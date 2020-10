ExpressVPN vs NordVPN: hvilken burde du velge?

VPN-tjenester er ikke lenger forbeholdt vidunderbarn eller hackere. Fenomenet vinner stadig større utbredelse verden over.

Den økende bruken kan knyttes til den voksende bevisstheten om viktigheten av nettsikkerhet, og dessuten til det økende utvalget av gode VPN-tjenester på markedet. Og skal vi velge de to beste og sette dem opp mot hverandre i en VPN-kamp som representerer dagens marked, må det bli ExpressVPN vs NordVPN.

Du har kanskje hørt om ExpressVPN, og det er det i så fall gode grunner til. ExpressVPN tilbyr fantastisk brukerstøtte og et enormt antall servere, og er en gjennomgående førsteklasses tjeneste. NordVPN er imidlertid en populær konkurrent, og skulle også være godt kjent for mange. Her får du alt du venter deg, i tillegg ti en rekke spennende og dyptgripende funksjoner.

Den beste VPN-tjenesten gir deg hele pakka: vanntette sikkerhetsfunksjoner, brukervennlige apper og muligheten til å få tilgang til geografisk blokkerte nettsider som Netflix, blant annet.

Og hvordan kommer ExpressVPN og NordVPN og ut av en sammenligning med hverandre – og hvilken av dem er det verdt å bruke pengene på?

Førsteinntrykk og spesifikasjoner

ExpressVPN vs NordVPN: sammenligning av spesifikasjoner Antall servere:

ExpressVPN: 3000+ / NordVPN: 5200+ Antall land:

ExpressVPN: 94 / NordVPN: 59 Maksimalt antall samtidige forbindelser:

ExpressVPN: 5 / NordVPN: 6 Pengene tilbake-garanti:

ExpressVPN: 30 dager / NordVPN: 30 dager Laveste månedspris (i dollar):

ExpressVPN: $ 6,67 / NordVPN: $ 3,49

Helt fra det øyeblikket du installerer dem, er det helt tydelig at det handler om to giganter i VPN-bransjen. Begge kan skilte med fantastiske produkter.

Når de er installert, kan du ved hjelp av begge tjenestene logge deg inn på én av en enormt antall servere på bare noen få sekunder. ExpressVPN stiller med en stor og innbydende «on/off»-knapp, mens Nord har sitt tegnede verdenskart og valget «Quick connect».

Som du ser av vår sammenligning av tjenestenes spesifikasjoner, vil du ikke være i beit for serverlokasjoner. Her finner du alt fra Albania til Vietnam. De to tilbyderne satser tungt på å levere brukerne alternativer fra hele kloden. Nord har kanskje et tallmessig overtak, mens Express byr på større variasjon i lokasjonene.

ExpressVPN vs NordVPN: abonnementer, priser og prøveversjoner

ExpressVPN åpner med et abonnement for en enkelmåned på $12,95, men dette reduseres til $ 9,99 i måneden hvis du velger et halvt års abonnement. NordVPN tilbyr bare ett abonnement med mindre enn et års varighet, nemlig én måned til $ 11,95, eller $ 9,00 hvis du binder deg til et halvt år.

Men dette blir billigere hvis du velger mer langvarige løsninger. ExpressVPNs billigste tilbud er årsabonnementet, der du for tiden får tre måneder gratis. Dette sender månedskostnaden ned til bare $ 6,67.

Stjernen er likevel toårsabonnementet fra NordVPN, som for tiden tilbys for bare $ 3,71 i måneden. Dette gir deg svært mye for pengene, så lenge det ikke gjør deg noe med så lang bindingstid.

Begge rivalene tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Hvis du er tilfreds med å forplikte deg til to år med NordVPN (noe du fullt og helt betaler for på forskudd), er tjenesten prismessig fordelaktig fremfor ExpressVPN. Selv om sistnevntes tre gratismåneder gjør den litt mer konkurransedyktig.

ExpressVPN vs NordVPN: personvern

NordVPN og ExpressVPN kan begge skilte med glimrende personvern på papiret. Begge tilbyr Perfect Forward Secrecy, noe som innebærer at hvis sikkerheten til én eneste brukerøkt er truet, vil den neste være godt beskyttet gjennom bruk av en annen kode.

Begge hevder også å kunne blokkere DNS-lekkasjer, noe som støttes av våre tester. ExpressVPN kjører imidlertid sin 256-bit-krypterte ingen kunnskap-DNS på alle sine servere. At de får til noe slikt for egen maskin er et godt tegn.

NordVPN byr på noen strålende funksjoner som Onion over VPN og et dobbelt VPN-system, men serverhackingen de ble utsatt for i 2018 etterlater fremdeles en vond bismak.

Det er vanskelig å skille de to kamphanene på dette feltet, for selv om NordVPN byr på et par funksjoner man ikke får fra ExpressVPN, er de ikke noe de fleste brukere vil ha nytte av. Dessuten har ExpressVPN et fullstendig uplettet rulleblad.

ExpressVPN vs NordVPN: loggføring

Hvordan en VPN-leverandør stiller seg til loggføring er et av deres viktigste salgsargumenter. Begge våre rivaler er blitt vurdert av det uavhengige selskapet PricewaterhouseCooper, og begge fik stadfestet sine påstander om at de ikke loggfører.

ExpressVPN loggfører svært lite informasjon bare oppkoblingsdato og valg av server. Denne informasjonen vil ikke alene utsette brukeren for noen som helst risiko, ettersom det ikke lagres noen brukerdata.

Begge har en loggføringspraksis det er enkelt å forstå. Det er alltid et godt tegn at all relevant informasjon er lett tilgjengelig, og vi applauderer begge tjenestenes tilnærming til transparens.

ExpressVPN (Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN vs NordVPN: ytelse

Nå går vi over til noe du vil merke hver eneste dag. Ytelsen til et VPN er helt avgjørende. Hvis forbindelse er treg, er det ingen vits å benytte den.

Fra vår britiske testforbindelse på 75 Mb, fikk vi med ExpressVPN en hastighetsreduksjon på bare 5–6 %, mens Nord kom litt svakere ut med reduksjoner på 6–8 %. Begge må imidlertid sies å gjøre det temmelig skarpt.

Med vår amerikanske testforbindelse på 600 Mb, oppnådde ExpressVPN et snitt på 200–250 Mb, med 157 Mb som det laveste tallet. Med Nord oppnådde vi maksimalt 300 Mb, men her var forbindelsen mer ujevn, med en bunnverdi på 125 Mb.

Da vi koblet oss opp via mer fjerntliggende servere, presterte begge tjenestene godt, men vi opplevde også en del langsomme forbindelser. ExpressVPN viste seg imidlertid nok en gang å være litt mer pålitelig. Her kan du gå rett til ExpressVPN og bli abonnent.

ExpressVPN vs NordVPN: strømming

En viktig grunn til at mange velger å bruke VPN er tilgangen til geografisk blokkerte strømmetjenester. Hvis dette gjelder deg, kan akkurat denne sammenligningen være avgjørende for ditt valg.

ExpressVPN oppgir tydelig akkurat hvilke nettsteder tjenesten kan avblokkere for deg. Dette er et freidig trekk, ettersom disse tjenestene konstant kjemper for å begrense VPN-tilgang. ExpressVPN har imidlertid dekning for disse påstandene, og avblokkerte alle Netflix-serverne vi testet, i tillegg til YouTube og den notorisk krevende BBC iPlayer.

NordVPN hevder ikke eksplisitt å kunne avblokkere noen navngitte nettsteder, men de sier så mye som at de kan gi adgang til «underholdningsinnhold». Uansett lyktes tjenesten i å avblokkere Netflix på alle våre forsøk, og det samme gjaldt YouTube.

iPlayer viste seg imidlertid å være en snublestein for Nord, og vi måtte ty til nettlesertillegget i tospann med skrivebordsprogrammet for å avblokkere BBCs strømmetjeneste.

Selv om begge (etter hvert) lyktes i å avblokkere alt vi prøvde ut, gjorde ExpressVPN prosessen enklere. Det er ikke uten grunn vi kåret tjenesten til beste VPN for Netflix.

ExpressVPN vs NordVPN: torrents

Hvis du jevnlig bedriver ubeskyttet torrenting, eksponerer du IP-adressen din til alle du deler filer med. Og et VPN er en perfekt sikkerhetsløsning.

Heldigvis tilbyr både ExpressVPN og NordVPN strålende P2P-funksjonalitet.

ExpressVPN støtter P2P-deling på alle sine servere, har ingen restriksjoner på båndbredde og heller ikke noe tak for datamengden. Brukeropplevelsen er problemfri, og du har også en effektiv killswitch som slår inn når internettforbindelsen glipper.

NordVPN støtter ikke P2P på alle sine servere, men tjenesten kan oppdage at du driver med torrenting, og kan bytte til en sever som støtter dette uten at du selv må foreta deg noe. Du kan også velge en P2P-vennlig server fra starten av, og her får du sannelig også en killswitch.

NordVPN (Image credit: NordVPN)

ExpressVPN vs NordVPN: mobil-apper

Manglende trygghet ved tilkobling til offentlig wi-fi er noe som bekymrer mange, særlig folk som foretrekker å jobbe på café eller ofte benytter offentlig transport. Derfor er gode mobil-apper en viktig egenskap ved enhver VPN-tjeneste som er verdt noe.

NordVPNs mobil-apper er kraftige, noe du naturligvis veter deg av et fullspekket VPN, og iOS-støtten i deres proprietære NordLynx-protokoll er virkelig noe som utmerker seg.

ExpressVPNs apper er også velutstyrte, med et utvalg tilgjengelige protokoller og veldig ren og tydelig layout. Det er like enkelt å bruke Express på mobilen eller nettbrettet som det er på datamaskinen.

Det er på det sistnevnte feltet NordVPN svikter. Når vi åpner appen, møter vi en merkelig, kartbasert lokasjonsvelger. Selv om det finnes en liste over tilgjengelige servere hvis du søker etter den, er det innledende oppsettet klønete.

ExpressVPN vs NordVPN: brukerstøtte

Selv eksperter kan oppleve vanskeligheter med VPN. Det er mye som kan gå galt. Derfor kan det å ha en effektiv brukerstøtte utgjøre forskjellen på å løse et problem på få minutter til å aldri ville bruke en tjeneste igjen.

ExpressVPNs liste over problemløsningsmanualer er lang, men lett å navigere i. Det er veldig lite fagsjargong, og den kan være nyttig for selv sylferske VPN-brukere.

Selv om også NordVPN har en lang liste over hjelpeartikler, er den ikke like enkel å forholde seg til. Men når du først finner det du er ute etter, er informasjonen lettlest og nyttig.

Begge tjenestene støtter assistanse over e-post og chat, og begge fungerer veldig godt, men hvis vi måtte velge, var nok ExpressVPN’s direkte-chat enklere å forstå. Den er åpen hele døgnet, hele uken, og det er alltid noen å der til å hjelpe deg hvis du sliter.

ExpressVPN vs NordVPN: hvilken er best?

Det var en tøff kamp, og begge sider har fått inn noen kraftige slag. Men når støvet har lagt seg, er det enkelt å se hvorfor ExpressVPN slår Nord i vår oversikt over de beste VPN-tjenestene.

Den verdige utfordreren NordVPN er en kraftfull tjeneste som tilbyr mye andre ikke kan gi deg, men for oss tipper vekten i ExpressVPNs favør. Her kan du bli ExpressVPN-abonnent.

De har gode apper, sterkt personvern, glimrende avblokkeringsevner og svikter aldri når det gjelder å gjøre brukeropplevelsen så enkel og behagelig som mulig. ExpressVPN er en komplett, velpolert pakke, og tjenesten er absolutt verdt den ekstra kostnaden hvis du har råd.