Ska du köpa en Shark- eller Dyson-dammsugare under Black Friday? Här är mina råd som expert

Shark och Dyson är kanske de två största namnen på dammsugarmarknaden just nu, och båda erbjuder rejäla rabatter under Black Friday. Om du funderar på vilket varumärke du ska lägga dina pengar på i årets rea finns jag här för att hjälpa.

Jag är TechRadars Homes Editor med fokus på golvvård och har testat dussintals dammsugare från olika varumärken, inklusive nästan hela Dysons nuvarande sortiment samt alla viktiga modeller från Shark. Det betyder att jag har en ganska tydlig bild av vad man kan förvänta sig av respektive märke och vilka de största skillnaderna är mellan alternativen.

MISSA INTE: Kolla in hela Amazons Black Friday-sortiment här

Här är en snabb guide till dammsugare från Shark och Dyson – en bit ner i artikeln hittar du också en lista med några av de bästa Black Friday-erbjudandena på deras produkter just nu. Alternativt kan du ta en titt på mina guider till de bästa Dyson-dammsugarna eller de bästa Shark-dammsugarna för en närmare titt på mina favoritmodeller från respektive varumärke.

1. Rengöring

Båda märkena har dammsugare som levererar utmärkt rengöring. I mitt senaste stora grupptest för att kora den bästa sladdlösa dammsugaren var det Shark PowerDetect Cordless som fick högst poäng i mina rengöringstester. Tvåorna var däremot alla Dyson-modeller: Dyson Gen5detect, V11 och V8 Cyclone.

Bland sladdlösa dammsugare levererar Dysons modeller genomgående mycket bra rengöring – även de billigare, äldre modellerna som Dyson V8. Jag skulle säga att det finns större variation inom Sharks sortiment; vissa Shark-dammsugare presterar fantastiskt medan andra är mindre effektiva, vilket gör det extra viktigt att läsa på innan köp.

(Image credit: Future)

2. Pris

Sharks dammsugare är generellt billigare än Dysons – särskilt om man tittar i den övre delen av sortimentet. Har du en tajt budget skulle jag förmodligen börja med Shark. Överlag skulle jag också säga att Shark är mer generösa och regelbundna med rabatter, men Dyson överraskar då och då med oväntat starka erbjudanden, så skillnaderna behöver inte vara så stora om du tittar vid rätt tillfälle.

Här nedanför har vi samlat några av de bästa rabatterna på respektive märkes produkter just nu.

36% rabatt Du sparar 2 000 kr Shark Detect Pro: var 5 499 kr nu 3 499 kr hos sharkclean.se Spara 2 000 kronor: En stor rabatt på Sharks populära Detect Pro, som kombinerar automatisk sugkraftjustering med låg vikt och smidig hantering. Ett riktigt bra köp för dig som vill ha en effektiv sladdlös dammsugare till ett betydligt lägre pris.

45% rabatt Du sparar 1 467 kr Shark Aspirateur: var 3 290 kr nu 1 823 kr hos amzn.to Spara 1 467 kronor: En riktigt stor rabatt på denna Shark-dammsugare. Perfekt för dig som vill komma billigt undan men ändå få stark sugkraft och smarta funktioner för vardagsstädningen.

40% rabatt Du sparar 1 851 kr Dyson V8 Advanced: var 4 590 kr nu 2 739 kr hos amzn.to Spara 1 851 kronor: Dyson V8 Advanced är ett av de säkraste korten i Dysons sortiment, med pålitlig prestanda och smidig design. En riktigt bra Black Friday-deal på en modell som fortfarande håller hög klass.

57% rabatt Du sparar 4 560 kr Dyson WashG1: var 7 990 kr nu 3 430 kr hos amzn.to Spara 4 560 kronor: En riktigt stor rabatt på Dysons vattenbaserade golvtvätt. WashG1 är ett specialverktyg för hårda golv och passar perfekt för dig som vill kombinera rengöring och tvätt i ett enda moment till ett ovanligt lågt pris.

3. Komfort och kvalitet

Dysons dammsugare är extremt välkonstruerade och känns oftast mycket premium, men ett område där jag tycker att de fallerar något är komforten. Handtagen på de sladdlösa modellerna är inte särskilt ergonomiskt utformade, och i toppsegmentet – V15 Detect, Gen5detect och V16 Piston Animal – är huvuddelen av dammsugaren både tung och avlång, vilket gör dem lite otympliga att använda.

Sharks dammsugare kan i jämförelse kännas billigare i byggkvaliteten, men är ofta mer bekväma att använda. Detect Pro är den mest komfortabla dammsugare jag har använt – den är extremt lätt och har ett format och gummerat handtag som är skönt att greppa. Det är inte den mest kraftfulla modellen, men den duger gott för lättare städning.

(Image credit: Future)

4. Specialfunktioner

Både Shark och Dyson briljerar på sina egna sätt när det kommer till specialfunktioner – här gäller det helt enkelt att avgöra vad som är viktigast för dig. Båda märkena erbjuder automatisk justering av sugkraft baserat på golvtyp och upptäckt smuts, i utvalda modeller.

Jag skulle säga att Dysons auto-läge är mer precist, med uppdateringar i realtid av partikelmängd som visas via ett färgstarkt, rörligt stapeldiagram på dammsugarens skärm. Sharks variant har dock en fördel i form av kantigenkänning, där sugkraften ökar automatiskt när munstycket närmar sig rummets kanter.

Andra populära Shark-funktioner är ett rör som kan lossas och vinklas framåt för enklare städning under möbler samt en luktneutraliserande kapsel som gör att golven doftar fräscht efter städning.

(Image credit: Future)

Utöver realtidsrapporter om damm – som kan vara användbara för att försäkra sig om att ett område verkligen är rent innan man går vidare – är Dysons stora unika fördel en stark grön laser som skapar skuggor och gör mikroskopiska dammpartiklar synliga. Många Shark-dammsugare har också belysning i munstycket, men det är inte i närheten av samma nivå.

Fynda bland Black Friday-deals direkt från olika återförsäljare: