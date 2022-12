VPN test: Google One VPN

Hvis du har bruk for den ekstra lagringsplassen på 2TB som kommer med Google One Premium-pakken, kan det være verdt å kikke på Google One VPN. Det er en veldig enkel VPN-tjeneste som krypterer trafikken din. Samtidig har den ganske begrenset funksjonalitet, så hvis du trenger mer enn det aller mest grunnleggende for din telefon, bør du se etter noe annet. Den finnes ikke for MacOS eller Windows, og du kan ikke velge land eller lokasjon.

Google One VPN er en meget simpel VPN-tjeneste som mest er en bonus hvis du abonnerer på Google One, bedriftens premiumtjeneste som først og fremst kommer med større lagringsplass i skyen.

Her er det viktig å understreke ordet "simpel", for det mener vi virkelig. Det er knapt noen valgmuligheter, innstillinger eller funksjoner å finne her. Du kan faktisk ikke en gang velge plass for oppkobling. Det eneste du kan gjøre, nesten, er å klikke på oppkoblingsknappen og så kobler tjenesten seg opp mot en server i landet du befinner deg i og begynner å kryptere trafikken din.

Google One VPN fungerer forresten bare på enheter som kjører Android eller iOS/iPadOS. Tjenesten finnes ikke for Windows, Linux, MacOS eller noe annet system og det er ikke mulig å installere det manuelt.

Hvis du hadde håpet på å kunne finne amerikanske Netflix eller den britiske BBC iPlayer må du nok finne deg en annen tjeneste. Det samme gjelder hvis du håpet på å kunne legge in Google One VPN på din router eller lignende.

Men hvis du leter etter en helt mobiltilpasset VPN-tjeneste der det virkelig bare er å trykke på en knapp for å komme igang og beskytte internettaktiviteten din på offentlige wifi-nett, kan det faktisk være en helt annen historie.

I denne testen skal vi kikke nærmere på hva Google One VPN tilbyr, hva den ikke tilbyr, og undersøke om det kan være rett valg for deg likevel.

I Android-appen kan du velge hvilke apper som skal kjøres over VPN. (Image credit: Daniel Hessel)

Hva er Google One VPN?

Selv om Google One VPN er betydelig enklere enn de store navnene innen VPN, så er det likevel en ordentlig VPN (ikke å sammenligne med Apple Private Relay, som er mer en liksom-VPN). Dermed leverer den også samme slags grunnleggende sikkerhetsfordeler som andre tjenester.

Slå på tjenesten, og appen dirigerer all trafikk gjennom en sikker, kryptert tunnel. Uvedkommende kan dermed ikke få tilgang til dataene dine, selv ikke på de mest usikre åpne nettverkene. Samtidig erstattes din IP med en fra Google. Dette gjør det vanskeligere for aktører å overvåke deg (ja, vi ser ironien i det når hele tjenesten kommer fra Google).

Den store ulempen er at Google One VPN savner støtte for å velge ditt nye virtuelle sted. Bortsett fra å koble seg opp mot en server i landet du befinner deg i, får du ingen som helst informasjon om oppkoblingen i appen. Samtidig kan du ikke selv velge lokasjon, slik at du for eksempel kunne fått se amerikanske strømmetjenester her i Norge.

Det finnes ikke noe godt utvalg av funksjoner heller, særlig ikke hvis du bruker iOS-appen. I iPhone og iPad kan du koble opp, koble ned og slå notiser av og på. Det er alt, det finnes virkelig ikke mer der.

Hvis du bruker Android blir det derimot litt mer interessant. Her finner du en kill switch som stenger av internettkoblingen hvis du mister dekning, for eksempel at wifi kobler ut og telefonen vil gå over til mobilnettet.

For Android har du også en enkel hopp-over-funksjon, den fungerer som en enkel split-tunnelling. Hvis en app slutter å virke når du kjører VPN, kan du helt enkelt la den koble seg opp utenfor VPN isteden. For det meste trenger du nok ikke en slik funksjon, men den kan være kjekk ha uansett.

Google One VPN finnes kun til mobiler og nettbrett (Image credit: Daniel Hessel)

Når du vel har koblet deg opp finnes det en "slumre i fem minutter"-knapp i Android-appen. Den setter VPN på pause i fem minutter før den kobler deg opp igjen automatisk (du kan klikke på slumreknappen flere ganger for å akkumulere femminuttersintervallene). Hvis du ikke trenger VPN-tunnelen på en stund kan du alltids stenge av tjenesten, men da kan du jo glemme å slå den på igjen. Der er slumreknappen hendig.

Og der slutter listen over funksjoner i Android. Det er en veldig kort liste, men det mest grunnleggende er med og det kan være nok for mindre avanserte brukere.

Lagrer Google One VPN-logger?

De fleste VPN-tjenester du kobler deg til mottar både innloggingsinformasjon og brukertrafikk gjennom samme server. Den enkelte datamaskinen vet derfor identiteten din og hvorfra du kobler deg opp. Det kan føre til at fiendtlige eller hackede VPN-tjenester kan logge aktiviteten din og lede dem til kontoen din.

Google One VPN er designet slik at du logger inn gjennom en server, men trafikken din routes gjennom en annen. På den måten vet den første serveren hvem du er, men ikke hva du gjør. For den andre serveren er det omvendt. Ikke engang Google kan se hvilke sider du besøker og kan derfor ikke logge dem heller.

Tjenesten logger derimot noen grunnleggende og generelle data om VPN-bruken din. For eksempel hvor mange oppkoblinger du har gjort de siste 28 dagene, og hvor mange aktive oppkoblinger du har på kontoen akkurat nå. Men data av den typen er ikke uvanlig, mange VPN-tjenester logger hvor mange enheter som er koblet opp mot en spesifikk konto for at maksimalt antall ikke skal overskrides. Samtidig er det ikke noe der som kan kobles sammen med hva du gjør online.

Google har sluppet noen referansebibliotek som åpen kildekode, slik at hvem som helst kan kikke nærmere på dem. (Image credit: Google)

Google har ikke det beste ryktet når det kommer til brukerintegritet. De lever tross alt av annonser og det å styre dem mot brukerne. Men nå har Google faktisk åpnet opp kildekoden til noen av appene deres, noe som gjør at alle med kunnskap om teknologi kan kikke nærmere på hvordan de fungerer. Dessuten ble VPN-tjenesten gransket av NCC Group i 2021.

Den samlede vurderingen deres var generelt sett positiv. NCC Group kunne konstantere at tjenesten fungerte som utlovet og forklarte hvordan Google hadde tatt skritt for å sikre systemet. For eksempel er det umulig for ondsinnede ansatte hos Google å installere noen slags bakdør inn i tjenesten.

Rapporten advarte dog for at det tekniske vernet "ikke kategorisk eliminerte muligheten for Google å bryte sine egne integritetsløfter". Men dette er en karakter de fleste VPN-tjenester skulle fått. Ved granskingen fungerte alt som det skulle, men leverandøren kan jo begynne å jukse i fremtiden.

I det hele tatt kommer systemdesignet, åpen kildekode og revisjoner aldri til å vinne over de største Google-skeptikerne. Men samtidig har Google One VPN bedre støtte for sin påstand at de ikke lagrer logger enn konkurrentene.

Google One VPN er lett å bruke, mest fordi det egentlig ikke finnes så mange funksjoner (Image credit: Screenshot)

Hva koster Google One VPN?

Google One VPN (Åpnes i ny fane) er tilgjengelig som en ekstra funksjon i Google One Premium og høyere. Det er tilgjengelig i følgende land:

Australia

Belgia

Danmark

Finland

Frankrike

Irland

Island

Italia

Japan

Canada

Mexiko

Nederland

Norge

Sveits

Spania

Storbritannia

Sverige

Sørkorea

Taiwan

Tyskland

USA

Østerrike

Etter at du har begynt å betale for abonnementet kan du reise til andre land enn de i listen og fortsatt kunne koble opp. Men det er ingen garanti og siden tjenesten kobler seg til en tjeneste i et tilgjengelig land kan det føre til oppkoblingsproblemer. Si at du er i Ungarn og tjenesten kobler opp til en server i Tyskland. Da kan det bli problemer med lokalt innhold.

Betalingsnivåene for Google One er basert på hvor mye lagringsplass du har. Jo mer plass, desto fler funksjoner. Google One Basic gir deg 100 GB, Standard gir deg 200 GB, og Premium gir deg 2 TB. Premium inkl VPN koster 89,-/mnd. Avhengig av land kan du få ekstra medlemsfordeler, i Norge får du ekstra redigeringsfunksjoner i Google Foto og VPN.

Abonnementskostnaden månedsvis er billigere enn hva mange av konkurrentene tar for sine månedsplaner. ExpressVPN, Cyberghost, Hotspot Shield og lignende tar rundt 130,-/mnd når du betaler månedsvis (men blir betydelig billigere hvis du låser deg til årsavtale).

Årsabonnementet koster 899,- eller ca 75,-/mnd. Det er mer enn hva andre tjenester tar. Private Internet Access koster ca 35,-/mnd for en årsplan og rundt 20,-/mnd ved toårsplan. Da for du en betydelig bedre VPN-tjeneste, men du må avveie om det er VPN eller lagring du vil betale for.

Google One VPN er inkludert hvis du betaler for 2TB lagringsplass hos Google (Image credit: Google)

Hvor lett er det å bruke Google One VPN?

Google One-appen prøver ikke engang å matche de store VPN-kjempene når det kommer til stil og design. Det er egentlig bare en webside der VPN er en av mange funksjoner innenfor Google One.

Samtidig er det en VPN som er ekstremt enkel å bruke. Alt du trenger å gjøre er å klikke på oppkoblingsknappen (hvis du er der for første gang må du også godkjenne at Google legger seg til som en VPN-kobling) så er du oppe og går på noen sekunder.

Androidbrukere kan gjøre det enda enklere ved å legge til Google One VPN i hurtiginstillingene. Da trenger du bare å sveipe ned menyen og trykke på VPN for å koble opp. Å koble ned er like enkelt.

Google One VPN kan ikke brukes for å låse opp for eksempel amerikanske Netflix. (Image credit: Netflix)

Låser Google One VPN opp noe?

De fleste VPN-tjenestene lar deg koble deg opp mot tjenester i andre land, slik at det ser ut som du er på Manhattan når du egentlig er i Molde. På den måten kan du få tilgang til innhold som vanligvis ikke er tilgjengelig der du bor.

Google One VPN velger automatisk en server for deg, men kun i det landet du befinner deg i. Siden du ikke kan endre det selv, kommer du ikke til å kunne låse opp noe som helst med tjenesten.

Samtidig ser strømmetjenestene hele tiden etter brukere som er oppkoblede via VPN og blokkerer dem. Kan dette skje hvis du bruker Google One VPN hjemme på berget?

Vi testet tjenesten mot Netflix, Cmore, NRKTV, Amazon Prime och Disney+ uten noen som helst problemer. Fordelen med Google One VPN er at du ikke blir blokkert fra noen tjeneste, selv om du ikke kan koble deg opp i andre land.

Enkelheten til tross får vi ganske god hastighet med Google One VPN (Image credit: Daniel Hessel)

Hvor raskt er Google One VPN?

Vi testet Google One VPN ved å installere appen på en Google Pixel 7 Pro og en Iphone 13 Pro, oppkoblede mot en router fra Netgear.

Med VPN avstengt kom vi opp i hastigheter på ca 240 Mbps. Med Google One VPN påslått ble hastigheten noe redusert, men kun minimalt, til mellom 200 og 225 Mbps.

Eksempelvis kjørte vi apper fra ExpressVPN (Åpnes i ny fane), Surfshark (Åpnes i ny fane) og IPVanish (Åpnes i ny fane) på de samme enhetene og kom opp i hastigheter på mellom 125 og 150 Mbps, noe som er betydelig langsommere enn Google One VPN.

Samtidig skal nok alle slike sammenligninger tas med en klype salt. Det finnes selvfølgelig enorme mengder variabler som avgjør VPN-hastigheten, og du kommer sikkert til å se helt andre hastigheter hvis du måler selv, avhengig av operatør, router, sted, klokkeslett og så videre.

Sluttkarakter: Så god er Google One VPN

Google One VPN mangler et flertall enormt viktige funksjoner. Mangelen på mulighet for å bytte sted, låse opp materiale eller i det minste å kunne kjøre den på en Windows- eller Macmaskin kommer nok til å få mange til å velge bort denne tjenesten. Men hvis alt du trenger er basal VPN i mobilen nå og da, som når du kobler deg til offentlig wifi, og samtidig trenger 2TB lagring, kan Google One VPN faktisk være verdt et forsøk.