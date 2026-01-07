Norton VPN: hur 2025 blev en vändning och vägen framåt 2026

Nortons VPN-strategi under 2025 speglar ett säkerhetslandskap i förändring, där konsumentförväntningar, regulatoriska krav och teknisk utveckling sammanfaller i en takt vi sällan sett tidigare.

Enligt Himmat Bains, Product Lead för Norton VPN, var 2025 året då ”integritet på nätet gick från att vara en nischfråga till en självklar förväntning”.

Medan VPN-branschen ofta fokuserar på entusiaster har Norton behövt anpassa sig till en bredare och mer volatil digital miljö. Den snabba spridningen av generativ AI har i grunden förändrat hur hot på nätet ser ut, samtidigt som regeringar och internetleverantörer blivit mer aggressiva när det gäller tillgång till data.

Vi tittar tillbaka på Nortons utveckling under det senaste året för att se hur antivirusjätten positionerar sitt virtuella privata nätverk för att möta dessa moderna utmaningar, och hur färdplanen ser ut inför 2026.

Stora prestandauppgraderingar

Under många år har VPN-tjänster som ingått i antiviruspaket haft svårt att konkurrera med fristående aktörer när det gäller ren hastighet. Under 2025 tog Norton itu med detta genom omfattande investeringar i infrastrukturen.

”Under 2025 ökade vi prestandan och infrastrukturen rejält”, säger Bains. Det handlade inte om någon mindre justering, utan om en fysisk ombyggnad av servernätverket för att klara anslutningar med mycket hög genomströmning.

Mer konkret införde Norton ”25 Gbps-servrar i stora städer som New York, London och Tokyo”. För slutanvändaren är detta en avgörande uppgradering. I takt med att strömningskvaliteten förbättras och internetuppkopplingar blir snabbare riskerar VPN-lagret ofta att bli en flaskhals. Genom att sätta in servrar med högre kapacitet i dessa högtrafikerade knutpunkter siktar Norton på att erbjuda ”snabbare anslutningshastigheter” som kan mäta sig med de mest etablerade specialiserade VPN-tjänsterna.

Stärkt integritet

Förtroende är hårdvalutan på VPN-marknaden, och under 2025 satsade Norton hårt på transparens för att styrka sina påståenden kring integritet. Företaget tog steget att verifiera sin arkitektur genom granskning av tredjepart, en etablerad praxis bland ledande aktörer som Norton nu fullt ut har anammat.

"Vi drev frågan extremt hårt när det gällde att säkerställa att vårt integritetsåtagande är så starkt som möjligt" Himmat Bains, produktchef för Norton VPN

”Vi drev frågan extremt hårt när det gällde att säkerställa att vårt integritetsåtagande är så starkt som möjligt, med två oberoende granskningar”, förklarar Bains.

Granskningarna omfattade två separata områden: företagets backend-infrastruktur och det egenutvecklade Mimic-protokollet. Medan många leverantörer använder etablerade protokoll som WireGuard, har de som använder egenutvecklad teknik ett större beviskrav för att visa att säkerheten håller måttet. Dessa granskningar, i kombination med en ”uppdaterad policy för datainsamling”, utgör en samlad satsning på att erbjuda kunderna det Bains beskriver som ”en integritetsnivå i toppklass”.

Ett digitalt landskap i förändring

Nortons strategi under 2025 påverkades i hög grad av yttre faktorer. Enligt Bains har den ”snabba spridningen av generativ AI i grunden förändrat hotlandskapet”.

AI:s framväxt har gjort ”identitetskapning, nätfiske och missbruk av data mer skalbart och svårare att upptäcka”, vilket har skapat en mer fientlig miljö för den genomsnittliga användaren. Samtidigt har det regulatoriska landskapet splittrats. Bains noterar att vissa regioner har drivit på för ”striktare åldersverifiering”, medan andra har utökat ”censur och övervakning på nätet”.

Därtill har kommersialiseringen av användardata från internetleverantörer blivit allt mer öppen. ”Internetleverantörer och plattformar blev tydligare med att de tjänar pengar på användardata och metadata”, konstaterar Bains.

Tillsammans har dessa faktorer flyttat VPN-användning från att vara ett verktyg för teknikintresserade entusiaster till att bli ett grundläggande digitalt måste. För Norton har fokus därför skiftat mot att erbjuda ”standardiserat, alltid-aktivt integritetsskydd” för att möta dessa genomgripande hot.

Vad väntar under 2026?

Inför framtiden fokuserar Norton på plattformsparitet och användarvänlighet. Det omedelbara målet för början av 2026 är att införa branschstandarden WireGuard på Apples plattformar.

”Vi ser verkligen fram emot att lansera WireGuard på Apple-plattformar under årets första veckor”, avslöjar Bains. Uppdateringen väntas ge betydande ”förbättringar i hastighet och prestanda” för macOS- och iOS-användare, som tidigare varit hänvisade till andra protokoll.

Utöver protokoll pekar färdplanen på en fortsatt förfining av användarupplevelsen. Bains betonar ambitionen att bygga ”den bästa allround-VPN-tjänsten för den breda massan”, med ytterligare förbättringar av gränssnittet planerade under året.

Vad innebär framtiden?

Norton VPN avslutar 2025 efter att ha gjort tydliga framsteg inom både infrastruktur och förtroende. Genom att uppgradera till 25 Gbps-servrar och låta sitt egenutvecklade Mimic-protokoll granskas av oberoende parter har tjänsten adresserat de två största invändningarna som ofta riktas mot VPN-lösningar som ingår i större paket: hastighet och transparens.

När vi nu går in i 2026 blir införandet av WireGuard på Apples plattformar ett viktigt test av Nortons förmåga att leverera en sömlös upplevelse med hög prestanda på alla enheter. Om Norton lyckas kombinera denna tekniska nivå med sin tillgänglighet för massmarknaden är tjänsten väl positionerad för att möta en publik som i allt högre grad ser integritet som en nödvändighet, snarare än en lyx.