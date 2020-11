Få 68 % rabatt på NordVPN med ekstra abonnement på kjøpet

Trenger du å knytte deg til en ny VPN-tjeneste? Da burde du sjekke ut dette tilbudet fra NordVPN akkurat nå. De gir deg nemlig 68 % rabatt på 2-årsabonnementet, og det følger dessuten ekstra abonnementstid med på kjøpet. Dette flotte tilbudet gjelder ut november.

Tilbudet fungerer på den måten at du kjøper 2-årsabonnementet, og deretter får su som en liten julegave på forskudd ekstra abonnementstid på kjøpet. Lengden på denne kan variere, avhengig av hvor mye flaks du har. Du kan få 1 måned, 1 år eller 2 år ekstra abonnementstid ut over den tiden du allerede har kjøpt. Etter at du har betalt for tjenesten, trenger du bare å logge inn på kontoen din eller ta en kikk i e-posten for å finne ut hvilket abonnement du har fått.

NordVPN er et av de største navnene innenfor VPN. De tilbyr rask ytelse, høy sikkerhet, overkommelige priser og gode apper for både datamaskin og mobil. Vi kan også anbefale deg å ta en titt på ExpressVPN, som har fått en soleklar førsteplass på vår toppliste over de beste VPN-tjenestene akkurat nå. Les også vår sammenlignende artikkel ExpressVPN vs NordVPN: hvilken burde du velge?

Hvis du er interessert i tilbudet og vil bestille, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til NordVPNs nettside.