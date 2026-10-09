IPVanish lanserer en omfattende oppdatering – forbedret antivirus og nye abonnementsløsninger skal hjelpe brukerne med å ta kontroll over sin digitale hverdag

IPVanish har kunngjort en rekke forbedringer som ledd i arbeidet med å tilby mer enn bare VPN-beskyttelse.

Blant de nye funksjonene finner vi en forbedret antivirusløsning og tre nye abonnementsnivåer.

Den nye antivirusbeskyttelsen er integrert direkte i appene for Windows og Mac.

IPVanish har kunngjort planer om å utvikle seg fra en tradisjonell VPN-tjeneste til en mer omfattende løsning for digital sikkerhet.

Dette initiativet tar sikte på å møte det økende behovet for flerlagsbeskyttelse mot moderne cybertrusler. Selv om en VPN er ypperlig for å skjule IP-adressen din og kryptere internettrafikken når du bruker offentlige Wi-Fi-nettverk, kan den ikke hindre deg i å laste ned en skadelig fil ved et uhell.

– Et VPN var aldri ment å være en komplett løsning, forklarer Subbu Sthanu, leder for cybersikkerhet for privatmarkedet hos IPVanish. – Det beskytter internettforbindelsene og personvernet ditt, men det beskytter deg ikke mot skadelige nedlastinger, falske påloggingssider og andre trusler.

Neste generasjons beskyttelse

Kjernen i denne omfattende oppdateringen er en helt ny antivirusfunksjon som er integrert direkte i IPVanish’ skrivebordsprogrammer for Windows og macOS. I stedet for å måtte forholde seg til flere kontrollpaneler eller laste ned separate programmer, får brukerne nå beskyttelse mot skadevare rett i den eksisterende VPN-appen.

Ifølge selskapets kunngjøring tilbyr den nye antiviruspakken langt mer enn bare grunnleggende virusskanning. Funksjonen «Device Protection» (enhetsbeskyttelse) sørger for omfattende sikkerhet og lar brukerne kjøre fullstendige skanninger etter skadevare på både harddisker og eksterne lagringsenheter. Skanninger kan startes manuelt eller planlegges slik at de kjører automatisk.

En annen viktig nyhet er «Real-time Protection» (sanntidsbeskyttelse). Denne funksjonen drives av KI-teknologi og beskytter aktivt mot løsepengevirus (ransomware), overvåker nedlastede filer for uventede endringer, hindrer skadevare i å utnytte sikkerhetshull og blokkerer skadelige bakgrunnsprosesser.

I tillegg kan funksjonen «Web Protection» (nettbeskyttelse) blokkere annonser, sporingsverktøy og skadelige nettsteder. Den overvåker også nettverksaktivitet for å oppdage trusler, selv når VPN-tilkoblingen er inaktiv.

Antivirusbeskyttelsen drives av den samme motoren som brukes i VIPREs antivirusprodukter. I en test av beskyttelse mot skadevare, utført i mars 2026 av det uavhengige testlaboratoriet AV-Comparatives, oppnådde VIPRE Advanced Security en imponerende beskyttelsesgrad på 99,91 % mot 10 000 reelle eksempler på skadevare. Dette ga produktet laboratoriets høyeste vurdering: en «Advanced+»-utmerkelse med tre stjerner.

Nye abonnementer og priser

For å legge til rette for de nye funksjonene har IPVanish også revidert abonnementsplanene sine og delt dem inn i tre ulike nivåer. Målet er å gi kundene større fleksibilitet når det gjelder å velge sikkerhetsfunksjonene de trenger.

Essential: Den tradisjonelle VPN-pakken. Prisene starter på 2,39 dollar i måneden og inkluderer selve VPN-tjenesten samt «Threat Protection», som gir ekstra beskyttelse mot trusler på nettet.

Den tradisjonelle VPN-pakken. Prisene starter på 2,39 dollar i måneden og inkluderer selve VPN-tjenesten samt «Threat Protection», som gir ekstra beskyttelse mot trusler på nettet. Complete: Dette mellomnivået bygger videre på Essential ved å legge til avansert antivirusbeskyttelse. Med et toårsabonnement koster pakken 3,09 dollar i måneden – bare 70 cent mer enn Essential.

Dette mellomnivået bygger videre på Essential ved å legge til avansert antivirusbeskyttelse. Med et toårsabonnement koster pakken 3,09 dollar i måneden – bare 70 cent mer enn Essential. Advanced: Den mest omfattende planen inkluderer alt i Complete-pakken, men legger til 1 TB skylagring og selskapets egen sikre nettleser, Secure Browser. IPVanish Advanced starter på 3,23 euro i måneden med et toårsabonnement.

Dette utvidede tilbudet markerer et betydelig fremskritt for IPVanish og harmonerer perfekt med selskapets nye slagord: «Control your digital world.» Ved å kombinere avansert antivirusbeskyttelse og nettskybasert sikkerhetskopiering med sin etablerte VPN-tjeneste, ønsker IPVanish å gjøre det enklere enn noen gang for brukere å beskytte hele sin digitale tilstedeværelse på nettet.