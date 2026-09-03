Jobbar du mycket på resande fot? Som erfaren distansarbetare är det här min viktigaste utrustning för att jobba produktivt på de mest obekväma platser

Om du planerar att klämma in lite distansarbete under semestern är det värt att fundera över din arbetsplats. Mitt eget jobb utförs till stor del på en laptop och genom åren har jag jobbat en hel del på andra platser än vid mitt permanenta skrivbord, både under olika evenemang och för att hålla saker och ting rullande under ledighet. Den viktigaste lärdomen jag har dragit är att några få, väl valda tillbehör för distansarbete kan göra enorm skillnad.

Jag förlitar mig på ett laptopställ så att jag slipper sitta framåtböjd över ett bord (min rygg börjar göra ont efter ungefär en timme och därefter går det bara utför). Om laptopen är upphöjd kompletterar jag med ett portabelt tangentbord för att göra det enklare att skriva. Mitt tips är att välja ett med ungefär samma proportioner som tangentbordet du vanligtvis använder, så att fingrarna automatiskt hittar rätt. Jag tar även med en trådlös mus.

Om jag ska delta i möten är ett riktigt bra par brusreducerande hörlurar ett måste. De hjälper mig att hålla samtalen privata och ser till att jag inte missar viktig information om bakgrundsljudet är högre än jag skulle önska. Jag använder dem också för att lättare kunna fokusera i miljöer där det finns mycket som kan distrahera mig.

Ett relativt nytt tillskott i min egen utrustning är en portabel extraskärm. Det kändes som en lyx när jag köpte den, men för mig har den varit värd varenda krona. Jag växlar ofta mellan olika appar och behöver samtidigt hänvisa till information från andra källor, så det extra skärmutrymmet har varit ovärderligt.

Här nedanför har jag samlat mina rekommendationer för den perfekta uppsättningen för distansarbete, med både premiumalternativ och mer budgetvänliga val. Alla jobb kräver förstås inte all den här utrustningen, så jag rekommenderar att du plockar och väljer det som passar just dina behov.

Viktig utrustning för distansarbete

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