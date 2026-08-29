Nya reMarkable Paper Pure imponerade på oss med sin ”felfria” skrivupplevelse, men det finns gott om bra alternativ – här är våra favoriter för olika typer av användare

Nya reMarkable Paper Pure är en imponerande skrivplatta, men den möter hård konkurrens på marknaden för e-ink-plattor. Om du funderar på att köpa en är det därför värt att ta en titt på alternativen för att se om det finns någon modell som passar dig bättre. Vi har testat flera utmärkta e-ink-plattor och har samlat våra favoriter här nedanför.

reMarkable Paper Pure har en skärm på 10,3 tum, vilket är den vanligaste storleken för den här typen av platta. Om du däremot vill ha mer utrymme att skriva på har reMarkable Paper Pro en betydligt rymligare skärm på 11,8 tum. Om du istället vill ha något riktigt kompakt är Kobo Libra Colour och reMarkable Paper Pro Move ungefär lika små som en mobil och kan till och med få plats i bakfickan.

Även om många av dagens bästa läsplattor är vattentåliga blir det betydligt ovanligare när man även lägger till stöd för handskrift. Ett tydligt undantag är tidigare nämnda Kobo Libra Colour, som har en IPX8-klassning. Om du ofta råkar spilla eller vill kunna anteckna i badet är det alltså modellen för dig.

En av få saker vi verkligen har att klaga på hos reMarkable Paper Pure är att den saknar frontbelysning. Det kan vara frustrerande om du behöver arbeta i sämre ljusförhållanden, särskilt om du även tänker använda den för läsning. Nästan alla plattor i listan här nedanför har frontbelysning – på de flesta går ljusstyrkan att justera och på vissa kan du dessutom ändra färgtemperaturen.

Scrolla vidare för vår sammanställning av de bästa e-ink-plattorna vi har testat, inklusive reMarkable Paper Pure. Klicka på knappen Visa detaljer för en sammanfattning av de viktigaste för- och nackdelarna med varje modell samt en länk till vårt fullständiga och djupgående test.

Bästa skriv- och läsplattorna

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