Julklappstips till gamers: allt som behövs för den ultimata gaminghörnan

Är du på jakt efter julklappar till någon i familjen som älskar allt som har med gaming att göra? Då kan du känna dig lugn - det finns nämligen massor av suveräna julklappar som kommer att uppskattas av alla ivriga gamers, och det behöver inte bli dyrt heller!

Du kan välja och vraka bland kategorier som gamingmöss, spel, headsets, belysning och mycket mer. För att göra sökandet lite enklare för dig har vi i den här artikeln lagt in några tips och idéer som vi tror alla gamers kommer bli glada över. Vi har delat in julklappstipsen efter de allra viktigaste kategorierna och visar tre förslag per kategori. Om du vill ha fler alternativ kan du klicka in på någon av länkarna, då kan du skrolla runt fritt bland Amazons enorma sortiment.

Vi har valt ut produkter från Amazons sortiment för den här artikeln, eftersom de skriver klart och tydligt på varje produkt om de hinner komma fram innan jul eller inte, så du kan känna dig trygg med att få klart alla klappar innan julafton.

Om du inte är det redan, rekommenderar vi att du blir Prime-medlem hos Amazon. Då får du snabbare leveranser tillsammans med ett gäng andra förmåner för bara 59 kronor i månaden.

Har du en kaffeälskare i familjen? Då kan du kolla in våra julklappstips för den ivrige hemma-baristan här

Spelkonsoler

Det finns ett gäng olika Switch-modeller att välja mellan nuförtiden, allt från den prisvärda Lite-modellen till den senaste Switch 2. Beställ den här. För Xbox-gamers finns Xbox Series X eller den lite mer prisvärda Series S att välja mellan, samt en Digital Edition. Beställ den här. Även PlayStation 5 finns i ett gäng olika utgåvor, från standardmodellen till en Digital Edition och en Slim-modell. Beställ den här.

Gamingstolar

En supersöt och ergonomisk gamingstol med snygga vingdetaljer i logon. Finns i olika färger. Beställ den här. En tuff och stilren gamingstol som finns i ett gäng olika färger. Vi gillar den svarta och orange kombon! Beställ den här. En ergonomisk gamingstol med en design som vi tycker är riktigt snygg! Stilren och modern, och finns i flera färger. Beställ den här.

Skrivbord

Ett supersnyggt skrivbord med inbyggd LED-belysning och hållare för headset och dricka. Beställ det här. Ett stilrent skrivbord i liten L-form med hållare för headset och en platta att ställa datorn på. Beställ det här. Ett enkelt och stilrent skrivbord som för dem som vill ha något lite mer diskret i gaminghörnan. Beställ det här.

Minikylar

En minikyl som fått höga betyg av kunder hos Amazon. Beställ den här. En minikyl med snygg LED-belysning. Beställ den här. En söt minikyl med inbyggd spegel och belysning. Beställ den här.

Gamingskärmar

En 27-tummare med 200 Hz uppdateringsfrekvens. Beställ den här. G3-modellen i den populära Odyssey-serien från Samsung. Beställ den här. En av bästsäljarna hos Amazon, en 24-tummare med 180 Hz uppdateringsfrekvens. Beställ den här.

Tangentbord

Ett populärt gamingtangentbord från Razer med låg profil. Beställ det här. Det superpopulära SteelSeries Apex 3 TKL till ett bra pris. Beställ det här. Ett 60% mekaniskt tangentbord i vitt med snygg RGB-belysning. Beställ det här.

Gamingheadsets

Det populära och bekväma gamingheadsetet från HyperX. Beställ det här. Ett populärt alternativ för dem som föredrar prylar från Razer. Beställ det här. Logitechs bästsäljare finns att beställa till bra pris hos Amazon. Beställ det här.

Gamingmöss

Gamingmus från Acer med specifikationer i toppklass. Beställ den här. En av de mest populära gamingmössen någonsin - Logitech G502 Hero. Beställ den här. En enkel men bekväm och enormt populär gamingmus från Razer. Beställ den här.

Belysning

LED-slinga för enkel placering på väggen eller runt möbler. Beställ den här. En snygg LED-vägglampa som passar perfekt in i gamingrummet. Beställ den här. De populära tiles-formade LED-lamporna som man kan bygga ihop hur man vill. Beställ den här.

Hållare

En stilren kontrollhållare med skiftande neonfärger i stativet. Beställ den här. Cableguys-hållare finns i massor av olika populära karaktärer från spel och filmer. Beställ den här. En supersmidig multihållare för kontrollers, headset, mobil och mer. Beställ den här.

Posters