoner som auto-HDR skal være på plakaten.



Direct Storage blir også implementert i Windows 11, hvilke betyr at data fra installerte spill kommer til å lastes inn raskere til skjermkortet ditt (CPU-en trenger ikke å organisere overføringene).



Xbox Game Pass blir nå innebygget i Xbox-appen, noe som gjør at det skal bli enklere å få tilgang til, og laste ned, enda flere spill – alt fra «Doom Eternal» til «Halo Infinite» (om ikke så lenge.)

(Image credit: Microsoft)

Forbedret grensesnitt for berøringsskjermer

Nettbrett-modus har vært en av de svakere delene av Windows helt siden Windows 8.



De nye nettbrett-funksjonene i Windows 11 kan bli en av krumtappene for Microsoft, særlig siden selskapet for tiden planlegger å lansere flere Surface-produkter. Med et helt nytt operativsystem som kjører på helt nye nettbrett kan Microsoft potensielt på sikt tilby en besnærende totalpakke.



Under arrangementet skrøt Microsoft av større treffpunkter for berøringsskjermer og at det skal være enklere å flytte vinduer. Rotering av skjermen skal også ha blitt optimalisert, blant annet når det gjelder hvordan vinduene organiserer seg (slik at man fortsatt har oversikten på enten høykant eller i landskapsmodus.)

Berøringsbevegelser på styreflatene til Surface-modeller skal også være mulig å bruke på skjermen, noe som gjør at grensesnittet blir mer ensrettet, uavhengig av hva man bruker til å styre nettbrettet.



Haptisk feedback når man bruker en styrepenn er også en nyvinning som er på vei til Windows 11, noe som gjør det langt enklere å få med seg hvordan linjer og tegninger kommer til å fortone seg på skjermen.



Tastaturet til bruk med berøringsskjermer har også fått en ny look, og man får nå også tilgang til et mindre tastatur (hvis man eksempelvis ønsker kun å bruke tommelen), med emojier lett tilgjengelig. Diktering og stemmekommandoer skal for øvrig også være forbedret.