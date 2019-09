Bästa antivirus 2019: Test och ranking av programmen som håller dina enheter skyddade

Tyvärr får vi inse att vi fortfarande inte lyckats utplåna alla cyber-elakingar och hackare som plågat internet sedan urminnes tider. Faktum är att brott på internet växer signifikant år efter år. Därför är det viktigare än någonsin tidigare att se till att din dator och dina mobila enheter skyddas av den bästa antivirus-mjukvaran som finns. Du kanske är mest bekant med namn som Norton, McAfee och AVG, men är de verkligen bäst?

Vi har testat och recenserat de senaste paketen, både betal- och gratisversioner, från de största namnen inom cybersäkerhet, så att du kan känna dig säker på att du kan lita på våra rekommendationer. Mer än 80 antivirus och säkerhetspaket har testats noggrant av våra experter, allt för att ge dig den bästa lösningen för att skydda dina enheter.

Skapare av Malware och virus kommer alltid på nya sätt att få tillgång till din PC och andra enheter kopplade till internet (inklusive din mobil och surfplatta). Som tur är uppdaterar internets säkerhetsföretag konstant sina säkerhetspaket för att skydda mot Phishing, Ransomware och alla andra typer av virus och Malware.

Just nu tycker vi att Bitdefender Antivirus Plus är det bästa antivirus-paketet tillgängligt. Det kombinerar vattentäta säkerhetsverktyg med en uppsjö utmärkta säkerhetsfunktioner. Det är dessutom enkelt att använda och bäst av allt - det ger extremt mycket värde för dina pengar. Du kan läsa mer om paketet nedan, tillsammans med Norton Antivirus och Webroot Secure Anywhere, som tillsammans utgör vår topp 3.

Om du vill ha ett allround-skydd mot de senaste hoten, är din bästa lösning att investera i de starkaste säkerhetsprogrammen. Vi har också de bästa antivirus-lösningarna för företag om du får som ansvar att ta hand om ditt företags datorer.

Eller hoppa till:

Bästa antivirus 2019

Bitdefender Antivirus Plus ger det mest precisa och pålitliga skyddet du kan få och har fått flera fina priser.

Bitdefender Antivirus Plus

Stensäkert och pålitligt skydd.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: 1 | Viktiga funktioner: Skydd mot och återställning efter Ransomware-attack, Privacy-verktyg, VPN, Safepay

Precis

Lösenordshanterare

Billig prenumeration

Kan vara resurshungrig

Få 25 % rabatt på Bitdefenter Antivirus Plus 2020

Techradars #1, den bästa antivirus-lösningen i en värld smockfull av antivirusleverantörer och den kostar inte speciellt mycket mer än gratislösningarna.

Notering: Gällande vår recension av Bitdefender Antivirus Plus så testade vi 2019:s version. Den uppdaterades och döptes om till 2020 under juli i år.

Om du tar en titt på andra listor över stora antiviruslösningar, så ligger Bitdefenders påkostade säkerhetsprodukter alltid högt upp.

Den tenderar att vara pålitlig och precis när den hittar virus, den har funktioner som web-filter för att blockera tillgång till skadliga sidor, en säker webbläsare som håller dina bank- och shopping-transaktioner säkra och dessutom en lösenordshanterare. Den får också höga poäng för sin utmärkta Anti-phishing-modul, som uppmärksammar dig på skadliga länkar i ditt sökresultat och blockerar farliga sidor.

Det finns också ett Ransomware-skydd i flera lager som lär sig beteendet hos hot för att hålla dig säker framöver. Bitdefender kan också skanna alla dina länkade enheter via Bitdefenders centrala mobilapp.

Det finns dock ett eller två problem: den använder mer resurser än genomsnittet och kan hamna i konflikt med vissa program. Bitdefender Antivirus Plus är dock fortfarande ett utmärkt paket som erbjuder utomordentliga funktioner, bra prestanda och mer än tillräckligt med bonusfunktioner för att berättiga priset.

Bitdefender Internet Security bygger på AVP och tredubblar antalet enheter du kan använda, utöver att erbjuda Anti-spam, brandvägg, föräldrakontroll och funktioner för filkryptering.

För lite mer kan du köpa Bitdefenter Total Security. Den har allt vi redan nämnt samt täcker upp till 5 datorer eller mobila enheter.

Norton Security Deluxe skyddar din PC utan att äta upp din prestanda.

Norton Security Deluxe

Skydd som inte segar ner datorn.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: 1 | Viktiga funktioner: Privacy-säkerhet, finansiell säkerhet, globalt civilt informationsnätverk

Blockerar även helt ny Malware

Låg effekt på systemresurser

Webbläsartillägg kan vara opålitliga

Norton Security Deluxe är en påkostad Malware-jägare som automatiskt kan skydda din PC helt själv. Den nyligen namngivna produkten introducerades i april 2019 som en direkt ersättare till den gamla Norton AntiVirus Basic. Att gå från Basic till Deluxe låter så klart bättre, men det lägger egentligen bara till några extra funktioner, som vi skriver om längre ned i artikeln.

Norton erbjuder gott om justeringar och alternativ för de som behöver dem, samt funktioner som en behändig URL-blockerare som håller dig borta från skadliga sidor. Om det skyddet av någon anledning skulle fallera finns det en utmärkt funktion för filer som på egen hand stoppar misstänkta nedladdningar. Om Malware av någon anledning ändå lyckas ta sig igenom finns det en funktion som intelligent håller uppsikt efter vissa beteenden, där den använder sina virusdefinitioner för att sätta hot i karantän så fort något verkar misstänksamt.

Om du tycker om att göra saker och ting själv, är det enkelt att skanna precis när du vill. Du kan också konfigurera och spara anpassade skanningar för att kolla endast de områden som behövs. Du kan till och med schemalägga dem så att de körs på en specifik tid, men bara om ditt system är ledigt och det inte använder sitt batteri.

Så vad gör Deluxe som inte Basic kan? Bara några saker egentligen, det lägger till en bonus på 2 GB extra i molnlagring samt en lösenordshanterare. Den senare är värd att ha om du inte redan har en, men den kan inte matcha Dashlane och andra marknadsledande lösningar.

Det kan bli problem med några av Nortons webbläsartillägg. Vi fann exempelvis att tillägget för Chrome ibland slutade fungera utan uppenbar anledning. Vi har sett flera recensenter rapportera liknande problem, så det verkar onekligen vara ett problem som flera stöter på.

Med det sagt, Norton AntiVirus Deluxes huvudfunktioner levererar på alla fronter: det är lätt att använda, har inställningsalternativ experter behöver, får höga poäng av test-labb och är noggrant designat för att ha minst möjliga påverkan på systemets prestanda.

Webroot SecureAnywhere AntiVirus är extremt lätt utan att kompromissa på säkerheten.

Webroot SecureAnywhere

Det mest lättviktiga programmet på listan.

Operativsystem: Windows och Mac | Max antal enheter täckta: 1 | Viktiga funktioner: Säkerhet som alltid är på, identitetsskydd, realtids Anti-phishing, övervakare av brandvägg

Extremt liten påverkan på systemresurser

Jättesnabb

Saknar testdata från de största test-labben

Nästan allt påstår sig vara ”lättviktigt”, men Webroot SecureAnywhere Antivirus är den enda som verkligen levererar. Installationen tar sekunder, installationsmappen är inte ens 2 MB stor, det tar enormt lite RAM och det finns inga krångliga signaturer som tar upp din bandbredd.

Samtidigt snålar de inte med funktioner. Tillsammans med den vanliga säkerheten har du en smart Behaviour Monitoring-funktion, precis realtids Antiphishing, en funktion som övervakar brandvägg och nätverksanslutning, förbättrad Anti-ransomware, samt andra intressanta funktioner.

Det är inte lätt att jämföra Webroots precision med konkurrerande lösningar, då de största test-labben sällan testar företagets produkter. När de väl testas får de dock generellt bra poäng och våra egna tester visar ett starkt och pålitligt skydd.

Det finns mycket att gilla med SecureAnywhere AntiVirus och Webroots 70-dagars 100 % pengarna tillbaka-garanti tyder på att även de känner sig säkra på sin produkt. Om du är trött på överdrivet komplicerade och onödigt stora lösningar, bör Webroot vara på din radar.

ESET NOD32 Antivirus kanske saknar vissa funktioner, men den erbjuder istället antivirus i toppklass.

ESET NOD32 Antivirus

Antivirus på expertnivå för den mer erfarne användaren.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: 5 | Viktiga funktioner: Ransomware-sköld, UEFI-skanner, Exploit-blockerare, skanningsfunktion som använder molnet

Väldigt anpassningsbar

Kontrollerar enheter som ansluter till datorn

Relativt dyr

Inte för nybörjare

Om du dömer antivirus efter längden på deras lista av funktioner kan ESET NOD32 Antivirus vara en besvikelse. Den saknar brandvägg, lösenordshanterare, fil-strimlare, sårbarhetsskanner eller andra funktioner du ofta hittar i andra paket. Det betyder dock inte att det här paketet är dåligt, utan fokuserar bara mer på det fundamentala.

ESET NOD32 Antivirus har realtids Malware-skydd, några av de bästa självlärande upptäcka-funktioner du hittar, ett Anti-ransomware-lager, Exploit-skydd, URL-filter för att blockera skadliga sidor och moduler som förhindrar attacker som använder Powershell och skadliga skript.

En Device Control-modul begränsar risken för infektion från andra enheter genom att kontrollera tillgång till USB-stickor, externa hårddiskar, optisk media, till och med enheter som ansluter via Bluetooth och FireWire. Det är en ovanlig extrafunktion, men kan utgöra skillnaden om andra ofta ansluter enheter till din PC.

ESET NOD32 Antivirus är inte menat för nybörjare. Användargränssnittet är ibland klumpigt, vissa funktioner är väldigt avancerade och till och med Help är inte alltid speciellt hjälpsam.

Avancerade användare kommer dock uppskatta ESET för hur anpassningsbart programmet är. Skyddet, som är bättre än snittet, gör ett bra jobb med att hålla dig säker och den lättviktiga designen försäkrar att paketet inte segar ned datorn.

En av de nya funktionerna i den senaste uppdateringen är UEFI-skannern, som skyddar dig från hot som attackerar din dator innan Windows ens startat.

ESET Internet Security bygger på NOD 32 och tredubblar antalet enheter som täcks av skyddet. Dessutom får du brandvägg, Botnet-skydd, Webcam-skydd, Antispam med mer.

Alternativt kan du köpa ESET Smart Security Premium-versionen för inte speciellt mycket mer. Utöver allt ovan lägger den till lösenordshanterare och säker data.

F-Secure SAFE är en lättanvänd och prisvärd lösning för att skydda din PC.

F-Secure SAFE

Den mest lättanvända antiviruslösningen.

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Max antal enheter täckta: 3 | Viktiga funktioner: Skydd för webbsurf och internetbank, familjeregler, Ransomware-skydd

Väldigt användarvänlig

Prisvärd

Benägenhet till falsklarm

F-Secure Antivirus SAFE är en jättebra samling antivirus-verktyg och även om det är en aning dyrare än visa andra på den här listan så gör antalet funktioner du får att hela paketet blir prisvärt. Med F-Secure Antivirus SAFE får du F-Secures briljanta antivirus-program, tillsammans med skydd för bankärenden, onlineköp, verktyg för familjesäkerhet samt en funktion som hittar borttappade Android- eller iOS-enheter. Om det behövs kan du till och med låsa eller radera dem helt på avstånd.

Paketet får generellt full poäng för skydd från AV-Test och generellt höga poäng från AV-Comparatives. De säger dock också att programmet kan generera signifikant fler falsklarm än majoriteten av konkurrerande lösningar, men hur det påverkar dig varierar beroende på hur du använder din dator.

Användargränssnittet är ett rejält plus. Det är extremt lätt att använda, lättviktigt och för det mesta kan du bara lämna appen ifred och låta den ta hand om din PC. Programmet har en minimal effekt på systemets prestanda och om du behöver ingripa vid något tillfälle kan du generellt lösa problemet med några enkla klick.

F-Secure Anti-Virus SAFE är ett lockande paket: snabbt, lättviktigt och kan köras tillsammans med många andra säkerhetsprogram utan konflikt. Du kan läsa mer om företagets olika erbjudanden i vår recension av programmets aningen mindre syskon, F-Secure Anti-Virus.

Kaspersky Anti-Virus är omfattande och lättanvänt utan att jaga bort mer avancerade användare.

Kaspersky Anti-Virus

Gedigen säkerhet för både nybörjare och experter.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: 5 | Viktiga funktioner: automatisk skanning, skydd för infektion vid Drive-by Cryptomining, förenklad säkerhetshantering

En av de bäst presterande säkerhetslösningarna

Extremt lätt att använda

Kasperskys fulla paket är bättre värde

Kaspersky Anti-Virus är ett minimalistiskt säkerhetspaket som fokuserar på det allra viktigaste: internet-filter blockerar farliga URL:s, en precis algoritm upptäcker och tar bort hot, smarta övervakningsteknologier följer och upphäver skadliga handlingar. Det är typ allt.

Som tur är fungerar det du får bra - väldigt, väldigt bra. Vi fann hela tiden att Kaspersky var en av de bästa på att blockera Malware och ta bort det från ett infekterat system. Dessutom är det för det mesta ett av de högst rankade antivirusprogrammen på sidor som AV-Comparatives.

Programmet är dessutom lätt att använda. Ett väldesignat användargränssnitt med precis rätt mängd knappar och alternativ, inte för grundläggande men inte heller komplicerat eller avskräckande. Utöver det finns det gott om instruktioner på skärmen som förklarar hur allt fungerar. Till och med en nybörjare kommer känna sig hemma direkt.

Om du behöver ett precist, pålitligt och konsekvent Malware-skydd är Kasperskys Anti-Virus ett bra val.

Trend Micro Antivirus+ Security erbjuder gediget skydd, men har stora krav.

Trend Micro Antivirus+

En stark konkurrent.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: 1 | Viktiga funktioner: Skydd mot Ransomware, avancerad lärande AI, skydd mot email-scam, Pay Guard

Prisvärd

Lätt att använda

Starkt skydd

Kan sakta ner ditt system

Aningen begränsade alternativ

Trend Micro Antivirus+ Security är ett väldigt kapabelt paket som är enkelt att använda och har en Anti-spam-funktion som är över medel. Den har också en effektiv ”Folder Shield”-modul som blockerar Ransomware och det verkar bli bättre och bättre allteftersom tiden går.



Hur bra är det exakt? De största test-labben ger alla höga poäng för skydd, även om de inte alltid är överens om detaljerna. Speciellt AV-Comparatives säger att de får ett högt antal falsklarm, vilket definitivt skulle vara irriterande - men AV-Test rapporterar hög precision utan några falsklarm alls.

Om det finns ett problem här så är det troligen hur programmet påverkar systemets prestanda. PassMark:s Performance-rapport från mars 2019 bedömde 14 säkerhetslösningar på olika prestandarelaterade Benchmarks, och Trend Micro kom på den nedre halvan på listan.

Våra erfarenheter med programmet är lite mer gynnsamma: Skyddet verkade ligga på en nivå liknande Bitdefender, falsklarm var bara marginellt fler och det segade inte ned vårt system märkbart mer än något annat program.

Vi rekommenderar dock att du kör Trial-versionen under de 30 dagar den tillåter innan du köper paketet, på så sätt upptäcker du om du har några problem. Om du dock märker att det fungerar bra, så är dess höga nivåer av upptäckt av hot och härliga bonusfunktioner ett väldigt bra argument för Trend Micro.

Panda Dome Antivirus Pro kommer med gott om funktioner samt ett gränssnitt som är anpasst för Windows 10.

Panda Dome AntiVirus Pro

En användarvänlig lösning med gott om funktioner.

Operativsystem: Endast Windows | Max antal enheter täckta: Obegränsat | Viktiga funktioner: Process Monitor, URL-filtrering, USB-återställningsenhet

Många funktioner

Täcker ett obegränsat antal enheter

Användargränssnittet är inte för alla

Testresultaten för skydd är ojämna

Upptäcker Malware i realtid, snabb molnbaserad skanning, URL-filter för att blockera skadliga websidor: Panda Dome Essential antivirus har alla härligheter du förväntar dig från de bästa antivirus-paketen.

Det är dessutom bara början, Panda Dome Essential är fullsmockad med extrafunktioner som många andra paket på den här listan inte kan matcha. Från skanning av portar och Ping Handling till djupgående övervakning av processer och en integrerad VPN.

När det kommer till huvuddelen, virusskyddet, finns det inte så många testresultat från de oberoende test-labben just nu, men det vi sett gör oss oroliga eftersom Panda slutade nära bottenplacering enligt AV-Comparatives. Det betyder inte att Panda Dome kommer att lämna dina enheter hotade, men du förstår säkert varför vi rekommenderar andra lösningar före denna.

Användargränssnittet är också en vattendelare, med så många konstiga och underbara funktioner inkluderat gör Panda Dome ett helt ok jobb med att se till att alla är relativt lättåtkomliga och du kan gå så djupt som du vill. Å andra sidan så kan det här säkert avskräcka många användare som bara vill ha en enkel och lättanvänd antiviruslösning.

En bonus är dock priset, Panda Dome Essential är ett av de mest prisvärda paket vi hittat. Du har dessutom möjligheten att betala bara lite mer och uppgradera till en prenumeration som täcker ett obegränsat antal laptops, mobiler och surfplattor.

De bästa gratis antivirusprogrammen

Betalar du för en lösning får du fler funktioner, som Spam-filter, föräldrakontroll, system-skanning och avancerade brandväggar med mer. Det gör att de passar bättre för avancerade användare, de som vill ha lite extra säkerhet och de som vill att deras system fungerar så smidigt som möjligt. Det betyder också att du undviker störande pop-ups som försöker få dig att uppgradera till den fullständiga versionen.

Dessa dagar kan du dock få högkvalitativt skydd helt gratis, där så gott som varje stor leverantör erbjuder gratis virusskydd. Genom att erbjuda en gratisversion får utvecklarna tillgång till fler enheter de kan samla data från och på så sätt förbättra deras kunskaps- och säkerhetsplattformar. Det ligger alltså inte i deras intresse att reducera det skydd du får av gratisversioner.

Windows har kommit långt när det gäller säkerhet, men det är fortfarande rimligt att säga att Windows 10:s inbyggda lösning, Windows Defender, är den sista gratislösningen du ska använda dig av.



Om du bestämt dig för att skaffa ett gratis antivirus, föreslår vi att du läser igenom vår lista över de gratis bästa säkerhetslösningarna 2019 nedan. Vi går igenom deras funktioner och allt det viktiga du behöver känna till, så att du kan vara säker på att du väljer rätt gratis antivirus för just dig.

Bitdefender Antivirus Free edition har fått ett stort lyft och tagit förstaplatsen på vår ranking över bästa gratis antivirus. Det är det bästa gratis antivirus du kan ladda ned idag.

Bitdefender Antivirus Free

Den bästa gratislösningen för antivirus 2018.

Operativsystem: Windows, Mac, Android | Version: 2018 | Funktioner: Phishing-skydd, beteendeanalys, automatisk skanning

Skannar snabbt

Utmärkt Virus-detektion

Avancerade användare kan vilja ha mer kontroll

Kan inte schemalägga skanningar

I stort sett består den av antivirus-sektionen av den fullständiga versionen: Bitdefender Antivirus Free Editions rena, lätta och välkonstruerade skanningsfunktion, som nästan är universellt snabbare än industrins medel, samt virus-definitioner som är bäst i klassen betyder att Bitdefender är tillbaka på toppen av gratisträdet.



Gratisversionen insisterar på att köras på autopilot, något som är både bra och dåligt. Det blir lättare att hantera virus, men du kan inte kontrollera hur den skannar; Även om vi är benägna att lita på programmet, har det funnits fall där automatiska system gör lite som de vill. Ett exempel är incidenten för några år sedan när Panda Antivirus identifierade sig själv som ett hot och låste ett antal av Windows system.

AV-test hittade dock några brister i hur programmet hanterade Zero-day-hot. Det är också viktigt att poängtera att du i nuläget kan få vår topplistade betallösning Bitdefender Antivirus Plus för 25 kronor per månad. Det är väldigt lite att betala för ett helt gäng extrafunktioner, som skydd när du använder en internetbank, integrerad lösenordshanterare, permanent fil-strimlare och gratis online-support dygnet runt.

Recension och nedladdning: Bitdefender Antivirus Free Edition

Efter att de tagit över AVG drar Avast nu nytta av att en mycket större användarbas rapporterar in detaljer om nya säkerhetshot.

Avast AntiVirus Free

Ett väldigt förbättrat gratis antivirus.

Operativsystem: Windows, Mac, Android | Version: 17 | Funktioner: Gaming-läge, lösenordshanterare, Malware-skanner

Segar inte ned din dator

Jättebra virusskydd

Irriterande Privacy-inställningar

Inkluderar länk till betallösningar

Avast och AVG har ännu inte helt gått ihop, trots att Avast formellt köpte AVG i mitten av 2016. Det relativt nyligen kombinerade företaget säger att de två gratis antivirusprodukterna även i fortsättningen ska hållas separata. Självklart betyder det ändå att Avast nu har mycket mer data att arbeta med då de effektivt har expanderat deras användarbas (och därför sitt nätverk för att upptäcka hot) till hela 400 miljoner användare.

Det senaste tillägget till Avast Free Antivirus lägger till ett automatiskt Gaming-läge som dämpar pop-ups och reducerar belastningen på systemet när du sätter igång ett krävande spel, något som är väldigt smidigt och skönt. Användargränssnittet har också fått en översyn. Dessutom finns det en lösenordshanterare, något som är ett onekligen bra tillskott till portföljen.



Programmet får höga poäng på AV-TEST:s stora Malware-Benchmark och fortsätter hålla rent från Zero-day-attacker, troligen hjälper verkligen det expanderade nätverket för att upptäcka hot. Mindre imponerande är den aningen negativa effekten Avast har på starttiden för annan mjukvara och att det är lite väl benäget att slänga fram pop-ups.

Recension och nedladdning: Avast Free Antivirus

Sophos Home ger antivirusskydd på företagsnivå till privatanvändare.

Sophos Home

Det perfekta valet för ett hus fullt med datorer.

Operativsystem: Windows, Mac | Version: 17 | Funktioner: Phishing-skydd, föräldrakontroll, skyddar upp till 10 datorer

Enkelt och icke-påträngande

Bra moln-baserad kontroll av skyddade enheter

Kan inte schemalägga skanningar

Begränsad kontroll för avancerade användare

Det marknadsför sig själv som affärsmässig säkerhet, men Sophos Home gör inte mycket mer än andra gratisalternativ och verkar faktiskt passa bättre för familjer.

Du får ett vanligt virus- och Malwareskydd tillsammans med webbläsarverktyg som Anti-phishing och viktigast av allt - innehållskontroll. Kombinerat med central hantering av upp till 10 datorer betyder det att du effektivt kan låsa ditt barns surf-alternativ.

Även om AV-TEST inte har formellt bedömt Sophos färdigheter ger AV-Comparatives ett bra betyg till lösningen.

Sophos Home har förvisso alltid haft notifikationer som dyker upp på din dator, men det fanns ingen premium-version av mjukvaran som de kunde uppmuntra dig att betala för. Det ändrades tidigt i år med lanseringen av Sophos Home Premium.

Recension och nedladdning: Sophos Home

Kaspersky har äntligen lanserat en gratisversion av sitt extremt framgångsrika antivirusproram.

Kaspersky Free

Kasperskys första bidrag inom gratis internetsäkerhet.

Operativsystem: Windows | Version: 18.0.0.405 | Funktioner: Skanning i realtid, Anti-phishing, E-mail-skanning, Spyware-skydd

Precis och pålitlig antivirusfunktion

Användarvänlig

Endast grundläggande funktioner

Begränsad teknisk support

Betalversionen av Kasperskys säkerhetsmjukvara för Windows ligger ofta högt på listor över de bästa antiviruslösningarna och fick återigen högsta poäng av AV-test under deras senaste test-runda.

Som du förväntat dig är Kaspersky Free en nedskalad version av det fullständiga programmet. Gratisversionen gör sig av med extrafunktioner som Privacy-skydd och säkra betalningar för att istället koncentrera sig på starkt och framförallt gratis skydd för din PC, helt utan krusiduller. Resultatet är ett program som är enormt lätt att använda och navigera och som gör ett effektivt jobb med att skydda dig från virus.

Med samma skanner som den fullständiga versionen är Kaspersky Free enormt svår för virus och trojaner att komma undan. Vi älskar dessutom att det inte hela tiden tjatar på dig med notifikationer om att du ska uppgradera till den fullständiga versionen.

Ironiskt nog tänker vi tjata på dig lite istället, för Kaspersky Anti-Virus är inte dyrt att köpa och ger det dig mycket bättre skydd för din dator (eller dina datorer). Standard-priset är 329 kronor för att skydda tre datorer och det inkluderar mer kraft när det kommer till att hindra Ransomware, Spyware och trojaner.

Recension och nedladdning: Kaspersky Free

Avira Free Antivirus förblir ett utmärkt gratis antivirusprogram, men dess frekventa pop-ups är irriterande vilket resulterar i att den faller nedåt på den här listan.

Avira Free Antivirus

Jättebra antivirus, men lite väl tjatigt för vår smak.

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Version: 2018 | Funktioner: Skydd mot Phishing, inbyggd VPN, verktyg för att optimera ditt system

Liten påverkan på ditt systems prestanda

Jättebra på att upptäcka virus

Under installationen marknadsförs andra Avira-produkter

Många pop-ups medan det körs

Avira Free Antivirus for Windows får konsekvent höga poäng på AV-TEST:s stränga testprogram, där det lyckas upptäcka och göra sig av med 99,7 % av testade hot. Den lägger inte heller allt för stor börda på ditt system.

Det har ett rent och vänligt användargränssnitt och ger minimalt med falsklarm. Introduktionen av en gratis säkerhetslösning som du kan köra tillsammans med programmet, med skydd för Ransomware och Phishing, VPN med 500 MB/månad samt olika hastighetslöften gör det bara till ett än bättre val. Det här är en av de bästa gratis antiviruslösningarna vi sett.

Så varför har vi satt det så lågt på vår lista, när den lyckats hålla positionen som etta i över två år? Det är allt tjat. Det finns en gräns för hur mycket pop-ups och reklam som är acceptabel för en gratisprodukt och Avira har tagit sig över gränsen. Det är inte lika hemskt som vissa andra - vi minns Comodos överentusiastiska användargränssnitt, men att slå på datorn för att se Avira skrika på dig än en gång är extremt irriterande.

Recension och nedladdning: Avira Free Antivirus

Hoppa upp igen för att läsa om antiviruslösningen vi rekommenderar som #1^

Bästa antivirus för företag

I den här listan har vi noggrant kontrollerat varje aspekt och rangordnat lösningarna baserat på deras funktioner för just företag, så som fjärrinstallering och central hantering. De bästa antiviruslösningarna för företag kommer ha företagsnivå på deras skydd mot hot, men det betyder inte att de behöver kosta multum. Priset per installation kan ibland vara billigare än de privatlösningar vi rekommenderat ovan.

1. Avast Business Antivirus Pro En utmärkt antiviruslösning för företag, där du får olika verktyg som virusskydd, brandvägg, email-skydd, anti-spam samt förmågan att sätta applikationer i vad som kallas Sandbox-läge. Där kan otestad kod eller andra ändringar testas i isolation utan att påverka produktionsmiljön. Avast Business Antivirus Pro (i motsats till den vanliga Avast Business Antivirus) inkluderar också skydd för Sharepoint och Exchange, samt ett antal verktyg för dina servrar.

2. Symantec Endpoint Protection Symantecs största styrka är deras Insight File Reputation-teknologi, ett effektivt sätt att upptäcka och blockera även de senast upptäckta hoten. Andra skyddslager inkluderar virusskydd, beteendekontroll, skydd mot intrång, brandvägg samt ”Power Ereaser”-funktionen som tar bort envisa hot och reparerar ditt system.

3. Bitdefender GravityZone Business Security Det här paketet prioriterar pålitligt skydd framför en mängd funktioner. Bitdefenders produkter är favoriter hos oberoende test-labb och får alltid höga poäng för deras förmåga att upptäcka och ta bort Malware, samt för deras prestanda och användarvänlighet. De flesta funktioner arbetar automatiskt, anti-malware, brandvägg, webb-rådgivare, URL-filter, men du kan också anpassa produkten så att användaren får mer kontroll.

4. Avira Antivirus for Endpoint Det här är Aviras produkt för små företag. Den innehåller alla viktiga funktioner du förväntar dig, antivirus, nätverksskydd, webbfilter, och lägger även till skydd och optimering av filserver, tillsammans med en whitelisting- och blacklisting-funktion för applikationer.

5. Kaspersky Endpoint Security Cloud Ännu en produkt för mindre företag. Den här kommer redo att skydda Windows-datorer, filservrar och Android och iOS-enheter. Paketets PC-lösning har alla de vanliga Kaspersky-modulerna: antivirus, antispam, brandvägg med mer, men säkerhetslösningen för de mobila enheterna är ännu mer imponerande.

Hoppa upp igen för att läsa om antiviruslösningen vi rekommenderar som #1^