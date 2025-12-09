Hoppa till:

Julklappstips till hemma-baristan: fina prylar till kaffe- och espresso-hörnan i köket

Gör kaffeälskaren glad till jul med någon av dessa prylar!

En kvinna håller i en espressomugg.
(Foto: Getty Images)
Vi är inne en bit i december och det innebär att det är hög tid att beställa hem julklappar till alla nära och kära. Om du har en person i familjen som älskar kaffe, har du kommit till rätt ställe. Här har vi nämligen samlat allt en kaffeälskare behöver till sin kaffehörna! Du hittar allt från tampers och kvarnar till kaffebönor och dekorationer.

Oavsett om personen du känner experimenterar med espresso, brygger slow coffee på helgerna eller precis har börjat bygga sin egen lilla kaffe- och espressohörna finns det massor av smarta tillbehör som kan ta deras kaffestund till nästa nivå. Alternativen du hittar i den här artikeln passar både för nybörjare och lite mer erfarna kaffebryggare.

Espressomaskiner

Tampers

Kaffekvarn

Kaffevåg

Espressomugg

Dekorationer

Kaffepulver

Vill du ha fler alternativ på kaffe- och espressomaskiner? Kolla in vår uppdaterade topplista med alla de bästa modellerna här:

