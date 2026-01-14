Vilka är fördelarna med att använda en VPN 2026?

Om integritet står högt på din önskelista bör ett virtuellt privat nätverk, en VPN, ligga i topp.

De bästa VPN-tjänsterna dirigerar våra data genom en säker tunnel när de lämnar enheten och går vidare till hemsidan vi vill besöka. Trafiken är krypterad, vilket gör den oläslig för nyfikna blickar, och det innebär att vi kan surfa utan att behöva oroa oss för vem som eventuellt tittar över axeln. Det finns dock mycket mer med VPN-tjänster än så.

TechRadars team av VPN-experter har över 15 års erfarenhet inom branschen. Vi använder VPN-tjänster varje dag, både på jobbet och hemma, vilket innebär att vi har mycket god koll på både de stora fördelarna och de mindre kända bonusarna. Fortsätt läsa så går vi igenom våra åtta främsta fördelar med VPN.

Bästa VPN-tjänst - topp 3 bästa tjänster just nu

1. NordVPN – från 3,39 USD per månad

Bästa VPN-tjänst överlag

NordVPN tog förstaplatsen i vår senaste omgång av djupgående tester. Det är vårt toppval som den bästa VPN-tjänsten för de flesta. Vi är övertygade om att nästan vem som helst kan skaffa NordVPN och få det de behöver. Den är enkel att använda, har robust säkerhet, extremt snabba hastigheter för nedladdning och gaming, felfri avblockering (vårt toppval för streaming) samt en mängd imponerande extrafunktioner. Den erbjuder också bra valuta för pengarna: 3,39 USD per månad om du tecknar ett tvåårigt abonnemang (dock måste hela summan betalas i förväg). Det är inte riktigt lika billigt som Surfshark, men NordVPN har något bättre säkerhetsverktyg och är dessutom enklare att använda. Du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig, tack vare en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Läs mer om NordVPN längre ner▼

2. Surfshark – från 1,99 USD per månad

Bästa billiga VPN-tjänst (och den snabbaste!)

Surfshark slår NordVPN både på pris och hastighet – även om båda tjänsterna är så otroligt snabba att du knappast märker någon skillnad. Den är utmärkt för att avblockera globala streamingtjänster och har servrar i fler länder än NordVPN, vilket kan vara en fördel om du reser mycket. Nackdelen är att appens gränssnitt är lite mer rörigt och i våra tester för skadlig kod, nätfiske och annonsblockering fick Surfshark något lägre poäng än NordVPN. ExpressVPN (se nedan) ligger också snäppet före när det gäller säkerhet. Trots detta får du oslagbar prestanda för priset – endast 2,19 USD per månad med det tvååriga Starter-abonnemanget (betalas i förskott). Därför är Surfshark en favorit inom TechRadar-teamet. Precis som med NordVPN finns en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig. Läs mer om Surfshark längre ner▼

3. ExpressVPN – från 4,99 USD per månad

Bästa VPN-tjänst för nybörjare

ExpressVPN är den enklaste VPN-tjänsten att använda på vår lista. Du ansluter med ett klick och gränssnittet är mycket användarvänligt, vilket gör det till ett utmärkt val för den som inte är så tekniskt kunnig. Det är också den säkraste VPN-tjänsten vi har testat, med en rad extrafunktioner för att hålla dig skyddad online. Hastigheten är imponerande, även om den inte riktigt når upp till samma nivåer som Surfshark och NordVPN. Den största nackdelen är priset. För 4,99 USD per månad på det tvååriga abonnemanget (som måste betalas i förskott) är det mer än dubbelt så dyrt som Surfshark och klart över genomsnittet. Därför rekommenderar vi de två alternativen ovan för de flesta. Precis som med de andra VPN-tjänsterna finns det en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så du kan testa ExpressVPN utan att binda dig. Läs mer om ExpressVPN längre ner▼

VPN-fördelar

Många undrar varför de skulle behöva en VPN, speciellt om de inte gör något skumt online. Det är en bra fråga som vi hör ofta, så fortsätt läsa så går vi igenom de främsta fördelarna med att använda en VPN.

1. Skydda din anonymitet

När du surfar på nätet, scrollar igenom vad som är nytt på Facebook eller försöker övertala dig själv att göra ett spontanköp lämnar du digitala fotspår. Typen av enhet du använder, din ungefärliga plats, din IP-adress och din webbhistorik är spårbara för den som vet hur man gör.

En VPN döljer din IP-adress genom att dirigera anslutningen via en av sina många servrar. Det gör att dina aktiviteter på nätet förblir i stort sett ospårbara. Som en extra bonus erbjuder de säkraste VPN-tjänsterna strikta policys om att inte spara loggar, vilket innebär att känsliga uppgifter inte lagras av leverantören.

Med en VPN stärker du inte bara din anonymitet, du får även skydd när du ägnar dig åt P2P-fildelning. VPN-tjänster för torrenting kan dessutom förbättra nedladdningsupplevelsen tack vare högre hastigheter och i de flesta fall obegränsad bandbredd.

2. Skydda data

VPN-tjänster och proxyservrar döljer båda din ursprungliga IP-adress från nyfikna blickar och maskerar din plats – men VPN-tjänster går ett steg längre än proxyservrar. Med en VPN leds all din data genom en krypterad tunnel som hindrar hackare, din internetleverantör, din arbetsplats eller skola och till och med myndigheter från att komma åt och utnyttja den.

Det finns många olika krypteringsprotokoll för VPN-tjänster på marknaden. De avgör hur VPN-tjänsten ansluter till sina servrar och hur våra data skickas, tas emot, krypteras och dekrypteras.

I dag är OpenVPN och WireGuard branschens bästa och mest pålitliga protokoll. OpenVPN är mer resurskrävande men anses i det närmaste bergsäkert, medan. WireGuard är snabbt, lättviktigt och en favorit bland både streamers och gamers. Andra företag, som ExpressVPN och NordVPN, har till och med utvecklat egna protokoll baserade på samma teknik.

3. Lås upp streaminginnehåll

I dag finns det, ärligt talat, fler streamingtjänster än vad som känns rimligt. Klassiker som Netflix och Disney har ofta en sak gemensamt: geografiska begränsningar.

De här irriterande blockeringarna hindrar dig från att ta del av ett tjänsteutbud om du befinner dig utomlands. Om du till exempel är i Storbritannien och vill se vad som är nytt på Netflix i Sverige kan du mötas av ett meddelande om att innehållet inte är tillgängligt i din region.

Det blir naturligtvis ett problem om du vill hålla dig uppdaterad om nya släpp eller se serier, filmer och sport hemifrån när du är på resande fot. En av de bästa funktionerna med en VPN är dock möjligheten att förfalska din plats.

Det sker genom att din IP-adress döljs och ersätts med en ny, tillfällig adress baserad på samma plats som den server du väljer. För att titta på amerikanskt innehåll räcker det att ansluta till en server i New York eller Los Angeles, och för att bläddra i BBC iPlayers bibliotek kan du välja mellan servrar utspridda över hela Storbritannien.

4. Skydd på offentliga Wi-Fi-nätverk

Kaféer, pubar, bibliotek, flygplatser, hotell och skolor – i dag erbjuder nästan alla offentliga platser gratis Wi-Fi. Det är onekligen praktiskt, tänk bara på alla digitala nomader som vill hålla kontakten med familjen hemma eller distansarbetare som slår sig ned på sitt favoritkafé.

Tyvärr är nätverkstrafiken, och dina identifierbara data, ofta lätt att komma åt, vilket gör öppna Wi-Fi-nätverk till populära mål för cyberkriminella.

Till skillnad från routern du använder hemma, som skyddas av lösenord och robusta krypteringsprotokoll, är offentliga Wi-Fi-anslutningar öppna för alla. Ibland krävs inte ens ett lösenord för att ansluta och börja surfa.

Generellt är det en bra idé att använda en VPN varje gång du kopplar upp dig mot offentligt Wi-Fi, och ännu viktigare om du ska handla online, logga in på konton eller använda bankappar. En VPN maskerar din ursprungliga IP-adress och krypterar din data, vilket innebär att även om någon skulle lyckas fånga upp trafiken blir det mycket svårt att koppla aktiviteten till dig.

5. Större frihet på nätet

Visste du att? (Image credit: Future) NordVPN är för närvarande TechRadars topp-rekommendation. Våra recensenter har lyft fram VPN-tjänstens många säkerhetsfunktioner, höga hastigheter och omfattande servernätverk. Du kan läsa hela vårt test av NordVPN här.

Att dölja din riktiga IP-adress och ungefärliga geografiska plats är ännu viktigare om du bor i eller reser genom länder med hårda statliga restriktioner.

Om du till exempel befinner dig i ett land med strikt internetreglering, som Iran, Ryssland eller Kina med sin ökända Great Firewall, kan sociala medier och meddelandetjänster vara blockerade. Det gör det svårt att hålla kontakt med vänner och familj, och populära appar som utvecklats utanför landet förbjuds ofta helt.

Så sent som i augusti beslutade regeringarna i Ryssland och Venezuela att blockera den integritetsfokuserade appen Signal, och även X har förbjudits i Venezuela. Restriktionerna är en del av ett nationellt tillslag mot opposition, men i ett slag har tusentals användare förlorat tillgången till sina digitala kontakter och gemenskaper.

På liknande sätt kan journalister, forskare och visselblåsare hindras från att nå källmaterial om vissa nyhetsmedier censureras.

En VPN gör det möjligt att ansluta till en server i ett grannland och kringgå dessa blockeringar, så att nätet åter blir så öppet och tillgängligt som det var tänkt att vara.

6. Undvik hastighetsbegränsningar

Internetleverantörer kan ibland strypa hastigheten om de anser att du använder mycket data, något som snabbt kan dra ned prestandan. Irriterande? Ja. Går det att undvika? Ja, med en VPN.

När du ansluter till en VPN-server döljs din IP-adress, vilket gör att internetleverantören inte längre har full insyn i vad du gör online. Oavsett om du driver ett företag, planerar ett filmmaraton eller bara vill slippa att leverantören lägger sig i din trafik är en VPN en enkel lösning.

7. Smidigare spelupplevelse

Med en VPN för gaming kan du pressa ned ping och latens, och det enda som krävs är att du ansluter till en VPN-server nära spelets server. Det är goda nyheter för dig som spelar MMO-spel, fightingspel och andra titlar som kräver snabba reaktioner och en stabil, snabb uppkoppling.

Om du någon gång drabbats av en DDoS-attack vet du hur störande det kan vara. För streamers finns dessutom risken för både doxing och swatting. Här kan en VPN göra stor skillnad genom att tillfälligt ersätta din riktiga IP-adress med en ny.

Om en illasinnad aktör försöker rikta en DDoS-attack mot ditt nätverk stoppas den effektivt, eftersom VPN-tjänsten fungerar som en skyddande barriär mellan angriparen och dig.

(Image credit: Shutterstock / Andrey_Popov)

8. Fynda bättre priser online

Priser online kan variera beroende på vår plats. Fenomenet kallas ofta prisdiskriminering och kan även påverkas av hur ofta man besöker en viss hemsida, hur mycket man handlar och köpmönster.

Eftersom en VPN omsluter din data och surfsessioner med kryptering kan den sätta stopp för denna tveksamma praxis, vilket är särskilt användbart vid större köp.

Om du till exempel letar efter ett billigt flyg kan du ansluta till en VPN-server i ett annat land, uppdatera sökningen och jämföra priserna med dem som visas när du använder din vanliga IP-adress.

(Image credit: Getty Images)

Vilka är nackdelarna med att använda en VPN?

Precis som att varje ros har sina taggar har även VPN-tjänster vissa nackdelar, och det är viktigt att väga dem innan du lägger pengar på ett, potentiellt långt, abonnemang. Här är några av de vanligaste:

Påverkade hastigheter: en VPN lägger till ett extra steg i resan som våra data gör när de lämnar enheten. I stället för att gå direkt till hemsidan eller tjänsten dirigeras trafiken först via VPN-servern, vilket kan påverka hastigheten negativt. Effekten bör dock i praktiken vara marginell.

en VPN lägger till ett extra steg i resan som våra data gör när de lämnar enheten. I stället för att gå direkt till hemsidan eller tjänsten dirigeras trafiken först via VPN-servern, vilket kan påverka hastigheten negativt. Effekten bör dock i praktiken vara marginell. Kompatibilitetsproblem: även om VPN-tjänster är mer användarvänliga och lättillgängliga än någonsin fungerar inte alla appar tillsammans med dem. Android Auto är ett tydligt exempel, eftersom tjänsten kan visa ett felmeddelande om vi försöker använda den samtidigt som en VPN. Det går delvis att lösa med split tunneling, men att offra säkerhet för appfunktionalitet är långt ifrån idealiskt.

även om VPN-tjänster är mer användarvänliga och lättillgängliga än någonsin fungerar inte alla appar tillsammans med dem. Android Auto är ett tydligt exempel, eftersom tjänsten kan visa ett felmeddelande om vi försöker använda den samtidigt som en VPN. Det går delvis att lösa med split tunneling, men att offra säkerhet för appfunktionalitet är långt ifrån idealiskt. Kostnad: det här är en stor faktor, och vi är långt ifrån ensamma om att undra om det verkligen är värt att betala några kronor i månaden för något så immateriellt som en VPN. Man sparar ofta mycket på att välja ett långt abonnemang på flera år, men leverantörer erbjuder även kortare alternativ. Det finns dessutom flera riktigt bra billiga VPN-tjänster samt ett fåtal pålitliga gratis VPN-alternativ.

Vanliga frågor

Är en VPN värd att använda? Ja, en VPN är definitivt värd att använda. En VPN krypterar din identifierbara data när de skickas från enheten och vidare över internet, vilket gör dem oläsliga för tredje parter. Det gäller till exempel webbhistorik, meddelanden du skickar i sociala medier och filer du laddar ned. Genom att dölja din ursprungliga IP-adress gör en VPN det också möjligt att ta del av geografiskt begränsat innehåll och undvika vissa typer av blockeringar.

När bör vi inte använda en VPN? VPN-tjänster kan, precis som andra appar du laddar ned till mobilen, dra extra mobildata. Om du är beroende av begränsad datamängd kan det därför vara klokt att stänga av VPN-tjänsten tills du verkligen behöver den. Du kan också vilja undvika att använda en VPN när du loggar in på vissa appar, till exempel banktjänster eller vårdtjänster, eftersom de ibland kräver att du loggar in från det land där kontot registrerades.

När bör vi använda en VPN på mobilen? Du bör använda en VPN på mobilen varje gång du ansluter till ett gratis Wi-Fi-nätverk, som de du hittar på hotell, kaféer och flygplatser. Dessa anslutningar är ofta osäkra och attraktiva mål för cyberkriminella. En VPN på mobilen krypterar din data, skyddar dem från obehöriga och gör att du kan använda öppna nätverk utan att behöva oroa dig för vem som kan titta över din digitala axel.