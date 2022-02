En overraskende Windows 11-oppdatering ordner opp i de største problemene – slik laster du den ned

Microsoft har nettopp lansert en mye omtalt Windows 11-oppdatering som endelig gir oss Android-apper på PC, men selskapet har også sneket ut en aldri så liten overraskelse. Windows 11, versjon 22557, inneholder et knippe ganske så kule nye funksjoner, og retter opp i mange av de mest irriterende problemene i det nye operativsystemet.



I motsetning til oppdateringen som allerede er lansert, og er tilgjengelig for alle Windows 11-brukere (du kan lese mer om denne i dette blogginnlegget skrevet av Microsoft-medarbeider Panos Panay), så er versjon 22557 av Windows 11 kun å finne i den såkalte Nickel Release-kanalen. Dette er en avgrening i aktiv utvikling som gir eksterne programvareutviklere tilgang til tidlige versjoner av operativsystemet, slik at man kan sikre at fremtidige applikasjoner fungerer som de skal i Windows 11.



Normalt sett dekkes ikke slike oppdateringer inngående av pressen, men denne er verdt å merke seg, siden den gir oss innsikt i hva den store Windows 11-oppdateringen, 22H2, som kommer senere i år, kommer til å inneholde.



Det er ikke bare store forandringer i funksjoner som er interessant her, men også mindre forbedringer som tar tak i irritasjonsmomenter ved Windows 11 som har vært å finne i operativsystemet siden lansering i fjor.

(Image credit: Microsoft)

Nye funksjoner på vei til Windows 11

En av de største forandringene som er å finne i Windows 11, versjon 22557, er muligheten til å trekke filer inn i en applikasjon som ligger i oppgavelinjen, slik at man raskt kan åpne filen. Dette er en kjekk «nyvinning» som eksisterte i tidligere utgaver av Windows, en som mange bruker daglig, så at 11 hoppet bukk over denne funksjonen har vært til irritasjon for mange.

Det blir også enklere å legge til snarveier i oppgavelinjen i Windows 11, siden man nå kan dra snarveier fra startmenyen ned på oppgavelinjen, og dermed automatisk feste de der.

Startmenyen i Windows 11 får også en etterlengtet oppdatering, her får vi støtte for mapper. Igjen, dette er hendig funksjonalitet som har vært å finne i tidligere versjoner av Windows, og det var beint frem merkelig at den seneste utgaven av OS-et manglet dette.

Mapper i startmenyen i Windows 11 kan lages ved å dra en snarvei opp på en annen, og man kan i etterkant forandre navnet, slik at man i større grad kan organisere som man vil.

Som forventet får den såkalte Focus Assist-funksjonen en overhaling. I den nye oppdatering heter den simpelthen «Focus» og vil gjøre at man enkelt kan sette varsler fra enkeltapplikasjoner på vent og starte en såkalt Focus Session, som har en timer og rolig musikk fra Spotify. En måte å kutte ut støyen om man trenger å konsentrere seg, med andre ord.

Microsoft introduserer også en nyttig tilretteleggingsfunksjon kjent under navnet Live Captions. Dette systemet skal sørge for at man alltid får undertekster om lydinnhold spilles av.

(Image credit: Microsoft)

Av andre fikse løsninger kan vi nevne at man nå kan feste filer til Quick Access-delen i Windows Explorer (noe man allerede har muligheten til å gjøre med mapper.) Samarbeidet mellom Windows 11 og tjenester som OneDrive og Office skal også ha fått forbedringer.

Såkalte Snap Layouts, som man kan bruke til å organisere skrivebordet, har fått et nytt design og nye animasjoner, og Windows-økosystemets nyttigste verktøy, Task Manager, har fått en ny visuell stil (hvilket inkluderer en meny på venstre hånd istedenfor de tradisjonelle fanene), slik at det skal stå mer i stil med Windows 11-estetikken.

Windows 11, versjon 22557, later til å være en oppdatering fylt til randen av innhold, der mye av dette er løsninger på problemer som har vært til irritasjon. Hvordan får man tak i den akkurat nå, og bør du egentlig laste den ned med en gang?



Som vi nevnte tidligere er dette en testversjon ment for utviklere, og det betyr at man ikke simpelthen kan åpne Windows Update og laste den ned.



Det man må gjøre er å melde seg på Windows Insider-programmet og så velge Dev-kanalen. Du kan finne ut mer om hvordan man gjør dette ved å gå til Microsofts Windows Insider-nettside.



Etter at man får registrert seg bør det være mulig å laste ned og installere Windows 11, versjon 22557.



Vi anbefaler dog at du tenker deg godt om før du velger å installere en testversjon. Selv om de nye funksjonene høres fristende ut, så er dette en versjon som ikke er klargjort til faktisk lansering, og det betyr at det fortsatt kan være en hel del programvarefeil og uferdige programmer i OS-et som kan forårsake uforutsette problemer for datamaskinen din.



For de aller fleste anbefaler vi å ha litt is i magen og heller vente til den offisielle lanseringen av Windows 11 22H2, en eller annen gang i andre halvdel av 2022. Innen den tid har Microsoft forhåpentligvis finslipt versjonen, og fått lukt ut de største problemene.

Kilde: Windows Latest