Glöm trötta hotellhårtorkar – Dyson Supersonic Travel är liten nog att få plats i handbagaget
Bättre hårdagar på resan.
- Dyson Supersonic Travel är en lätt och kompakt hårtork
- Den är kompatibel med samma tillbehör som fullstora modeller
- Den anpassar sig automatiskt efter spänningen i olika länder
Dyson har lanserat en ny hårtork i reseformat som är liten nog att packa ner i handbagaget och säker att använda över hela världen. Dyson Supersonic Travel är 32 % lättare och 25 % mindre än originalet Dyson Supersonic (som lanserades 2016), men erbjuder fortfarande intelligent värmekontroll för att skydda håret från skador.
Om du redan har en Dyson Supersonic eller Supersonic Nural kommer du att uppskatta att resemodellen är kompatibel med samma tillbehör. Du kan alltså fortsätta använda din favoritdiffuser, bredtandade kam eller stylingmunstycke även när du är på resande fot.
Tillbehören fästs med magneter, vilket gör det enkelt att klicka av och på dem, och hårtorken känner automatiskt av vilket munstycke som används. När vi testade originalmodellen imponerades vi särskilt av Flyaway-munstycket, som slätar ut flygiga hårstrån med samma teknik som Dyson Airwrap.
Spänning kan annars vara ett problem när man reser med elektronik, men Supersonic Travel anpassar sig automatiskt efter elnätet i landet du befinner dig i. Det innebär att du kan använda den globalt utan att riskera att skada motorn eller få sämre prestanda.
Under användning mäter hårtorken lufttemperaturen 100 gånger per sekund för att undvika överhettning, något som annars kan slita på håret över tid. Det är en tydlig förbättring jämfört med många hotellhårtorkar, som ofta antingen blåser svag varm luft eller blir för varma.
Dyson Supersonic Travel finns att köpa nu direkt från Dyson för 3 440 kronor och då får du med ett resefodral värt 445 kronor på köpet.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
