Letar du efter en ny systemkamera? Här är modellerna som är bäst just nu

Mobilkameror blir bättre för varje år, men för dig som verkligen vill ta fotograferingen till nästa nivå är en bra systemkamera fortfarande svårslagen. Större sensorer, utbytbara objektiv och betydligt större kontroll över fotograferingen gör att du kan få resultat som är svåra att åstadkomma med en telefon.

Samtidigt är det inte helt enkelt att välja rätt. Det finns systemkameror för allt från nybörjare som vill ta steget bort från mobilen till entusiaster och professionella fotografer som prioriterar hög upplösning, snabb autofokus eller avancerade videofunktioner. Prisskillnaderna kan dessutom vara enorma, så den dyraste kameran är långt ifrån alltid det bästa valet för just dig.

Det viktigaste är därför att fundera över vad du faktiskt vill fotografera och vilka funktioner du behöver. En kompakt och lätt kamera kan vara perfekt på resan, medan sport- och naturfotografer kan behöva snabb serietagning och avancerad autofokus. För video finns ytterligare saker att hålla koll på.

Vi har gått igenom de bästa alternativen för olika typer av fotografer och budgetar – läs hela guiden till bästa systemkamera här för att hitta rätt modell för dig.