Shark lanserar nya FlexStyle IonCurl och den ser ut att lösa ett av våra största problem med märkets hårverktyg

Shark Beauty har lanserat den nya Shark FlexStyle IonCurl, som är det senaste tillskottet i märkets FlexStyle-serie. Den nya modellen kombinerar hårtork och stylingverktyg och har framför allt utvecklats för att skapa mer definierade och spänstiga lockar, samtidigt som friss ska minskas och håret få ett slätare och glansigare resultat.

En av de största nyheterna är Ion Smooth Technology, som använder jonteknik för att neutralisera statisk elektricitet och minska friss. Shark har också lagt till CoandaBoost Technology, som automatiskt drar håret mot och virar det runt lockverktyget med hjälp av luftflödet. Tanken är att göra det enklare att skapa definierade lockar med mer spänst.

(Image credit: Shark)

Enklare styling och smidigare design

FlexStyle IonCurl får även en ny Airset-knapp. Med ett dubbeltryck kan du pausa luftflödet under stylingen, medan ett enkelt tryck aktiverar kalluft för att hjälpa till att fixera frisyren.

En annan nyhet är Scalp Shield Mode, som automatiskt sänker temperaturen när du fönar nära hårbotten. Funktionen är framtagen för att minska värmeexponeringen där håret är som känsligast.

Vi har testat ett par av Sharks hårverktyg tidigare och överlag varit imponerade av deras prestanda. Ett återkommande minus har däremot varit storleken – Sharks produkter kan vara ganska stora och klumpiga, vilket gör dem mindre smidiga att hantera under styling och inte direkt lämpade att packa med sig i väskan för resor.

Därför är vi extra nyfikna på FlexStyle IonCurl. Av bilderna att döma ser den nya modellen ut att vara något mindre och smidigare än flera av de Shark-verktyg vi har testat tidigare. Om så faktiskt är fallet skulle det vara ett välkommet extra plus och kunna göra den betydligt trevligare att använda. Det är dock något vi behöver testa själva innan vi kan dra några slutsatser.