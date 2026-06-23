Sommarens Prime Days är igång – fynda billiga teknikprylar hos Amazon: Alla de bästa erbjudandena och rabatterna samlade på ett ställe

Amazon har nu dragit igång sommarens Prime Day-rea som pågår mellan den 23 och 26 juni. Under kampanjen kan Prime-medlemmar ta del av rabatter på ett brett utbud av teknikprodukter, inklusive telefoner, hörlurar, smartklockor, TV-apparater, robotdammsugare, smarthem-produkter och mycket mer.

Erbjudandena är exklusiva för Amazon Prime-medlemmar. Om du inte redan är medlem kan du enkelt registrera dig för Amazon Prime via Amazon och få tillgång till rean, samtidigt som du får fördelar som snabbare leveranser, Prime Video och andra medlemsförmåner.

Här nedanför samlar TechRadar-teamet de allra bästa erbjudandena vi hittar under rean och uppdaterar listan löpande med nya fynd. Eftersom Amazon har tusentals produkter på kampanj rekommenderar vi även att du tar en titt på hela utbudet själv för att se om just dina favoritprodukter har fått rabatt.

Oavsett om du letar efter en ny telefon, ett par hörlurar inför semestern eller vill uppgradera hemmet med ny teknik är Prime Day-rean ett bra tillfälle att göra ett fynd.

Bästa Prime Day-deals

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5% rabatt Garmin Forerunner 265 | Ord pris 3 887 kr 3 692 kr hos Amazon Spara 195 kronor: Garmin Forerunner 265 är en av våra favoritklockor för löpare, med färgstark AMOLED-skärm, avancerade träningsfunktioner och detaljerad återhämtning- och prestationsdata.

5% rabatt Apple AirPods 4 med aktiv brusreducering | Ord pris 1 890 kr 1 795 kr hos Amazon Spara 95 kronor: AirPods 4 med aktiv brusreducering levererar bättre ljud, effektiv brusreducering och sömlös integration med Apple-enheter. Ett utmärkt val för iPhone-användare.

25% rabatt Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition | Ord pris 2 279 kr 1 699 kr hos Amazon Spara 580 kronor: Amazons mest avancerade Kindle erbjuder större lagring, trådlös laddning, automatisk ljusstyrka och en batteritid som räcker i veckor. Perfekt för sommarens läsning.

20% rabatt Shokz OpenRun Pro 2 | Ord pris 2 199 kr 1 759 kr hos Amazon Spara 440 kronor: OpenRun Pro 2 använder benledningsteknik som låter dig höra omgivningen samtidigt som du lyssnar på musik eller poddar. Ett populärt val bland löpare och cyklister.

24% rabatt Ninja Foodi FlexDrawer 10,4L | Ord pris 2 602 kr 1 966 kr hos Amazon Spara 636 kronor: Den här stora luftfritösen har dubbla tillagningszoner och en flexibel avdelare som gör det enkelt att laga flera rätter samtidigt. Perfekt för familjer.

17% rabatt Garmin Forerunner 165 | Ord pris 2 263 kr 1 887 kr hos Amazon Spara 376 kronor: Garmin Forerunner 165 erbjuder AMOLED-skärm, GPS och smarta träningsfunktioner till ett betydligt lägre pris än många av märkets premiummodeller.

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15% rabatt Amazon Kindle 16GB | Ord pris 1 369 kr 1 159 kr hos Amazon Spara 210 kronor: Den senaste Kindle-modellen är tunn, lätt och erbjuder veckor av batteritid. Ett prisvärt alternativ för dig som vill börja läsa digitalt.

26% rabatt Insta360 X4 | Ord pris 4 719 kr 3 509 kr hos Amazon Spara 1 210 kronor: Insta360 X4 spelar in i upp till 8K och är en av marknadens mest imponerande 360-kameror. Perfekt för resor, äventyr och kreativa videoprojekt.

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