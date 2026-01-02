Jag är en VPN-expert – här är tre saker jag vill att branschen anammar 2026

VPN-branschen kommer att stå under intensiv granskning under 2026. I takt med att regeringar inför nya lagar och censurmekanismerna blir allt mer sofistikerade är det avgörande att leverantörerna fortsätter att utveckla sina produkter till nästa nivå.

Jag har tillbringat året med att testa VPN-tjänster hands-on, och flera tydliga utvecklingsområden sticker ut. Att vässa skyddet mot pågående censur och anti-VPN-åtgärder, optimera upplevelsen för nya användare och förbättra transparensen är alla centrala punkter där branschen behöver bli bättre.

Men varför?

Censurproblemet

Flera VPN-tjänster förbättrade sina anti-censurfunktioner under 2025, allra tydligast NordVPN. Trots det är faktorer som Kinas stora brandvägg och Rysslands ständigt föränderliga censursystem fortfarande problem som hela tiden måste lösas på nytt.

Varje VPN-leverantör angriper dessa utmaningar på sitt eget sätt. Detaljerad information om metoderna är dock svår att få tag på, eftersom leverantörerna måste undvika att avslöja sig för de myndigheter de försöker kringgå.

Målet är ändå detsamma för alla: att få en säker VPN-anslutning att se identisk ut med vanlig internettrafik.

Vi har testat VPN-tjänster i regioner som Kina under hela 2025. Föga förvånande är det våra topprankade leverantörer som är mest konsekventa, men inte ens de kan garantera en fungerande anslutning varje gång. Nedladdningshastigheterna är ofta ojämna och fördröjningen hög – och det är om man ens lyckas ansluta.

Med tanke på det växande antalet avstängningar av sociala medier och censuråtgärder världen över är det helt avgörande att stabiliteten i dessa verktyg förbättras.

Under 2025 upptäcktes Kinas strategi med en så kallad ”Great Firewall in a Box”. Det gör det sannolikt att Kinas avancerade metod för internetcensur kommer att spridas till ännu fler länder under de kommande 12 månaderna. Utan bättre fördunklade protokoll riskerar dessa metoder att lämna ännu fler människor i jakt på sätt att nå ett fritt internet.

VPN för massorna

VPN används dock inte bara i extrema situationer. Parallellt med statligt påtvingad censur har den globala spridningen av åldersverifiering lett till att fler människor än någonsin använder VPN-tjänster.

Det innebär att det finns ett tydligt behov av resurser som utbildar nya användare på rätt sätt. Målet bör inte bara vara att erbjuda en snabb anslutning, utan också att hjälpa användarna förstå en VPN-tjänsts möjligheter och begränsningar.

”I grunden måste produkten fungera utan att kunden behöver läsa på”, sa Budac. Martin Budac, chef för integritetsprodukter på Gen Digital

Vissa VPN-tjänster tar redan viktiga steg i den riktningen. Proton VPN har mängder av verktygstips och förklaringar inbyggda i sina appar, och NordVPN erbjuder ett omfattande bibliotek med kunskapsartiklar, men dessa metoder används långt ifrån överallt.

Norton VPN är en leverantör som försöker ta enkelheten ett steg längre. I en intervju med TechRadar förklarade Martin Budac, chef för integritetsprodukter på Gen Digital, att ”användarvänlighet är ett av de största problemen” i branschen.

”I grunden måste produkten fungera utan att kunden behöver läsa på”, sa Budac.

Nortons strategi bygger på samma familjevänliga stil som i deras antivirusprogram: gott om förklaringar, väldigt lite visuellt brus i appdesignen och inga designmissar som kan leda till att oönskade funktioner aktiveras av misstag.

Skapa tydlighet

Integritet handlar dock om mer än bara det användaren ser på sin skärm – det handlar också om vad som händer med deras data bakom kulisserna.

Varje år får VPN-företag juridiska förfrågningar om användardata som de antingen avslår eller inte kan uppfylla. Dessa förfrågningar rapporteras ofta inte alls, om inte VPN-leverantören publicerar transparensrapporter.

Sådana rapporter ger användarna tydlig information om hur en leverantör skyddar deras integritet mot juridiska krav. Även om så kallade no-logs-granskningar ger en liknande känsla av trygghet, är fullständiga revisioner sällan särskilt konsumentvänliga, eftersom de ofta innehåller tät, teknisk jargong.

Ett annat steg leverantörer kan ta är att göra delar av sin tjänst öppen källkod. Om en leverantör gör sina appar eller sina protokoll open source kan användare med rätt kunskap granska koden och säkerställa att allt fungerar som utlovat.

Leverantörer som Proton VPN och PIA erbjuder redan appar med öppen källkod. Egna, proprietära protokoll görs däremot sällan open source, även om ExpressVPN:s Lightway-protokoll är ett tydligt undantag.

Det finns sällan anledning att oroa sig för öppna protokoll. Om en leverantör använder standardlösningar som WireGuard eller OpenVPN är dessa protokoll redan open source; det är först när leverantörer gör unika tillägg till dem som koden ”stängs”.

Det är särskilt viktigt att en leverantörs appar är open source, med tanke på integritetsfrågor kring datainsamling. Genom att göra detta ger leverantören sina användare möjlighet att själva bekräfta att inget skumt pågår och att deras data hanteras korrekt.

VPN-branschen står inför flera omfattande utmaningar under 2026, vilket gör att lösningarna på dessa problem än så länge är möjliga snarare än garanterade. Med tiden bör dock införandet av dessa förbättringar bidra till att VPN-branschen förblir både ärlig och tillgänglig, i takt med att allt fler människor vänder sig till dessa verktyg för att stödja sina digitala liv.