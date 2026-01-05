Jeg er VPN-ekspert – her er tre ting jeg ønsker at bransjen skal omfavne i 2026

VPN-bransjen vil bli gransket intenst i 2026. Etter hvert som myndighetene innfører nye lover og sensurmekanismer blir stadig mer avanserte, er det avgjørende at leverandører fortsetter å utvikle produktene sine til neste nivå.

Jeg har brukt året på å teste VPN-tjenester praktisk, og flere klare forbedringsområder skiller seg ut. Å skjerpe beskyttelsen mot pågående sensur og anti-VPN-tiltak, optimalisere opplevelsen for nye brukere og forbedre åpenheten er alle viktige områder der bransjen trenger å forbedre seg.

Men hvorfor?

Sensurproblemet

Flere VPN-tjenester forbedret sine antisensurfunksjoner i 2025, spesielt NordVPN. Faktorer som den store brannmuren i Kina og Russlands stadig skiftende sensurregime er imidlertid fortsatt problemer som må tas opp på nytt.

Hver VPN-leverandør takler disse utfordringene på sin egen måte. Detaljert informasjon om metodene deres er imidlertid vanskelig å få tak i, ettersom leverandører må unngå å avsløre seg for myndighetene de prøver å omgå.

Målet er det samme for dem alle: Å få en sikker VPN-forbindelse til å se identisk ut med vanlig internettrafikk.

Vi har testet VPN-tjenester i regioner som Kina gjennom hele 2025. Ikke overraskende er våre topprangerte leverandører de mest konsistente, men selv de kan ikke garantere en fungerende forbindelse hver gang. Nedlastingshastighetene er ofte ujevne og latensen er høy – ​​og det er hvis du i det hele tatt kan koble til.

Gitt det økende antallet nedstengninger av sosiale medier og sensurtiltak rundt om i verden, er det helt avgjørende å forbedre stabiliteten til disse verktøyene.

I 2025 ble Kinas strategi med en såkalt «Great Firewall in a Box» avslørt. Dette gjør det sannsynlig at Kinas avanserte metode for internettsensur vil spre seg til enda flere land i løpet av de neste 12 månedene. Uten bedre skjulte protokoller risikerer disse metodene å føre til at enda flere mennesker søker etter måter å få tilgang til gratis internett.

VPN til massene

VPN-er brukes imidlertid ikke bare i ekstreme situasjoner. Parallelt med statlig pålagt sensur har den globale spredningen av aldersverifisering ført til at flere enn noen gang bruker VPN-tjenester.

Dette betyr at det er et klart behov for ressurser som gir skikkelig opplæring til nye brukere. Målet bør ikke bare være å tilby en rask forbindelse, men også å hjelpe brukerne med å forstå mulighetene og begrensningene til en VPN-tjeneste.

I bunn og grunn må produktet fungere uten at kunden trenger å lese seg opp. Martin Budac, leder for personvernprodukter hos Gen Digital

Noen VPN-tjenester tar allerede viktige skritt i denne retningen. Proton VPN har tonnevis av verktøytips og forklaringer innebygd i appene sine, og NordVPN tilbyr et omfattende bibliotek med kunnskapsartikler, men disse metodene er langt fra universelt brukt.

Norton VPN er en leverandør som prøver å ta enkelhet et skritt videre. I et intervju med TechRadar forklarte Martin Budac, leder for personvernprodukter hos Gen Digital, at «brukervennlighet er et av de største problemene» i bransjen.

«Produktet må i utgangspunktet fungere uten at kunden trenger å lese seg opp», sa Budac.

Nortons tilnærming er basert på den samme familievennlige stilen som antivirusprogramvaren: mange forklaringer, svært lite visuell støy i appdesignet og ingen designfeil som kan føre til at uønskede funksjoner aktiveres ved en feiltakelse.

Skap tydelighet

Personvern handler imidlertid om mer enn bare hva brukerne ser på skjermene sine – det handler også om hva som skjer med dataene deres bak kulissene.

Hvert år mottar VPN-selskaper juridiske forespørsler om brukerdata som de enten avslår eller ikke klarer å oppfylle. Disse forespørslene rapporteres ofte ikke i det hele tatt, med mindre VPN-leverandøren publiserer åpenhetsrapporter.

Slike rapporter gir brukerne tydelig informasjon om hvordan en leverandør beskytter personvernet deres mot juridiske krav. Mens såkalte «ingen-logger»-revisjoner gir en lignende følelse av sikkerhet, er fullstendige revisjoner sjelden veldig forbrukervennlige, da de ofte inneholder tett, teknisk sjargong.

Et annet skritt leverandører kan ta er å gi deler av tjenesten sin åpen kildekode. Hvis en leverandør gir appene eller protokollene sine åpen kildekode, kan brukere med riktig kunnskap gjennomgå koden og sikre at alt fungerer som lovet.

Leverandører som Proton VPN og PIA tilbyr allerede apper med åpen kildekode. Proprietære protokoller, derimot, gis sjelden åpen kildekode, selv om ExpressVPNs Lightway-protokoll er et sjeldent unntak.

Det er sjelden noen grunn til å bekymre seg for åpne protokoller. Hvis en leverandør bruker standardløsninger som WireGuard eller OpenVPN, er disse protokollene allerede i åpen kildekode. Det er først når leverandører gjør unike tillegg til dem at koden er «lukket».

Det er spesielt viktig at en leverandørs apper gis åpen kildekode, med tanke på personvernhensyn rundt datainnsamling. Ved å gjøre dette, gir leverandøren brukerne muligheten til å bekrefte selv at ingenting tvilsomt skjer, og at dataene deres håndteres riktig.

VPN-bransjen står overfor flere store utfordringer i 2026, noe som gjør løsninger på disse problemene mulige snarere enn garanterte. Over tid burde imidlertid implementeringen av disse forbedringene hjelpe VPN-bransjen med å forbli både ærlig og tilgjengelig ettersom flere og flere mennesker tyr til disse verktøyene for å støtte sine digitale liv.