Proton VPN avslöjar stora uppgraderingar — här är vad vi ser mest fram emot

Proton VPN utökar sitt gratisutbud till 10 servrar

En helt ny intern VPN-arkitektur lovar högre hastigheter och nya funktioner

Linux-användare får ett efterlängtat CLI-verktyg

Andy Yen, VD för Proton, har precis presenterat en rad nya funktioner som en del av företagets hösten/vintern 2025-roadmap.

Från smartare e-postinkorgar till snabbare Drive-appar – det finns något för alla. Men som daglig användare av Proton VPN är det framför allt de senaste serveruppdateringarna och den helt nya arkitekturen som fångat vårt intresse.

Vad är nytt i Proton VPN?

Proton VPN blir snabbare, lättare och mer skräddarsydd för dina behov, samtidigt som vi förblir trogna våra kärnvärden om integritet, transparens och frihet online. Antonio Cesarano, Proton VPN Product Lead

De flesta rubriker kommer sannolikt att handla om att Proton VPN:s gratisanvändare får fler servrar att välja mellan – och det med all rätt. Nya servrar i Mexiko, Kanada, Schweiz, Norge och Singapore kommer att göra stor skillnad för användare över hela världen.

Det innebär inte bara fler möjligheter att låsa upp blockerat innehåll, utan även bättre hastigheter för användare som bor nära dessa nya regioner. Det är extra imponerande med tanke på att Proton VPN redan är en av de snabbaste gratis-VPN-tjänsterna på marknaden.

Som vanligt går det dock inte att själv välja server i gratisversionen. Därför är vi som använder Proton Plus mer nyfikna på den helt nya interna VPN-arkitekturen som Proton nu utvecklar.

Företaget beskriver detta som en ”ny generation av VPN-möjligheter”, som ska leda till högre hastigheter, starkare skydd mot censur och mer avancerade funktioner.

As 2025 winds down, we’re continuing to build tools that let you take control of your digital life without compromising privacy.Our latest roadmap reflects your feedback and our mission: to empower you, not exploit you.Here’s a peek at what’s coming next 👇1/4October 28, 2025

Proton säger att dess kommande arbete kommer att "leverera en ny generation av VPN-möjligheter", enligt företagets höst/vinter färdplan. (Du kan läsa Andy Yens blogginlägg här).

Och det är inte bara iOS-, Windows- eller Android-användare som får ta del av förbättringarna – även Linux-användare har något att se fram emot.

Efter många användarförfrågningar har Proton nämligen bekräftat att ett nytt kommandoradsgränssnitt (CLI) för Linux är på väg. Det innebär att den engagerade Linux-communityn snart får ett snabbt, automatiserat och kraftfullt verktyg för att styra VPN-funktioner direkt från tangentbordet.

LÄGSTA PRISET I ÅR Superdeal på: Proton VPN

Tidigare pris: 3,59 USD/mån

Nu: 2,49 USD/mån Vill du ha en av de mest integritetsfokuserade VPN-tjänsterna på marknaden – till ett superlågt pris? Då behöver du inte leta längre än Proton VPN. Ett tvåårsabonnemang på Proton VPN Plus ger dig:



🌍 Servrar i fler länder än nästan någon annan VPN

🔒 Oöverträffad integritet och anonymitet

⏳️ Regelbundna uppdateringar och förbättringar

⚙️ Avancerade säkerhetsfunktioner



Detta är det lägsta priset vi sett i år – till och med billigare än Proton VPN:s Black Friday-erbjudande från i fjol.

När blir de nya funktionerna tillgängliga?

Det är ännu inte helt klart när alla de utlovade funktionerna kommer att lanseras, och vissa lär ta längre tid än andra – men vi kan redan nu se att de tio nya gratisservrarna finns tillgängliga i Proton VPN:s gratisabonnemang.

Oavsett tidsplan kommer den uppdaterade VPN-arkitekturen att få långsiktiga effekter, och vi ser fram emot att testa hur mycket den påverkar prestandan i vår nästa recension.

Vi skulle dock inte vänta för länge – just nu kör Proton sin Black Friday-rea på Proton VPN Plus, med en jätterabatt på 75 %. Under en begränsad period kan du teckna ett abonnemang för under 2,50 USD i månaden, vilket är en dollar billigare än ordinarie pris.

Om vi vore du skulle vi slå till nu, med tryggheten i att Proton kontinuerligt förbättrar appen under de kommande månaderna.