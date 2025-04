Proton VPN får en rejäl uppgradering på Windows, iOS och Android

Proton VPN har rullat ut nya funktioner och förbättringar till sina appar på Windows, iOS och Android

Uppdateringarna ska göra apparna mer intuitiva, transparenta och anpassningsbara

Apparna innehåller nu även stödinnehåll för att hjälpa användare få ut mer av sin VPN

Den 3 april 2025 släppte Proton VPN en omfattande uppgradering som syftar till att göra tjänstens appar enklare att använda och mer skräddarsydda för olika behov.

Användare av Windows, iOS och Android får nu tillgång till en ny, mer stilren design, anpassningsbara widgets för hemskärmen på mobil, samt en förbättrad funktion för profiler. Dessutom har apparna fått nytt stödmaterial för att hjälpa användare förstå och dra nytta av VPN-tjänsten på bästa sätt.

Tjänstens nya look

Allt fler människor har börjat använda VPN-tjänster i vardagen – för att streama innehåll, skydda sin integritet eller öka säkerheten online. Men själva mjukvaran kan fortfarande kännas krånglig för många.

Enligt David Peterson, General Manager på Proton VPN, kan det här hindra ovana användare från att verkligen dra nytta av vad en VPN har att erbjuda. Det är här den nya appdesignen kommer in.

"De nya Proton VPN-apparna gör det enklare än någonsin att skydda sin integritet, samtidigt som det blir lättare att upptäcka och använda nya funktioner," säger Peterson.

Efter att först ha lanserat ett mer intuitivt gränssnitt för Android, har Proton VPN nu tagit samma förbättringar till iOS- och Windows-apparna.

Windows-appen har fått en total redesign för att matcha Android-versionen. Det nya inställningsmenyn gör det enklare att bläddra bland avancerade funktioner som split tunneling, kill switch och port forwarding. För första gången finns även möjlighet att växla mellan mörkt och ljust läge.

(Image credit: Proton)

Förbättrade profiler och nya funktioner

En av de mest användbara nyheterna är den uppdaterade fliken "Profil", där betalande användare kan skapa personliga anslutningsprofiler. Du kan välja favoritland, stad, server, protokoll och inställningar beroende på behov.

Vill du till exempel ansluta till den snabbaste servern i USA för att komma åt amerikanska Netflix? Då kan du skapa en profil för det. Eller föredrar du extra skydd med en Secure Core-server och Stealth-protokoll för att undvika övervakning och censur? Det går också.

Även iOS-appen har en profilfunktion, men Windows och Android har nu fått den förbättrade versionen. En tidig version testas just nu för iOS, så iPhone-användare behöver inte vänta länge på samma nivå av anpassning.

En annan nyhet – just nu exklusiv för Windows och Android – är "Connect & Go". Med den kan du välja vilken webbplats eller app som automatiskt ska starta när du ansluter via en viss profil.

Proton har ännu inte gett någon tidsplan, men målet är att alla dessa funktioner ska bli tillgängliga även på iOS, macOS och Linux.

För mer information om uppdateringarna, kan du besöka Proton VPN:s officiella hemsida eller läsa deras blogginlägg om lanseringen.