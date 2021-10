Windows 11 ble lansert tidligere enn forventet

De aller fleste forventet at Windows 11 kom til å bli lansert den 5. oktober, amerikansk tid, men i timene før klokken bikket midnatt her i Norge hadde Microsoft allerede bestemt seg for å gjøre det nye operativsystemet tilgjengelig – noe som vitnet om at selskapet valgte å forholde seg til den internasjonale datolinjen istedenfor.



Nedlastingssiden for Windows 11 har med andre ord vært oppe i nærmere 13 timer allerede (i skrivende stund), hvilket vil si at du kan laste ned operativsystemet ved å bruke en installasjonsfil lokalt på din maskin (oppgradering fra Windows 10), eller ved å lage en ekstern installasjonspakke, for eksempel på en minnepenn, hvis du vil starte fra bunnen av. Hvis du velger sistnevnte er det mulig å omgå de noe merkelige systemkravene (merk at du kan få problemer med Windows Update om du ikke har TPM 2.0.)



Hvis du velger å vente på at Windows 11 dukker opp i Windows Update, så kan det ta en del lengre tid, gitt at Microsoft har valgt å rulle ut operativsystemet puljevis. Vi har for eksempel ikke observert oppdateringen på noen av våre maskiner ennå.

Kommentar: Bør du laste ned Windows 11 nå?

Windows 11 er en gratis oppgradering for alle som per nå bruker Windows 10, hvilket i praksis vil si at det ikke bør være stort som står i veien for overgangen til et nytt OS for de aller fleste – rent bortsett fra de ovennevnte systemkravene, som strengt tatt (i alle fall foreløpig) ser ut til å være ganske enkle å omgå.



Det må likevel nevnes at Windows 11 er så ferskt som det kan være, og at det både er fordeler og bakdeler ved å være tidlig ute. Det er verdt å spørre seg selv om du egentlig trenger å oppgradere nå med det aller første. Vi har testet OS-et såvidt, og det later til å fungere relativt godt, men vi er fortsatt i startgropen av et nytt Microsoft-operativsystem, og man skal dermed ikke se bort i fra at det henger igjen en og annen programvarefeil fra testversjonene.

Vårt råd er å vente med oppgraderingen på hovedmaskinen din, i alle fall en liten stund, slik at Microsoft får tid til å få på plass en oppdatering eller tre før du kaster deg over nyvinningen. Så tidlig i prosessen kan det fortsatt eksistere alvorlige feil.



Hvis du er en av de heldige som har flere PC-er å ta av, så er det selvfølgelig bare å sette i gang med oppgraderingen, men gjør det gjerne på en maskin som ikke er helt nødt til å være fungerende til enhver tid.