Julklappstips till hemma-baristan: fina prylar till kaffe- och espresso-hörnan i köket
Gör kaffeälskaren glad till jul med någon av dessa prylar!
Vi är inne en bit i december och det innebär att det är hög tid att beställa hem julklappar till alla nära och kära. Om du har en person i familjen som älskar kaffe, har du kommit till rätt ställe. Här har vi nämligen samlat allt en kaffeälskare behöver till sin kaffehörna! Du hittar allt från tampers och kvarnar till kaffebönor och dekorationer.
Oavsett om personen du känner experimenterar med espresso, brygger slow coffee på helgerna eller precis har börjat bygga sin egen lilla kaffe- och espressohörna finns det massor av smarta tillbehör som kan ta deras kaffestund till nästa nivå. Alternativen du hittar i den här artikeln passar både för nybörjare och lite mer erfarna kaffebryggare.
Vi hoppas att du hittar något som passar, eller åtminstone får lite idéer till julklappsshoppingen! Om du vill ha fler alternativ kan du klicka in på någon av länkarna för att komma till hela Amazons sortiment. Där hittar du hundratals alternativ för varje kategori i den här artikeln.
Espressomaskiner
Ninja Luxe Premier
Om budgeten tillåter rekommenderar vi denna lyxiga espressomaskin från Ninja. Den är med i vår topplista över bästa kaffe- och espressomaskiner som "bästa allt-i-ett-maskin" just nu.
Beställ den här.
De'Longhi Dedica Duo
Den här kaffe- och espressomaskinen är också med i vår topplista just nu, där den utsetts till det bästa lilla alternativet. Den är perfekt till kaffeälskaren som har ett lite mindre kök och gillar retrodesign.
Beställ den här.
Philips 2000
Denna helautomatiska maskin från Philips passar perfekt in i moderna kök med sin hyfsat kompakta och stilrena design. Det är en helautomatisk variant som passar bra för både nybörjare och lite mer erfarna hemma-baristor.
Beställ den här.
Tampers
Kaffekvarn
Kaffevåg
Espressomugg
Dekorationer
Kaffepulver
Vill du ha fler alternativ på kaffe- och espressomaskiner? Kolla in vår uppdaterade topplista med alla de bästa modellerna här:
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.