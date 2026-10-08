IPVanish släpper stor uppdatering – förbättrat antivirus och nya abonnemang ska hjälpa användare att ta kontroll över sin digitala värld

IPVanish har presenterat en rad förändringar som en del av sin satsning på att erbjuda mer än bara VPN-skydd

Bland nyheterna finns ett förbättrat antivirus och tre nya abonnemangsnivåer

Det nya antivirusskyddet integreras direkt i apparna för Windows och Mac

IPVanish har presenterat sina planer på att utvecklas från en traditionell VPN-tjänst till en mer heltäckande lösning för digital säkerhet.

Satsningen ska möta det växande behovet av skydd i flera lager mot moderna cyberhot. En VPN är visserligen utmärkt för att dölja din IP-adress och kryptera din internettrafik när du använder offentliga Wi-Fi-nätverk, men den kan inte hindra dig från att av misstag ladda ner en skadlig fil.

”En VPN var aldrig tänkt att vara hela lösningen”, förklarar Subbu Sthanu, chef för konsumentinriktad cybersäkerhet på IPVanish. ”Den skyddar dina internetanslutningar och din integritet, men skyddar dig inte mot skadliga nedladdningar, falska inloggningssidor och andra hot.”

Nästa generations skydd

Kärnan i den här stora uppdateringen är ett helt nytt antivirus som integreras direkt i IPVanish datorappar för både Windows och macOS. I stället för att behöva hantera flera olika kontrollpaneler eller ladda ner separata program får användarna nu skydd mot skadlig programvara direkt i den befintliga VPN-appen.

Enligt företagets tillkännagivande erbjuder det nya antiviruspaketet betydligt mer än grundläggande virusskanning. Funktionen Device Protection ger ett omfattande enhetsskydd och låter användare genomföra fullständiga skanningar efter skadlig programvara på både hårddiskar och externa lagringsenheter. Skanningarna kan startas manuellt eller schemaläggas för att köras automatiskt.

En annan viktig nyhet är Real-time Protection, som ger skydd i realtid. Med hjälp av AI-baserad teknik ska funktionen aktivt skydda mot ransomware, övervaka nedladdade filer för att upptäcka oväntade förändringar, förhindra att skadlig programvara utnyttjar säkerhetsbrister och blockera skadliga processer som körs i bakgrunden.

Dessutom kan funktionen Web Protection blockera annonser, spårare och skadliga hemsidor. Den övervakar också nätverksaktiviteten för att upptäcka hot, även när VPN-anslutningen är avstängd.

Antivirusskyddet bygger på samma motor som används i antivirusprodukter från VIPRE. I ett test av skydd mot skadlig programvara som genomfördes i mars 2026 av det oberoende testlaboratoriet AV-Comparatives uppnådde VIPRE Advanced Security en skyddsgrad på imponerande 99,91 procent mot 10 000 aktuella exempel på skadlig programvara. Det gav produkten laboratoriets högsta betyg, Advanced+ med tre stjärnor.

Nya abonnemang och priser

För att ge plats åt de nya funktionerna har IPVanish också gjort om sina abonnemang och delat upp dem i tre olika nivåer. Tanken är att ge kunderna större flexibilitet att välja vilka säkerhetsfunktioner de behöver.

Essential: Det traditionella VPN-paketet. Priset börjar på 2,39 dollar per månad och inkluderar den grundläggande VPN-tjänsten samt Threat Protection, som ger extra skydd mot hot på nätet.

Det traditionella VPN-paketet. Priset börjar på 2,39 dollar per månad och inkluderar den grundläggande VPN-tjänsten samt Threat Protection, som ger extra skydd mot hot på nätet. Complete: Mellannivån bygger vidare på Essential och lägger till det nya avancerade antivirusskyddet. Med ett tvåårsabonnemang kostar paketet 3,09 dollar per månad, alltså bara 70 cent mer än Essential.

Mellannivån bygger vidare på Essential och lägger till det nya avancerade antivirusskyddet. Med ett tvåårsabonnemang kostar paketet 3,09 dollar per månad, alltså bara 70 cent mer än Essential. Advanced: Det mest omfattande abonnemanget innehåller allt som ingår i Complete, men lägger dessutom till 1 TB molnlagring och företagets egen säkra webbläsare, Secure Browser. IPVanish Advanced kostar från 3,23 euro per månad med ett tvåårsabonnemang.

Det utökade utbudet markerar ett viktigt steg framåt för IPVanish och ligger helt i linje med företagets nya slogan, ”Control your digital world”. Genom att samla avancerat antivirusskydd och säkerhetskopiering i molnet tillsammans med sin etablerade VPN-tjänst vill IPVanish göra det enklare än någonsin för användare att skydda hela sin digitala närvaro.