Behöver du en liten skrivare? De här 3 modellerna tar minimalt med plats

Skrivare är kanske inte den mest spännande tekniken att göra plats för hemma, särskilt när de är stora, klumpiga och används ganska sällan. Som tur är finns det numera betydligt smidigare alternativ, och en liten skrivare behöver inte innebära att du får nöja dig med dålig utskriftskvalitet eller begränsade funktioner.

Tre modeller visar ganska tydligt hur olika en kompakt skrivare kan vara. Canon Selphy CP1500 väger omkring 850 gram och är byggd specifikt för foton, med 10 × 15 cm-utskrifter som tar mindre än en minut. Brother HL-L2460DW är istället en kompakt svartvit laserskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift, medan HP OfficeJet 250 Mobile har ett inbyggt batteri och kan både skriva ut, scanna och kopiera.

Det betyder också att det inte finns en enda liten skrivare som passar alla. Vill du skriva ut semesterbilder direkt från telefonen har du helt andra behov än om skrivaren främst ska fixa fakturor och dokument på hemmakontoret eller följa med i väskan när du reser.

Vi har testat tre små skrivare med väldigt olika styrkor – läs hela guiden till bästa lilla skrivare här för att hitta rätt modell för dig.