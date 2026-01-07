Hur lyckades Surfshark ”höja ribban rejält för VPN-prestanda” under 2025 – och vad väntar under 2026?

Under 2025 flyttade Surfshark fokus från produktkonsolidering till djupare infrastruktursatsningar och förfinade de underliggande systemen som driver företagets cybersäkerhets- och integritetstjänster. Skiftet kom under ett år som präglades av den snabbt ökande användningen av generativ AI och en kraftig uppgång i globala dataintrång, förhållanden som krävde mer motståndskraftiga, anpassningsbara och transparenta nätverksarkitekturer för virtuella privata nätverk.

För Surfshark speglade betoningen på tekniskt grundarbete en bredare ambition att stärka prestanda, tillförlitlighet och förtroende i en allt mer volatil digital miljö.

Enligt Surfsharks vd Vytautas Kaziukonis var företagets främsta mål för året att ”höja ribban rejält för VPN-prestanda”. Medan branschen ofta fokuserar på iögonfallande funktioner var Surfsharks strategi under 2025 förankrad i stabilitet och hastighet, med målet att se till att VPN-lagret förblir osynligt även när internetanvändningen blir allt mer krävande.

Everlink och 100 Gbps – året då allt hände

Det största tekniska klivet under 2025 var introduktionen av Everlink, Surfsharks patenterade självläkande VPN-infrastruktur som håller anslutningar stabila även när enskilda servrar fallerar eller går offline.

När användare i allt större utsträckning förlitar sig på mobila enheter som ständigt växlar mellan Wi-Fi och mobilnät blir det svårare att upprätthålla en säker tunnel, eftersom korta avbrott eller överlämningar tillfälligt kan exponera trafiken eller tvinga fram en fullständig återanslutning.

”Under 2025 lanserade Surfshark Everlink, en patenterad teknik som är först i branschen och utformad för att leverera bättre stabilitet i VPN-anslutningar”, förklarar Kaziukonis. Han beskriver funktionen som en ”stödjande, självläkande infrastruktur” som sömlöst kan återställa tappade anslutningar.

För slutanvändaren innebär detta färre avbrott när man rör sig från kontoret till tåget, och att ett vanligt sårbarhetsmoment – där data kan läcka vid överlämningar – minimeras.

Parallellt med ökad stabilitet kom också ren råstyrka. För att möta utbyggnaden av gigabitfiber i hem världen över uppgraderade Surfshark sin backend-hårdvara. ”Vi rullade ut våra första servrar med 100 Gbps bandbredd som svar på den växande efterfrågan på högre kapacitet”, noterar Kaziukonis, med målet att säkerställa att VPN-tjänsten ”inte blir en flaskhals”.

Hårdvaruuppgraderingen kombinerades med mjukvaruoptimering i form av FastTrack. Tekniken bygger på Surfsharks befintliga Nexus-infrastruktur och optimerar trafikvägar via ett nätverk av servrar istället för en enda tunnel.

Enligt Kaziukonis kan detta tillvägagångssätt ”öka internethastigheterna med upp till 70 procent”, ett påstående som positionerar Surfshark offensivt mot hastighetsfokuserade konkurrenter som ExpressVPN.

AI-användning och epidemin av dataintrång

Utöver infrastrukturen styrdes Surfsharks färdplan för 2025 av den ”massiva ökningen av AI-användning”. Kaziukonis lyfter fram att generativ AI nu är inbyggd i vardagliga verktyg, från webbläsare till smarthem-enheter, och därmed ”behandlar aldrig tidigare skådade mängder persondata”.

"Bara under tredje kvartalet 2025 läckte 90 miljoner användarkonton" Vytautas Kaziukonis, VD på Surfshark

Detta tekniska skifte skapade nya angreppsvägar. ”Vi har också sett hur AI kraftigt förstärker nätfiskehot”, varnar Kaziukonis. Som svar lanserade företaget en Email Scam Checker, ett verktyg som är särskilt utformat för att hjälpa användare att identifiera bedrägliga meddelanden som blivit allt mer övertygande tack vare AI-generering.

Samtidigt har den stora mängden dataläckor drivit på användningen av verktyg för identitetsmaskering. Med hänvisning till att ”bara under tredje kvartalet 2025 läckte 90 miljoner användarkonton” understryker Kaziukonis nödvändigheten av Surfsharks funktioner Alternative ID och Alternative Number. Dessa verktyg låter användare skapa alias, vilket förhindrar att deras verkliga uppgifter hamnar i databaser hos dataförmedlare eller hackare.

Vart är Surfshark på väg härnäst?

Framåt ser Surfshark ut att vara redo att dra nytta av den växande populariteten för ”svit”-ansatsen inom cybersäkerhet, där integrerade verktyg samverkar för att skydda användare vid varje digital kontaktpunkt.

Företagets färdplan för 2026 pekar inte bara på en fortsatt utbyggnad av funktioner för identitetsskydd, utan också på ett tydligare fokus på att visa hur dessa verktyg fungerar i verkliga scenarier, och därmed minska gapet mellan teoretiska säkerhetsfördelar och faktisk användarupplevelse.

”Under 2026 är vi särskilt intresserade av att se den verkliga effekten av skydd mot identitetsstöld, som både breddar och stärker vårt övergripande erbjudande för identitetsskydd”, säger Kaziukonis. Det signalerar ett fortsatt steg bort från att vara enbart ett VPN, och mot att bli en mer heltäckande digital försäkring.

Samtidigt förblir kärnprodukten högsta prioritet. Kaziukonis bekräftar att företaget ser fram emot att ”rulla ut förbättringar av tjänstekvaliteten, inklusive hastighet, latens och anslutningsstabilitet”.

Fortsatt utveckling under 2026

Surfshark avslutar 2025 med ett tydligt stärkt tekniskt fundament. Genom att patentera självläkande anslutningsteknik via Everlink och uppgradera till servrar på 100 Gbps har företaget adresserat användarnas grundläggande krav på hastighet och tillförlitlighet.

Men Kaziukonis insikter kring AI och dataintrång antyder att slagfältet under 2026 kommer att handla om identitet. I takt med att AI gör bedrägerier svårare att upptäcka och dataläckor allt vanligare, framstår Surfsharks strategi – att kombinera robust infrastruktur med verktyg som Alternative ID – som väl positionerad för ett år där ”informerade beslut är viktigare än någonsin”.