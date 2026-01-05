ExpressVPN:s väg mot tillgänglig integritet – är det verkligen möjligt 2026?

Om 2024 handlade om att bevara status quo, var 2025 året då ExpressVPN på allvar anpassade både sin affärsmodell och sin tekniska infrastruktur för att möta den moderna användaren där hen befinner sig. För en leverantör som länge varit känd för sin premiumprissättning och relativt rigida struktur har de senaste tolv månaderna inneburit ett tydligt skifte mot större flexibilitet.

Enligt Andreas Theodorou, Head of Technical and Strategic Communications på ExpressVPN, var årets tydliga tema att säkerställa att avancerade integritetsverktyg inte bara finns tillgängliga, utan också är ”åtkomliga” och tekniskt robusta nog att stå emot nästa generations hot.

”Även om många gärna fokuserar på det negativa och dramatiserar katt-och-råtta-leken inom cybersäkerhet, finns det faktiskt flera positiva utvecklingar som förtjänar uppmärksamhet”, konstaterar Theodorou.

För ExpressVPN tog dessa positiva steg formen av att lösa långvariga tekniska huvudbry och att äntligen ge användarna de köpalternativ de efterfrågat i flera år.

(Image credit: ExpressVPN)

Att bryta prisbarriären

Den mest påtagliga förändringen för konsumenter under 2025 var sannolikt att ExpressVPN lämnade sin tidigare modell med ett enda abonnemang för alla.

Under många år byggde tjänsten på ett enkelt men stelt upplägg: ett pris som gav tillgång till allt. Men i takt med att marknaden fylldes av billigare konkurrenter med obegränsade samtidiga anslutningar utsattes modellen för allt större press.

ExpressVPN svarade genom att strukturera om sitt erbjudande i tre tydliga nivåer: Basic, Advanced och Pro. Det här handlade inte bara om att konkurrera med priset, utan om modernisering.

”Genom att erbjuda Basic-, Advanced- och Pro-abonnemang har vi gjort integritet mer tillgänglig, anpassad efter individuella behov genom att börja billigare och samtidigt inkludera fler samtidiga anslutningar i alla nivåer”, förklarar Theodorou.

Skiftet har gjort det möjligt för leverantören att ta udden av kritiken om att vara för dyr för genomsnittsanvändaren, samtidigt som man fortsatt kan tillfredsställa avancerade användare som behöver skydda ett helt hushåll fullt av enheter.

Genom att separera funktioner har ExpressVPN i praktiken sänkt tröskeln för nya användare och säkerställt att ekonomiska begränsningar inte tvingar människor att nöja sig med sämre kryptering.

ExpressVPN – från 2,79 dollar per månad (ordinarie pris 3,49 dollar) ExpressVPN har siktet inställt på att tillföra nytt värde till sin tjänst under 2026. Oavsett om du är ute efter stark säkerhet, ett stort antal serverplatser eller bra stöd för streaming erbjuder ExpressVPN allt detta. Det är kanske inte den allra bästa VPN-tjänsten på marknaden just nu, men den nya prisstrukturen innebär att du får gedigen säkerhet till det lägsta pris ExpressVPN visat upp hittills om du väljer Basic-abonnemanget. Dessutom finns en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig.

MacOS-problemen

Samtidigt som marknadsteamet fokuserade på prissättning ägnade ingenjörsavdelningen 2025 åt att ta sig an två av branschens mest svårlösta tekniska utmaningar: Apples ekosystem och det annalkande kvant-hotet.

macOS-användare har länge haft mer begränsad funktionalitet än sina motsvarigheter på Windows, särskilt när det gäller ”split tunneling”, alltså möjligheten att routa specifika appar genom VPN-tjänsten samtidigt som andra använder den vanliga internetanslutningen.

Förändringar i Apples operativsystemsarkitektur har gjort detta notoriskt svårt att implementera på ett säkert sätt.

”Split tunneling i macOS är ökänt svårt.” Andreas Theodorou, chef för teknisk och strategisk kommunikation på ExpressVPN

”Split tunneling i macOS är ökänt svårt”, medger Theodorou. ”Men vi är glada över att vara en av få VPN-leverantörer som kan erbjuda det till användare på ett sätt som lever upp till Apples säkerhetskrav.”

Detta är en betydande prestation. Många konkurrenter har i det tysta avvecklat funktionen på macOS på grund av den tekniska komplexitet som krävs för att underhålla den. Genom att lösa problemet har ExpressVPN återigen visat sitt engagemang för Apples ekosystem.

Parallellt blickade företaget längre fram mot kvantdatorernas era. Under 2025 drev ExpressVPN på för branschgemensamma standarder inom post-kvant-kryptografi (PQ). I stället för att hålla innovationerna proprietära fokuserade man på öppna standarder.

”Att hjälpa branschen med en reproducerbar PQ-WireGuard-implementation var en annan stolthetspunkt för oss”, säger Theodorou. ”Vi vill säkerställa att alla har möjlighet att skydda sig mot kvant-hot.” Detta adresserar hotet ”store now, decrypt later” och säkerställer att data som samlas in i dag förblir säker även när kvantdatorer blir kapabla att knäcka dagens krypteringsstandarder.

Att navigera i ett föränderligt landskap

Utöver den egna produkten noterade ExpressVPN:s ledning bredare förändringar inom området digitala rättigheter under 2025. Theodorou lyfte fram det ofta förbisedda akademiska arbete som ligger till grund för konsumentintegritet, och pekade särskilt på Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).

”Den akademiska världen förbises ofta, men årets PETS bjöd på en anmärkningsvärd mängd diskussioner som kommer att forma framtiden för integritet och teknik under många år framöver”, konstaterade han.

Han pekade också på att zero-knowledge proofs (ZKP) blivit mer mainstream som en av de stora framgångarna under 2025.

I takt med att National Institute of Standards and Technology (NIST) vidareutvecklar sina standarder för ZKP, och stora aktörer som Google Wallet integrerar tekniken, rör den sig från nischad teori till konsumentverklighet. ”Det är spännande att se hur världen kring onlinesäkerhet kommer att utvecklas”, tillade Theodorou.

Året var dock inte utan förluster. Theodorou nämnde Cindy Cohns avgång som Executive Director för Electronic Frontier Foundation (EFF) som ett betydelsefullt ögonblick för branschen. ”Cohn var, och är, en inspiration för många runt om i världen … och har haft en enorm påverkan på den digitala integritetens värld.”

Vad är planerat för 2026?

Inför framtiden ser ExpressVPN ut att vara redo att dra nytta av de strukturella förändringar som genomfördes under 2025. Färdplanen pekar mot en stark start på det nya året.

”Vi tror att 2026 kommer att bli ett stort år för oss”, förutspår Theodorou. ”ExpressVPN har en rad spännande produkter och uppdateringar på gång under första kvartalet.”

Även om specifika funktioner ännu hålls hemliga verkar strategin kretsa kring ett mer holistiskt synsätt på användarskydd, som går bortom enkel IP-maskering. Theodorou antyder ”intressanta projekt som ska hjälpa till att främja skydd för onlinesäkerhet utan att offra integriteten”.

Den formuleringen antyder ett steg mot mer aktiv hotblockering eller identitetsskydd, funktioner som verkar inom ett strikt integritetsbevarande ramverk, sannolikt med stöd av de ZKP-framsteg som Theodorou tidigare lyft fram.

Vägen framåt

ExpressVPN avslutar 2025 efter att framgångsrikt ha navigerat genom en svår omställning. Genom att bredda sin prissättning har företaget skyddat sin marknadsposition mot billigare rivaler. Genom att lösa problemet med split tunneling i macOS och demokratisera post-kvant-WireGuard har man visat att den tekniska kompetensen för att leda marknaden fortfarande finns där.

För användarna är budskapet inför 2026 tydligt: ExpressVPN är inte längre bara en premiumlyx, utan ett tillgängligt och anpassningsbart verktyg redo för den post-kvant-era som väntar.