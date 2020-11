VPN-tilbud: gjør et sikkerhetskupp på Black Friday 2020

Det er naturligvis nyttig å ha lest vår oversikt over de aller beste VPN-tjenestene, men du er sikkert også interessert i å vite om de beste tilbudene for øyeblikket.

VPN-feltet er så konkurransepreget at det nesten alltid er mulig å komme over gunstige rabatter eller gratisbonuser. Og dette gjelder spesielt i tiden rundt Black Friday. Nedenfor finner du vår liste over de mest imponerende VPN-tilbudene verden har å by på for øyeblikket.

Noen av dem har rett og slette en svært rimelig pris, mens andre kan ha et tidsavgrenset prisavslag rundt Black Friday og Cyber Monday. Det er til og med et par av tilbudene som kun er tilgjengelige gjennom TechRadar, for våre lesere. Når det gjelder disse, må du klikke deg til leverandørene fra denne siden for å kunne få glede av rabattene.

Men det er ikke bare prisen som betyr noe, for vi har bare tatt med tjenester fra VPN-tilbydere som scorer høyt i våre rangeringer. Derfor finner vi ExpressVPN øverst på listen, med et flott tilbud på vår favorittjeneste.

Enten du ønsker å benytte ditt VPN til å sikre personvernet, se Netflix på ferie eller holde deg anonym mens du surfer på nettet, vil du finne et VPN som passer for deg i vår liste over tilbud. For deg som ikke bor i USA gjelder det å ikke bli skremt av dollartegnene. Det er slik de fleste tilbyderne oppgir prisene sine, men du har likevel adgang til tilbudene uansett hvor du befinner deg.

De beste VPN-tilbudene til Black Friday 2020

ExpressVPN – 1 år | $12.95 $6.67 i måneden, 3 måneder GRATIS

Med høye hastigheter, døgnåpen chat og markedets beste kryptering, er ExpressVPN TechRadars foretrukne VPN-tilbyder for personvern og avblokkering av innhold i hele verden. Du kan begynne med én gang, med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, et solid prisavslag på 49 % av veiledende pris og 15 måneder til prisen av 12.Se tilbud

NordVPN – 2 år | Tre ekstra måneder GRATIS | $3.71 i måneden

NordVPN satser tungt på tilbud med sitt langsiktige abonnement. Hvis du binder deg til Nords glimrende tjeneste de neste to årene, kuttes prisen med 70 %, OG du får tre måneder GRATIS på toppen.



Se tilbud

PureVPN – 5 års dekning | -86 % | $1,32 per måned

Dette er et av de rimeligste VPN-tilbudene for tiden. Det er faktisk latterlig billig. Du kan ha opptil 10 innloggede enheter per konto, og du får adgang til flere enn 2000 servere, hevder å levere superhøy fart og avblokkerer Netflix. Alt dette for én enkelt betaling på $ 79,90 som dekker de fem neste årene hvis du benytter vår eksklusive kode TECH20.Se tilbud

CyberGhost – 39 måneder | $2,25 per måned | -82 %

CyberGhost er vanligvis en rimelig VPN-tjeneste, men de har nylig kuttet prisen på langtidsabonnementet til et rekordlavt nivå. Dermed får du dine neste tre år (+ tre måneder ekstra) med VPN for mindre enn $ 90.Se tilbud

StrongVPN | 1 år | $34.99 | 50% off

StrongVPN har gjort sitt Black Friday-tilbud meget enkelt. Betal $ 34,99 nå, altså halvparten av normalprisen, og du har dekket dine neste 12 måneders VPN-bruk. Du får WireGuard-hastigheter, opptil 12 tilkoblinger, Netflix-avblokkering og 250 GB gratis og sikker skylagring.Se tilbud

SaferVPN – 3 år | $12.95 $2.50 per måned | -81 %

Som du forstår av navnet, konsentrerer SaferVPN seg om din sikkerhet på nettet. Våre tester viser at de innfrir uten at det i stor grad går ut over hastigheten. Denne rabatten for de neste tre årene er ganske oppsiktsvekkende.Se tilbud