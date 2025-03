Hva du skal gjøre hvis ditt VPN ikke lenger fjerner blokkeringen av Netflix

Det er et par enkle ting du kan prøve hvis VPN-en din ikke lenger fjerner blokkeringen av Netflix for deg.

Du gjorde alt riktig. Du sammenlignet VPN-tjenester nøye, testet noen av dem, fant en som opphevet blokkeringen av alle dine favorittstrømmeplattformer. Men plutselig endret alt seg – og nå har du ikke lenger tilgang til Netflix (eller andre tjenester du vanligvis bruker).

Det er mildt sagt frustrerende. Men det er ikke din feil. Du har kanskje valgt den perfekte VPN-tjenesten for Netflix i utgangspunktet – men de store strømmetjenestene jobber kontinuerlig med å oppdage og blokkere VPN-trafikk. Du ble akkurat fanget midt i denne striden.

Men det trenger ikke å ende her. Det er flere triks du kan prøve – og noen ganger kreves det bare et par klikk for å få alt til å fungere igjen.

Bytt VPN-server eller plassering

Streamingplattformer blokkerer VPN-tjenester ved å oppdage og svarteliste visse IP-adresser.

Hvis dette skjer med deg, kan du prøve å koble til en annen server i samme land – dette vil vanligvis gi deg en ny IP-adresse og en ny sjanse til å omgå blokkeringen.

For eksempel har NordVPN servere i 15 amerikanske byer, så det kan ta litt tid å gå gjennom dem alle – men det kan være verdt det.

Har du det ikke travelt? Test et par servere og vent et par dager. VPN-leverandører merker raskt når en populær plattform slutter å fungere, takket være mengden av supportsaker – og de begynner ofte å jobbe med en løsning umiddelbart.

Kontakt brukerstøtte

Hvis det ikke hjelper å bytte server, kan du kontakte VPN-tjenestens støtte. Hvis de allerede er klar over problemet, kan det hende du får svar med en gang – kanskje med en liste over servere som fortsatt fungerer. Det sparer deg for både tid og frustrasjon.

Hvis de ikke har oppdaget problemet ennå, er det viktig at du rapporterer det. Saken din kan fremskynde feilsøkingen deres.

Prøv andre måter å få tilgang til Netflix på

Noen ganger kan det være nettleseren eller appen du bruker som får Netflix til å blokkere deg. Du kan prøve noen enkle feilsøkingstips – som å tømme hurtigbufferen – men det enkleste er ofte å prøve en annen rute.

Hvis du for eksempel prøver å få tilgang til Netflix via Chrome på Windows-datamaskinen din, kan du prøve å åpne et inkognitovindu eller bytte til Edge. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å laste ned Netflix-appen fra Microsoft Store og strømme derfra.

Har du flere enheter? Prøv en annen plattform – dette gir vanligvis de beste resultatene. Hvis Netflix ikke fungerer på din iPhone, vil det sannsynligvis ikke fungere på andre iPhones heller – men en Android-telefon eller en Windows-laptop kan fungere bedre.

Bytt VPN-protokoll

Ikke alle VPN-servere støtter alle protokoller. For eksempel tilbyr ExpressVPN 16 lokasjoner i Nord-Amerika med Lightway eller OpenVPN, men bare 3 med L2TP. Færre lokasjoner betyr færre IP-adresser, noe som igjen betyr mindre sjanse for suksess.

Hvis du endret VPN-protokoll før – prøv å gå tilbake til standardinnstillingen, ofte kalt «Automatisk». Dette lar appen velge det beste alternativet.

Mange tjenester har også sin egen protokoll – som ExpressVPNs Lightway eller NordLynx hos NordVPN – og de er ofte veldig gode valg. Test noen steder igjen etter byttet – selv om byene ikke endres, kan IP-adressene kanskje gjøre det.

Prøv nettlesertillegg

Et «ekte» VPN beskytter hele tilkoblingen din – ikke bare nettleseren din. Noen VPN-tjenester tilbyr imidlertid frittstående utvidelser for Chrome, Firefox eller Edge, og noen ganger er de flinkere til å fjerne blokkering av innhold.

Det hjelper kanskje ikke hvis du vil streame på Smart TV eller via Fire TV Stick – men det er en rask test, og hvis det fungerer, kan du bruke resultatene til å gi brukerstøtten mer informasjon.

Test Smart DNS

Flere VPN-tjenester, som ExpressVPN, NordVPN, Surfshark og CyberGhost, tilbyr Smart DNS – en alternativ måte å fjerne blokkering av innhold på.

Smart DNS gjør bruk av spesielle DNS-innstillinger for å få det til å se ut som om du er i et annet land. Det er enklere enn et VPN – det er ingen kryptering – men det kan fungere bedre på enkelte enheter, som smart-TVer, der VPN-apper ikke er tilgjengelige.

Ikke alle tilbydere fremhever funksjonen veldig tydelig. Søk etter «Smart DNS» på deres støtteside – eller merket hvis de har sitt eget navn for teknologien. Hos ExpressVPN, for eksempel, heter det MediaStreamer.

Hvis VPN-tjenesten din ikke lenger fjerner blokkeringen av Netflix – ikke gi opp. Prøv å endre servere, endre protokoller, bruke en utvidelse eller kjøre Smart DNS. Ofte er et enkelt triks nok til å synke tilbake i sofaen og nyte favorittserien din igjen.