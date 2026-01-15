Hva er fordelene med å bruke VPN i 2026?

Hvis personvern står høyt på ønskelisten din, bør et virtuelt privat nettverk, eller VPN, stå øverst på listen.

De beste VPN-tjenestene ruter dataene våre gjennom en sikker tunnel når de forlater enheten vår og reiser til nettstedet vi ønsker å besøke. Trafikken er kryptert, noe som gjør den uleselig for nysgjerrige øyne, noe som betyr at vi kan surfe uten å måtte bekymre oss for hvem som kan se oss over skulderen. Men VPN har mye mer for seg enn det.

TechRadars team av VPN-eksperter har over 15 års erfaring i bransjen. Vi bruker VPN hver dag, både på jobb og hjemme, noe som betyr at vi er godt kjent med både de store fordelene og de mindre kjente bonusene. Les videre mens vi tar en titt på våre åtte beste VPN-fordeler.

Beste VPN-tjeneste – topp 3 beste tjenester akkurat nå

1. NordVPN – fra 3,39 USD per måned

Beste VPN-tjeneste totalt sett

NordVPN tok førsteplassen i vår siste runde med grundig testing. Det er vårt toppvalg som den beste VPN-tjenesten for folk flest. Vi er sikre på at nesten alle kan få NordVPN og få det de trenger. Den er enkel å bruke, har robust sikkerhet, lynraske nedlastings- og spillhastigheter, feilfri oppheving av blokkering (vårt toppvalg for strømming) og en rekke imponerende tillegg. Det er også god valuta for pengene: $3,39 per måned hvis du registrerer deg for et toårsabonnement (selv om hele beløpet må betales på forhånd). Det er ikke fullt så billig som Surfshark, men NordVPN har litt bedre sikkerhetsverktøy og er også enklere å bruke. Du kan prøve tjenesten før du bestemmer deg, takket være en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

2. Surfshark – fra 1,99 USD per måned

Beste billige VPN (og den raskeste!)

Surfshark slår NordVPN både på pris og hastighet – selv om begge er så utrolig raske at du knapt vil merke forskjellen. Den er flott for å åpne globale strømmetjenester og har servere i flere land enn NordVPN, noe som kan være et pluss hvis du reiser mye. Ulempen er at appgrensesnittet er litt mer rotete, og i våre tester for skadelig programvare, phishing og annonseblokkering scoret Surfshark litt lavere enn NordVPN. ExpressVPN (se nedenfor) kommer også på en god andreplass når det gjelder sikkerhet. Når det er sagt, får du uslåelig ytelse for prisen – bare 2,19 dollar per måned med den toårige startplanen (betales på forhånd), og det er derfor Surfshark er en favoritt blant TechRadar-teamet. Som med NordVPN er det en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve det ut før du bestemmer deg.

3. ExpressVPN – fra 4,99 USD per måned

Beste VPN for nybegynnere

ExpressVPN er den enkleste VPN-tjenesten å bruke på listen vår. Den kobler til med et enkelt klikk, og grensesnittet er veldig brukervennlig, noe som gjør den til et godt valg for de som ikke er veldig teknisk kyndige. Det er også den sikreste VPN-en vi har testet, med en rekke ekstrafunksjoner for å holde deg beskyttet på nettet. Hastighetene er imponerende, selv om de ikke helt når samme nivå som Surfshark og NordVPN. Den største ulempen er prisen. Med en pris på $4,99 per måned for en toårsplan (som må betales på forhånd), er det mer enn dobbelt så mye som Surfshark og godt over gjennomsnittet. Derfor anbefaler vi de to alternativene ovenfor for folk flest. Som med de andre VPN-ene er det en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve ExpressVPN uten noen forpliktelser.

VPN-fordeler

Mange lurer på hvorfor de trenger et VPN, spesielt hvis de ikke gjør noe tvilsomt på nettet. Det er et godt spørsmål vi hører ofte, så les videre mens vi går gjennom de viktigste fordelene med å bruke et VPN.

1. Beskytt din anonymitet

Når du surfer på nettet, blar gjennom det som er nytt på Facebook, eller prøver å overtale deg selv til å gjøre et impulskjøp, setter du igjen digitale fotspor. Typen enhet du bruker, din omtrentlige plassering, IP-adressen din og nettleserloggen din kan spores til alle som vet hvordan.

Et VPN skjuler IP-adressen din ved å rute forbindelsen din gjennom en av sine mange servere. Dette betyr at dine onlineaktiviteter forblir i stor grad usporbare. Som en ekstra bonus tilbyr de sikreste VPN-tjenestene strenge retningslinjer for ingen logger, noe som betyr at sensitive data ikke lagres av leverandøren.

Ikke bare forbedrer et VPN anonymiteten din, det beskytter deg også når du driver med P2P-fildeling. VPN-tjenester for torrenting kan også forbedre nedlastingsopplevelsen din takket være raskere hastigheter og, i de fleste tilfeller, ubegrenset båndbredde.

2. Beskytte data

Både VPN-tjenester og proxy-servere skjuler din opprinnelige IP-adresse fra nysgjerrige øyne og maskerer posisjonen din – men VPN går et skritt lenger enn proxyer. Med et VPN blir alle dataene dine rutet gjennom en kryptert tunnel som forhindrer hackere, internettleverandøren din, arbeidsplassen eller skolen din, og til og med offentlige etater, fra å få tilgang til og utnytte dem.

Det finnes mange forskjellige krypteringsprotokoller for VPN-er på markedet. De bestemmer hvordan VPN-tjenesten kobler seg til serverne sine og hvordan dataene våre sendes, mottas, krypteres og dekrypteres.

I dag er OpenVPN og WireGuard de beste og mest pålitelige protokollene i bransjen. OpenVPN er mer ressurskrevende, men regnes som nesten bunnsolid, mens WireGuard er rask, lett og en favoritt blant både strømmere og spillere. Andre selskaper, som ExpressVPN og NordVPN, har til og med utviklet sine egne protokoller basert på samme teknologi.

3. Lås opp strømmeinnhold

I disse dager finnes det, ærlig talt, flere strømmetjenester enn du kan håndtere. Klassikere som Netflix og Disney har ofte én ting til felles: geobegrensninger.

Disse irriterende blokkeringene hindrer deg i å få tilgang til en tjeneste hvis du er i utlandet. Hvis du for eksempel er i Storbritannia og vil se hva som er nytt på Netflix i Sverige, kan du bli møtt med en melding som sier at innholdet ikke er tilgjengelig i din region.

Dette er selvfølgelig et problem hvis du vil holde deg oppdatert på nye utgivelser eller se TV-serier, filmer og sport hjemmefra mens du er på farten. En av de beste funksjonene til en VPN er imidlertid muligheten til å forfalske posisjonen din.

Dette gjøres ved å skjule IP-adressen din og erstatte den med en ny, midlertidig adresse basert på samme sted som serveren du velger. For å se amerikansk innhold trenger du bare å koble til en server i New York eller Los Angeles, og for å bla gjennom BBC iPlayer-biblioteket kan du velge mellom servere spredt over hele Storbritannia.

4. Beskyttelse på offentlige Wi-Fi-nettverk

Kaffebarer, puber, biblioteker, flyplasser, hoteller og skoler – i disse dager tilbyr nesten alle offentlige steder gratis Wi-Fi. Det er unektelig praktisk, bare tenk på alle de digitale nomadene som ønsker å holde kontakten med familien hjemme eller fjernarbeidere som slår seg ned på favorittkaféen sin.

Dessverre er nettverkstrafikk og dine identifiserbare data ofte lett tilgjengelige, noe som gjør åpne Wi-Fi-nettverk til populære mål for nettkriminelle.

I motsetning til ruteren du bruker hjemme, som er beskyttet av passord og robuste krypteringsprotokoller, er offentlige Wi-Fi-tilkoblinger åpne for alle. Noen ganger trenger du ikke engang et passord for å koble til og begynne å surfe.

Generelt er det lurt å bruke et VPN når du kobler til offentlig Wi-Fi, og enda viktigere hvis du skal handle på nett, logge på kontoer eller bruke bankapper. Et VPN maskerer din opprinnelige IP-adresse og krypterer dataene dine, noe som betyr at selv om noen skulle avlytte trafikken din, ville det være veldig vanskelig å knytte aktiviteten til deg.

5. Større frihet på nettet

Visste du at? (Image credit: Future) NordVPN er for tiden TechRadars toppanbefaling. Våre anmeldere har fremhevet VPN-tjenestens mange sikkerhetsfunksjoner, høye hastigheter og omfattende servernettverk. Du kan lese hele anmeldelsen av NordVPN her.

Å skjule din virkelige IP-adresse og omtrentlige geografiske plassering er enda viktigere hvis du bor i eller reiser gjennom land med strenge myndighetsrestriksjoner.

Hvis du for eksempel er i et land med streng internettregulering, som Iran, Russland eller Kina med deres beryktede Great Firewall, kan sosiale medier og meldingstjenester bli blokkert. Dette gjør det vanskelig å holde kontakten med venner og familie, og populære apper utviklet utenfor landet blir ofte helt forbudt.

Så sent som i august bestemte regjeringene i Russland og Venezuela seg for å blokkere den personvernfokuserte appen Signal, og X har også blitt forbudt i Venezuela. Restriksjonene er en del av en landsomfattende aksjon mot opposisjonen, men i ett slag har tusenvis av brukere mistet tilgangen til sine digitale kontakter og fellesskap.

På samme måte kan journalister, forskere og varslere bli forhindret fra å få tilgang til kildemateriale hvis visse nyhetskanaler blir sensurert.

En VPN gjør det mulig å koble til en server i et naboland og omgå disse blokkeringene, noe som gjør internett så åpent og tilgjengelig som det var ment å være.

6. Unngå hastighetsbegrensninger

Internettleverandører kan noen ganger redusere hastigheten din hvis de tror du bruker mye data, noe som raskt kan redusere ytelsen din. Irriterende? Ja. Kan du unngå det? Ja, med et VPN.

Når du kobler til en VPN-server, er IP-adressen din skjult, noe som betyr at internettleverandøren din ikke lenger har full innsikt i hva du gjør på nettet. Enten du driver en bedrift, planlegger et filmmaraton eller bare vil unngå at internettleverandøren din blander seg inn i trafikken din, er et VPN en enkel løsning.

7. Smidigere gamingopplevelse

Med et VPN for gaming kan du redusere ping og latens, og alt du trenger å gjøre er å koble til en VPN-server i nærheten av spillets server. Dette er gode nyheter for de som spiller MMO-er, slåssespill og andre titler som krever raske reaksjoner og en stabil, rask forbindelse.

Hvis du noen gang har blitt rammet av et DDoS-angrep, vet du hvor forstyrrende det kan være. For strømmere er det også risiko for både doxing og swatting. Her kan et VPN gjøre en stor forskjell ved å midlertidig erstatte din virkelige IP-adresse med en ny.

Hvis en ondsinnet aktør prøver å starte et DDoS-angrep på nettverket ditt, stoppes det effektivt, ettersom VPN-tjenesten fungerer som en beskyttende barriere mellom angriperen og deg.

(Image credit: Shutterstock / Andrey_Popov)

8. Finn bedre priser på nettet

Prisene på nett kan variere avhengig av hvor vi befinner oss. Dette fenomenet kalles ofte prisdiskriminering og kan også påvirkes av hvor ofte vi besøker et bestemt nettsted, hvor mye vi handler og våre kjøpsmønstre.

Ettersom et VPN krypterer dataene og nettleserøktene dine, kan det sette en stopper for denne tvilsomme praksisen, noe som er spesielt nyttig for større kjøp.

Hvis du for eksempel leter etter en billig flyreise, kan du koble til en VPN-server i et annet land, oppdatere søket ditt og sammenligne prisene med de som vises når du bruker din vanlige IP-adresse.

(Image credit: Getty Images)

Hva er ulempene med å bruke VPN?

Akkurat som hver rose har sine torner, har VPN-tjenester også noen ulemper, og det er viktig å veie dem før du bruker penger på et potensielt langtidsabonnement. Her er noen av de vanligste:

Påvirker hastigheter: Et VPN legger til et ekstra steg i reisen dataene våre tar når de forlater enheten din. I stedet for å gå direkte til nettstedet eller tjenesten, blir trafikken først rutet gjennom VPN-serveren, noe som kan påvirke hastighetene negativt. I praksis bør effekten imidlertid være marginal.

Et VPN legger til et ekstra steg i reisen dataene våre tar når de forlater enheten din. I stedet for å gå direkte til nettstedet eller tjenesten, blir trafikken først rutet gjennom VPN-serveren, noe som kan påvirke hastighetene negativt. I praksis bør effekten imidlertid være marginal. Kompatibilitetsproblemer: Selv om VPN-tjenester er mer brukervennlige og tilgjengelige enn noen gang, fungerer ikke alle apper med dem. Android Auto er et tydelig eksempel, ettersom tjenesten kan vise en feilmelding hvis vi prøver å bruke den samtidig som et VPN. Dette kan delvis løses med split tunneling, men å ofre sikkerhet for appfunksjonalitet er langt fra ideelt.

Selv om VPN-tjenester er mer brukervennlige og tilgjengelige enn noen gang, fungerer ikke alle apper med dem. Android Auto er et tydelig eksempel, ettersom tjenesten kan vise en feilmelding hvis vi prøver å bruke den samtidig som et VPN. Dette kan delvis løses med split tunneling, men å ofre sikkerhet for appfunksjonalitet er langt fra ideelt. Kostnad: Dette er en viktig faktor, og vi er langt fra alene om å lure på om det virkelig er verdt å betale noen kroner i måneden for noe så uhåndgripelig som et VPN. Du sparer ofte mye ved å velge et langt abonnement på flere år, men leverandører tilbyr også kortere alternativer. Det finnes også flere virkelig gode billige VPN-tjenester, samt noen pålitelige gratis VPN-alternativer.

Vanlige spørsmål

Er det verdt å bruke VPN? Ja, et VPN er definitivt verdt å bruke. Et VPN krypterer dine identifiserbare data når de beveger seg fra enheten din over internett, noe som gjør dem uleselige for tredjeparter. Dette inkluderer ting som nettleserloggen din, meldinger du sender på sosiale medier og filer du laster ned. Ved å skjule din opprinnelige IP-adresse, gjør et VPN det også mulig å få tilgang til geobegrenset innhold og omgå visse typer blokkering.

Når burde vi ikke bruke VPN? VPN-tjenester kan i likhet med andre apper du laster ned til telefonen din bruke ekstra mobildata. Hvis du er avhengig av begrenset data, kan det være lurt å slå av VPN-et ditt til du virkelig trenger det. Du bør også unngå å bruke et VPN når du logger på visse apper, for eksempel bank- eller helsetjenester, da de noen ganger krever at du logger på fra landet der kontoen ble registrert.

Når burde vi bruke VPN på mobil? Du bør bruke et VPN på mobilenheten din når du kobler til et gratis Wi-Fi-nettverk, for eksempel de som finnes på hoteller, kafeer og flyplasser. Disse tilkoblingene er ofte usikre og attraktive mål for nettkriminelle. Et VPN på mobilenheten din krypterer dataene dine, beskytter dem mot uautorisert tilgang og lar deg bruke åpne nettverk uten å måtte bekymre deg for hvem som kan se over den digitale skulderen din.