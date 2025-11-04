Den här VPN-tjänsten kan ha årets bästa Black Friday-erbjudande — trots att priset inte ens har ändrats

IPVanish är en av VPN-tjänsterna som finns med vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu. Nu satsar tjänsten också på att leverera ett av årets bästa Black Friday-erbjudanden – genom att dubbla alla bonusar på sina 2-årsplaner.

De nya förmånerna är riktigt generösa: du får upp till 10 GB (tidigare 5 GB) eSIM-data och väljer du Advanced-planen får du dessutom 2 TB krypterad molnlagring (tidigare 1 TB).

Planerna börjar på 2,19 dollar i månaden och du får också en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti om du inte är nöjd. Det är osannolikt att vi kommer att få se liknande bonusar hos någon annan VPN-tjänst under årets Black Friday.

IPVanish: nu med upp till 10 GB eSIM-data och 2 TB krypterad lagring IPVanish har valt en annorlunda strategi jämfört med de flesta VPN-tjänster i år – priset har inte sänkts alls! I början av 2025 fick du för 2,19 dollar i månaden i princip bara själva VPN-tjänsten. Nu får du däremot: 🎴 Upp till 10 GB eSIM-data som fungerar i över 200 länder

💾 2 TB krypterad molnlagring och säker surfning*

🌍 Skydd mot annonser, spårare och skadlig kod Dessutom får du tillgång till servrar i över 150 länder, obegränsade samtidiga anslutningar och en rad avancerade säkerhetsfunktioner. Allt täcks av 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti, så du kan testa utan risk.



*Endast tillgängligt med Advanced-planen

Men... var är rabatten?

Det är ovanligt att en VPN-tjänst inte sänker priset under Black Friday – om du inte heter IPVanish. Priset är exakt detsamma som under Black Friday 2024, vilket gör årets erbjudande ännu mer imponerande.

Om du väljer en Essential-plan får du nu 5 GB eSIM-data utöver fjolårets deal, men det är Advanced-planen som ger mest värde. För samma pris på 3,29 dollar i månaden får du nu 10 GB eSIM-data och 2 TB krypterad molnlagring. Det är två stora bonusar – särskilt med tanke på att NordVPN, en av få konkurrenter som erbjuder liknande funktioner, inte gör det till ett lika lågt pris, inte ens under Black Friday.

Som vanligt ingår också IPVanish Secure Browser, som inte finns med i Essential-planen. Därför rekommenderar vi Advanced-planen om du tvekar mellan alternativen – du får alla VPN-funktioner plus de bästa Black Friday-förmånerna, utan att betala mer än vanligt. Som standard erbjuder IPVanish:

Servrar i över 150 länder

Obegränsade samtidiga anslutningar

Multihop och split tunneling

Dygnet runt-support

Skydd mot DNS-läckor

Oberoende granskad policy utan loggar

Appar för nästan alla plattformar

Du får alltså inga kompromisser vad gäller funktioner – och med 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti kan du testa helt riskfritt.