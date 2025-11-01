Proton VPN släpper sitt Black Friday-erbjudande en hel månad i förväg

Proton VPN har sänkt priset med hela 75 % inför årets Black Friday, vilket betyder att du just nu kan teckna ett tvåårsabonnemang på Proton VPN Plus för bara 2,49 dollar i månaden – en rejäl prissänkning från tidigare 3,59 USD.

Det här är det lägsta priset vi sett i år och till och med billigare än under företagets Black Friday-rea 2024. En besparing på 1,10 dollar per månad kanske inte låter mycket, men över ett 24-månaders abonnemang sparar du nästan 30 dollar totalt.

Proton VPN är en av de bästa VPN-tjänsterna på marknaden med servrar i fler länder än de flesta konkurrenter, avancerade säkerhetsfunktioner och stabilt höga hastigheter. Dessutom drivs tjänsten av ett team som är äkta integritetsförespråkare, så du kan känna dig trygg med att dina pengar går till ett företag som verkligen värnar om människors integritet världen över.

Black Friday-deal Proton VPN (tidigare 3,59 USD/mån) – nu bara 2,49 USD/mån Vill du ha en av de mest integritetsfokuserade VPN-tjänsterna på marknaden till ett riktigt fyndpris? Då bör du slå till på Proton VPN nu. Ett 2 årsabonnemang på Proton VPN Plus inkluderar:

🌍 Servrar i fler länder än nästan någon annan VPN

🔒 Oöverträffad integritet

⚙️ Avancerade säkerhetsfunktioner Proton VPN har konsekvent rankats bland de absolut bästa VPN-tjänsterna – och med den här enorma rabatten finns det inte mycket mer att önska.



Klicka här för att skaffa Proton VPN.

Vad ingår i Proton VPN:s Black Friday-erbjudande?

Gratisversionen av Proton VPN är känd på VPN-marknaden – och med god anledning. Den erbjuder obegränsad datamängd och riktigt bra hastigheter, men kommer också med vissa begränsningar.

Framför allt kan du inte välja vilken av de tio serverplatserna du vill ansluta till. Det betyder att du varken kan välja de snabbaste servrarna eller själv styra vilket innehåll du vill låsa upp.

Med Proton VPN Plus får du däremot tillgång till över 15 000 servrar i 126 länder. Tack vare VPN Accelerator-tekniken kan servrarna dessutom nå hastigheter på upp till 10 Gbps.

Andra avancerade funktioner inkluderar: snabb anslutning till Tor-nätverket, P2P-nedladdning och fildelning och NetShield (Protons egna skydd mot skadlig kod, annonser och spårare).

Protons strikta noll-loggnings-policy har verifierats av flera oberoende granskningar, tjänsten använder AES-256-kryptering över OpenVPN-anslutningar, och tillämpar full diskkryptering på alla sina servrar. Med andra ord: din data är extremt säker med Proton.

Företaget uppdaterar dessutom ständigt sina funktioner. I sin senaste höst/vinter-roadmap för 2025 avslöjade Proton att användare kan vänta sig betydligt högre hastigheter tack vare en helt ny intern VPN-arkitektur. Den ska dessutom möjliggöra postkvantkryptering och andra avancerade säkerhetslösningar framöver.

Dessa funktioner är mer än tillräckliga även för den mest integritetsmedvetna användaren.

Kom bara ihåg att abonnemanget betalas i förskott – så räkna med att betala cirka 60 dollar för två års tillgång.