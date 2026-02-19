Dyson har lanserat den minsta våtrengöraren vi någonsin sett

Dyson har presenterat våtrengöraren PencilWash

Använder samma ultrasmala och lätta konstruktion som PencilVac

Har två vätskelägen med vattentankar gömda i golvmunstycket

Dyson har presenterat en ny våtrengörare som är extremt kompakt och lätt. Den nya PencilWash är faktiskt ungefär lika stor och formad som en klassisk manuell mopp. All mekanik har krympts och placerats i skaftet, medan vattentankarna sitter inbyggda i golvhuvudet.

I samband med lanseringen sade Dysons teknikchef John Churchill: “Vi vill göra maskiner mindre och lättare samtidigt som vi förbättrar prestandan dramatiskt. PencilWash tillämpar den filosofin på våtrengöring: vårt smalaste och ultralätta format som glider utan ansträngning och når där andra inte kommer åt. Den kombinerar enkelheten hos en kvast med precisionen och kraften från Dysons ingenjörskonst.”

(Image credit: Dyson)

Själva skaftet har en diameter på 38 mm – bara lite bredare än ett vanligt kvastskaft. Tanken är att man enkelt ska kunna styra hela maskinen genom att vrida handtaget.

PencilWash väger 2,2 kg, men merparten av vikten sitter i golvmunstycket. Dyson menar därför att vikten i handen snarare känns som cirka 0,38 kg. Den är byggd för att kunna komma in under möbler – den kan läggas ner i 170 grader och är då bara 15 cm hög. Den är avsedd för hårda golv och klarar både vått och torrt spill.

(Image credit: Dyson)

Den 300 ml stora tanken för rent vatten uppges räcka till upp till 100 m² golvyta. Den sladdlösa konstruktionen ger upp till 30 minuters driftstid och det går att köpa ett extra batteri för längre användning.

Precis som övriga våtrengörare från Dyson finns ingen sugfunktion. I stället använder PencilWash vatten och mekanisk bearbetning för att rengöra golvet. Rullen är täckt av tät mikrofiber som suger upp vätska och polerar bort smuts. Den matas kontinuerligt med rent vatten samtidigt som smutsigt vatten extraheras, så att man inte bara sprider runt smutsen. Du kan välja mellan två vätskelägen.

(Image credit: Dyson)

Ovanligt nog saknas filter. I pressmaterialet skriver Dyson att filter “fångar smuts, blir grogrund för bakterier, orsakar lukt och är svåra och otrevliga att rengöra”, medan den filterlösa konstruktionen “eliminerar risken för slam, blockeringar eller försämrad prestanda”. Att filter kan vara jobbiga att rengöra stämmer, och om denna konstruktion kan undvika blockeringar och smutsuppbyggnad är det riktigt positivt.

Var passar den i sortimentet?

Vi har ännu inte testat den nya rengöraren, men vi har provat syskonmodellen PencilVac som presenterades i juni 2025. Den har en liknande kvastformad design, men använder ett dammsugarmunstycke i stället för mopp. Den är extremt lättmanövrerad och smidig, så vi hoppas att Dyson har lyckats återskapa samma känsla med PencilWash.

(Image credit: Future)

PencilWash är den tredje dedikerade våtrengöraren i Dysons sortiment och placeras bredvid WashG1 (lanserad i augusti 2024) och Clean+Wash Hygiene (precis lanserad vid skrivande stund). På vissa sätt liknar designen dock mer Submarine-munstycket till Dyson V15s Detect Submarine, där tankarna sitter i själva golvhuvudet.

Dyson PencilWash lanseras i Sverige den 24 februari med ett rekommenderat pris på 4 110 kronor.