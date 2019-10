Test: Surfshark VPN

Surfshark er en VPN med en mengde funksjoner og en overraskende lav pris.

Nettverket tilbyr for eksempel flere enn 800 servere fordelt på 50 land. Du får apper for Windows, Mac, iOS, Android og Linux, tillegg for Chrome og Firefox, og ingen begrensninger på antallet samtidige oppkoblinger.

Tjenesten er solid når det gjelder det teknisk grunnleggende, med blant annet AES-256-kryptering, OpenVPN og IKEv2-støtte, ingen loggføring samt nødstopp for å beskytte deg hvis forbindelsen kuttes.

Du får dessuten URL- og annonseblokkering, P2P-støtte på de fleste servere, VPN-kjeder (bruk av to servere for en økt), splittede forbindelser, selskapets egne DNS-servere (som ikke lagrer opplysninger) og døgnkontinuerlig support via e-post og live-chat hvis noe skulle skjære seg.

Surfsharks månedsløsning koster med sine $ 11,95 mer enn enkelte andre løsninger, og betaler du for et helt år, sparer du bare kostnadene med $ 5,99. (Private Internet Access, Speedify, Bitdefender og flere andre har ettårsløsninger for under 4 dollar). Men toårsplanen ser ut som et skikkelig røverkjøp med en månedspris på $ 1,99. Dette er en av de laveste prisene vi har sett for en fullverdig VPN.

Surfsharks tilgjengelige betalingsmåter er et annet høydepunkt, med støtte for kredittkort, kryptovalutaer, PayPal, Amazon Pay, Google Pay og Ali Pay.

Du kan få en syvdagers testversjon for Android, iOS og Mac, og selv etter å takke ja til tilbudet, får du en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Surfshark loggfører ingenting om brukerne sine. Tjenesten beskytter forbindelsen din med AES 256-kryptering og nødstopp. (Image credit: Surfshark)

Personvern og loggføring

Surfsharks personvernfunksjoner tar utgangspunkt i det helt grunnleggende innenfor VPN: sikre protokoller (OpenVPN UDP og TCP, IKEv2), AES-256-kryptering samt nødstopp for å blokkere internettilgang og hindre identitetslekkasjer hvis forbindelsen noen gang skulle glippe.

Men dette er bare starten. Surfshark har sin helt egen DNS på hver eneste server for å redusere muligheten for at noen skal kunne spionere på aktiviteten din. Og muligheten til å kjøre en dobbel VPN (koble deg opp i Paris, før du forlater Surfshark-nettverket i New York) gjør det enda vanskeligere for uvedkommende å følge sporene dine.

Akkurat som ExpressVPN, har Surfshark base på De britiske Jomfruøyer, og selskapet understreker at dette innebærer at de ikke er nødt til å loggføre brukernes handlinger.

På en FAQ-side om loggføring stadfestes det også helt klart at Surfshark ikke samler «innkommende og utgående IP-adresser, nettsurfing, nedlasting eller kjøpshistorikk, VPN-servere du benytter, brukt båndbredde, øktinformasjon, tidsstempler for oppkobling eller nettverkstrafikk».

De eneste dataene selskapet oppbevarer om deg er epostadresse og fakturainformasjon, slik det står opplyst i FAQ-dokumentet. Det er helt greit for oss.

Surfshark oppgir at de har bestått en sikkerhetsgjennomgang utført av det tyske sikkerhetsselskapet Cure53. Denne begrenser seg til en gjennomgang av Surfsharks nettlesertillegg, så dette forteller oss ikke noe om loggføring eller andre backend-prosesser. Men Cure53 kom over to relativt små problemer, og konkluderte med at de var «svært tilfredse med å se et så høyt sikkerhetsnivå på Surfsharks VPN-tillegg, særlig ettersom mange tilsvarende produkter har vist seg sårbare på personvernfronten».

Surfshark sier og gjør de rette tingene, men vi vil gjerne ha mer fra dem. En detaljert redegjørelse for personvernpolitikken og grundigere opplysninger om sikkerheten ville være en god begynnelse.

Surfsharks windows-klient vil se velkjent ut for dem som er vant til andre VPN-tjenester. (Image credit: Surfshark)

Apper

Det var enkelt å komme i gang med Surfshark. Vi lastet ned og installerte windows-klient, valgte å iverksette abonnementet, og vi kunne også velge abonnementsplan og betale fra selve installeringsprogrammet. Her trengtes det ingen tredjeparts nettleser.

Windowsklientens brukergrensesnitt er mer allsidig enn de aller fleste andre, og tilpasser seg når du endrer vindusstørrelsen. På sitt aller minste ser klienten ut som enhver annen VPN-app, med en oppkoblingsknapp, statusinformasjon og en oversikt over server-lokasjoner. Men hvis du utvider eller maksimerer vinduet, reformateres det, slik at det viser nye paneler og valgmuligheter.

Det er også enkelt å koble opp. Trykk på knappen, og du vil få et varsel om nå Surfshark kobler opp og ifra. Grensesnittet oppdaterer seg slik at det vise din nye virtuelle posisjon og IP-adresse.

Listen over server-lokasjoner har blitt litt smartere siden vår forrige gjennomgang. Nå får du et favoritt-system, der du kan håndtere de serverne du benytter mest. Server-ikonene kan også vise deg de beste eller dårligste valgene.

Ved å høyreklikke på Surfsharks oppgavelinjeikon får du opp et appvindu i miniatyr, og ikke den vanlige startmenyen. Dermed kan du koble deg til den raskeste serveren, velge en av dine sist brukte lokasjoner eller åpne hele app-grensesnittet.

Surfshark rommer også en MultiHop-funksjon, som sender trafikken din gjennom to ulike VPN-servere, slik at du får enda et lag med sikkerhet. (Image credit: Surfshark)

eVia en egen MultiHop-fane kan du sende trafikken din gjennom to VPN-servere, slik at du får enda bedre sikkerhet. Det er 13 tilgjengelige ruter, der den første serveren er din første oppkobling (og du kan velge mellom USA, UK, Singapore, Tyskland, Frankrike, India, Nederland og Australia), mens den andre er der du vil at det skal se ut som du befinner deg for omverdenen (Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Nederland, Portugal, Singapore, Sverige, Storbritannia og USA).

Et «Whitelister»-panel lager oversikter over godkjente programmer, nettsider og IP-adresser som skal få slippe gjennom din VPN (noe som minner om den splittfunksjonen du finner hos tilbydere som ExpressVPN). Hvis Surfshark stanser en bestemt nettside eller app, skal det å legge dem til i godkjent-listen løse problemet.

Surfsharks CleanWeb-funksjon blokkerer annonser, sporingsprogrammer og ondartede lenker. Vi er usikre på hvor effektivt dette faktisk kan være, for vi gjennomførte noen hurtigtester der spesialverktøy som uBlock Origin blokkerte flere annonser og ga oss bedre kontroll.

NoBorders-modus tar sikte på å hjelpe deg ut på nettet i land der VPN-tjenester vanligvis blokkeres. Surfshark forklarer oss ikke i detalj hvordan dette foregår, men trolig forsøker tjenesten å tåkelegge trafikken på en eller annen måte.

Blant de mer alminnelige funksjonene har man muligheten til å starte opp VPN sammen med Windows, eller til å bytte protokoll mellom OpenVPN UDP og TCP, eller IKEv2. Men selv her er det kommet inn noe nytt, med beta-støtte for Shadowsocks (en alternativ måte å lede trafikken gjennom en kryptert tunnel på, noe som vanligvis brukes for å manøvrere unna kinesisk sensur).

Vi har ikke bare gode nyheter. Wi-Fi Protection-funksjonen, der du automatisk kunne koble opp når du knyttet deg til upålitelige nettverk har for eksempel forsvunnet. Vi aner ikke hvorfor.

Du kan aktivere Surfsharks nødstopp-funksjon fra innstillingsmenyen. (Image credit: Surfshark)

Vi hadde også noen problemer med nødstopp-funksjonen. Selv om klienten klarte å blokkere internettrafikken da vi tvangsavsluttet VPN, kom det ikke opp noe meldingsvarsel som advarte brukeren. På et tidspunkt blokkerte nødstopp bare trafikken når vi var tilkoblet, noe som naturligvis gjorde tjenesten litt vanskelig å bruke.

Surfsharks Windows-klient er ikke perfekt. Men den er jevnt over enkel å bruke, og her er det massevis av funksjonalitet å utforske.

VPN-apper for mobil er vanligvis langt enklere en sine fettere for datamaskiner, men Surfsharks Android-app er forbausende lik. De har samme brukergrensesnitt, samme lokasjonsoversikt, multihop-muligheter, CleanWebs annonse- og skadeprogramblokkering og splittede forbindelser for apper og nettsider oppført i Whitelister.

Her får man også den samme OpenVPN/IVEv2 og Shadowsocks-protokollstøtten, og en nødstopp som beskytter deg om VPN mister forbindelsen.

Android-appen har dessuten noen egne ekstrafunksjoner. Her kan du velge krypteringsmetoder, velge «bruk små pakker» for å bedre ytelsen via enkelte mobilnettverk, og muligheten til å koble opp automatisk via VPN når du kobler deg til mobile, sikrede eller usikrede nettverk.

Hvis det er noe av dette som viser seg å ikke fungere, kan du sende feilmeldinger og samhandle på andre måter via appen. Her trenger du ikke å gå til nettsiden, logge inn og famle deg frem til den siden du er ute etter.

Når man betrakter alt dette i sammenheng, ser man at dette er en imponerende pakke med funksjoner, som er godt implementert og enkel i bruk. Dette er en god motgift for alle som er lei av kraftløse VPN-apper, og det er betydelig mer enn vi hadde ventet oss av en VPN-pakke til $ 1,99 i måneden.

Vi brukte TestMy.net til å teste ytelsen til Surfshark. (Image credit: TestMy.net)

Ytelse

Surfsharks støtte for OpenVPN inkluderer tilgang til nedlastbare konfigurasjonsfiler for hver av serverne. Dette er gode nyheter hvis du har planer om å manuelt sette opp tjenesten på andre plattformer der de kan benyttes. Vi fikk også bruke vårt automatiserte testprogram for å teste ut et utvalg av Surfsharks lokasjoner.

Her var det jo bare gode nyheter. Vi hadde ingen oppkoblingsvansker, oppkoblingstiden var marginalt kortere enn gjennomsnittet og alle serverne kom tilbake med IP-adresser til sine angitte lokasjoner.

Nedlastingstiden i Storbritannia var omtrent som vi kunne vente, med 64-66 Mbps på vår 75 Mbps-testlinje.

For å sjekke hvilken hastighet Surfshark faktisk kan komme opp i, målte vi ytelsen fra en 475 Mbps-forbindelse i USA. Her var resultatene blandede. Surfshark oppnådde en maksimal medianhastighet på 110 Mbps. Det er mer enn bra nok for de fleste oppkoblinger og enheter, men andre VPN-tilbydere har gjort det langt bedre. Den laveste målingen til Private Internet Access over fire testkjøringer var på 314 Mbps, for eksempel, og toppnivået lå på 452 Mbps.

Surfshark klarte å oppheve Netflix-blokkeringen i alle våre tester. (Image credit: Netflix)

Netflix

Hvis du er lei av VPN-tjenester som bare såvidt hinter om sine avblokkeringsevner, men aldri lover noe bestemt, vil du digge Surfshark. Ikke bare lover selskapet på forhånd at de avblokkerer Netflix. De oppgir også 14 land der dette fungerer for øyeblikket (USA, Frankrike, Japan, Italia, Australia med flere).

Dette handlet ikke om overdreven selvtillit i markedsføringen heller. Vi fikk adgang til Netflix i USA gjennom alle våre fem testlokasjoner.

YouTube kjører den enkleste varianten av geografisk beskyttelse, så vi ble ikke overrasket da Surfshark også ga oss adgang til YouTube-innhold ment for USA.

BBC iPlayer kan av og til være en større utfordring, men ikke denne gangen. Surfshark omgikk elegant dens VPN-blokkering, slik at vi fikk tilgang dit fra begge dens lokasjoner i Storbritannia.

Surfsharks supportside har flere brukermanualer for hvordan du setter opp din VPN-tilkobling. (Image credit: Surfshark)

Support

Hvis du har problemer med å få Surfshark til å virke, har supportsiden brukermanualer for installasjon og oppsett, problemløsningsguider, FAQ og andre ressurser som kan lede deg i riktig retning.

Selv om det er litt nyttig innhold å finne her, kretser det mest om selve oppsettet. Her finner du for eksempel veiledninger til hvordan du setter opp tjenesten til å kjøre på ulike routere. Da vi søkte etter flere detaljer om Surfsharks egne funksjoner, fant vi stort sett de samme tolinjers beskrivelsene som også finnes på selve nettsiden, mens andre (NoBorders) ble ikke nevnt i det hele tatt.

Men hvis det skulle oppstå problemer, kan du heldigvis kontakte den døgnbemannede chat-tjenesten. Vi stilte et enkelt spørsmål om den manglende Wifi Protection-funksjonen i Windowsklienten, og selv om chat-vinduet åpnet med den illevarslende meldingen «Din plass i køen: 3», fikk vi hyggelig bistand i løpet av bare et par minutter. Kompliserte oppkoblingsproblemer vil det sikkert ta lengre tid å ordne opp i, men det later til at du ikke må vente så lenge på at Surfshark skal kunne lede deg i riktig retning.

Endelig vurdering

Surfshark er en kraftig og rimelig VPN med et arsenal av avanserte funksjoner. Det er noen små problemer her og der, men tjenesten har fått noen større forbedringer det siste året, og den er absolutt verdt å sjekke ut.