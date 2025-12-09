Julklappstips till hemma-baristan: fina prylar till kaffe- och espresso-hörnan i köket

Vi är inne en bit i december och det innebär att det är hög tid att beställa hem julklappar till alla nära och kära. Om du har en person i familjen som älskar kaffe, har du kommit till rätt ställe. Här har vi nämligen samlat allt en kaffeälskare behöver till sin kaffehörna! Du hittar allt från tampers och kvarnar till kaffebönor och dekorationer.

Oavsett om personen du känner experimenterar med espresso, brygger slow coffee på helgerna eller precis har börjat bygga sin egen lilla kaffe- och espressohörna finns det massor av smarta tillbehör som kan ta deras kaffestund till nästa nivå. Alternativen du hittar i den här artikeln passar både för nybörjare och lite mer erfarna kaffebryggare.

Vi hoppas att du hittar något som passar, eller åtminstone får lite idéer till julklappsshoppingen! Om du vill ha fler alternativ kan du klicka in på någon av länkarna för att komma till hela Amazons sortiment. Där hittar du hundratals alternativ för varje kategori i den här artikeln.

Espressomaskiner

Ninja Luxe Premier

Om budgeten tillåter rekommenderar vi denna lyxiga espressomaskin från Ninja. Den är med i vår topplista över bästa kaffe- och espressomaskiner som "bästa allt-i-ett-maskin" just nu.



Beställ den här. De'Longhi Dedica Duo

Den här kaffe- och espressomaskinen är också med i vår topplista just nu, där den utsetts till det bästa lilla alternativet. Den är perfekt till kaffeälskaren som har ett lite mindre kök och gillar retrodesign.



Beställ den här. Philips 2000

Denna helautomatiska maskin från Philips passar perfekt in i moderna kök med sin hyfsat kompakta och stilrena design. Det är en helautomatisk variant som passar bra för både nybörjare och lite mer erfarna hemma-baristor.



Beställ den här.

Tampers

Kaffekvarn

Kaffevåg

En populär kaffevåg bland Amazons kunder.



Beställ den här. Uppladdningsbar kaffevåg i kompakt format.



Beställ den här. Uppladdningsbar kaffevåg med en modern design.



Beställ den här.

Espressomugg

Ett 5-pack espressomuggar utan handtag med vackra mönster.



Beställ dem här. Enkla och moderna espressomuggar från De'Longhi.



Beställ dem här. Ett 6-pack med stilrena espressomuggar i keramik.



Beställ dem här.

Dekorationer

En plåtskylt med gulligt motiv.



Beställ den här. En plåtskylt med alla populära kaffesorter.



Beställ den här. En plåtskylt med en snygg retrodesign.



Beställ den här.

Kaffepulver

Dessa kaffebönor från Lucaffé är en av Amazons bästsäljare.



Beställ det här. Populära espressobönor från märket Dead or Alive.



Beställ det här. Ett av de mest populära märkena för espressokaffe.



Beställ det här.

Vill du ha fler alternativ på kaffe- och espressomaskiner? Kolla in vår uppdaterade topplista med alla de bästa modellerna här: