Vi har nyligen testat Proton VPN – här är 5 saker som imponerade på oss

Vi är alltid på jakt efter förbättringar hos de VPN-tjänster vi recenserar – och Proton VPN har gjort flera framsteg på sistone.

Vår återkommande testprocess gör att vi kan följa hur VPN-tjänster utvecklas över tid, hur de lyssnar på användarnas feedback och ge er en tydlig bild av de viktigaste förbättringarna i produkterna.

Även om Proton VPN inte knep en plats i vår senaste topplista över de bästa VPN-tjänsterna (PrivadoVPN snodde den platsen precis före), betyder det inte att vi inte blev imponerade. Här är fem saker som verkligen stack ut när vi granskade tjänsten.

