Ti tips til deg som jobber hjemmefra

Hjemmekontor kan være en god løsning for mange, men det er likevel en del ting som er verdt å tenke over før du installerer din nye arbeidsplass i hjemmet. Her har vi samlet våre ti beste tips for å sette deg på rett spor til å gjøre hjemmekontoret til en suksess.

1. Hvor du jobber fra

Hvor du arbeider fra er et av de viktigste punktene å vurdere, og hvor kontorplassen skal være er kanskje noe av det du må tenke på først. Hvis du er så heldig å ha et ekstra rom som kan omskapes til et ordentlig kontor, er det ypperlig. Hvis du har lite plass, eller potensielle uromomenter som familiemedlemmer omkring deg i arbeidstiden, er det viktig å etablere noen grunnleggende regler. Du må legge vekt på at det å jobbe hjemmefra også er ordentlig arbeid, og skape tid og rom, slik at alle puslespillbrikkene faller på plass. Det er viktig at ingen forstyrrer deg med mindre det er absolutt nødvendig.

2. Organiser arbeidsdagen

Det å arbeide hjemmefra kan utarte til en katastrofe med mindre du tar grep om organiseringen. Det finnes utallige måter å organisere alle sider av livet på, og arbeidet er intet unntak. Ta en titt på verktøyene for å organisere arbeidet, programmer som kan hjelpe deg med strukturen og dessuten minne deg på avtaler. Invester i en gammeldags kalender eller et annet gammeldags organisasjonsverktøy hvis du trenger en pause fra alle de digitale assistentene. Det viktigste er å ha en plan og holde seg til den.

Det samme gjelder arbeidsdagens varighet. Mange som arbeidet på hjemmekontor kan oppleve at de ofte har mye lengre arbeidsdager enn de egentlig hadde tenkt. Det er naturligvis behagelig å kunne jobbe akkurat når det passer deg. Men hvis du fortsatt er fast ansatt og sjefen er med på at du arbeider hjemmefra, er det lurt å følge de samme reglene som på kontoret. Hvis du driver selvstendig har du imidlertid større frihet, men ikke vær for streng mot deg selv når det gjelder å ta pauser eller å avslutte arbeidet for dagen. Du vil se at du til syvende og sist er mer produktiv hvis du tar pauser fra arbeidet nå og da.

3. Vær til stede

For mange mennesker kan det være utfordrende å jobbe hjemmefra. Derfor synes flere at det er godt å reise til en arbeidsplass. Å være «på jobben» innebærer at det i teorien ikke er noe som forstyrrer deg, men vi vet alle at dette likevel ikke er tilfellet. Det er lett å nevne tre av de vanligste distraksjonene, nemlig kaffemaskiner, vannkjølere og internett. Alle disse kan hemme produktiviteten.

På samme måte finnes det også distraksjoner i hjemmet. Dermed burde du ikke arbeide med fjernsynet påslått (med mindre dette inngår i arbeidet ditt) eller la deg friste av sosiale medier. Noe som er avgjørende er at du er mulig å kontakte i hele arbeidstiden din. Oppdragsgivere, kunder eller andre du samarbeider med blir fort frustrert hvis de prøver å få tak i deg i arbeidstiden, og du har stukket av til treningssenteret.

4. Hold deg oppkoblet

Alt handler om å være tilkoblet, så gjør deg klar til å investere i den beste bredbåndsforbindelsen du har råd til. Hvis du er ansatt i en bedrift, kan kanskje bedriften dekke disse investeringene eller betale for ekstrautstyr, slik at du holder produktiviteten på topp. Men hvis du betaler for dette av din egen lomme, er det noen vurderinger du må ta.

Hvis du blir mer produktiv som en følge av disse utleggene, er kostnaden verdt å ta. Alle selvstendig næringsdrivende kan skrive av vesentlige utlegg i regnskapet. Det gjelder for langt mer enn bare bredbåndtilknytningen. Selv i arbeidsmiljøet hjemme kan det finnes ting det kan være mulig å trekke fra på skatten.

5. Topp teknologi

Det trenger ikke å være dyrt å være produktiv hjemmefra, men det er vel verdt å investere i utstyr som øker produktiviteten din. Hvis du er ansatt et sted, og sjefen evner å tenke fremover, kan du for eksempel be om en bedre laptop og annet utstyr som kan gjøre deg mer produktiv. Ikke glem å ta forsikringen med i beregningen, for alt som inngår i hjemmearbeidet, inkludert selve arbeidsområdet.

En god pult, kontorstol og annet utstyr til en god arbeidsstasjon er ikke noe man bare anskaffer for at plassen skal se stilig ut. Så ikke vær gjerrig. Du kan uansett ta deg slike friheter når du arbeider selvstendig, bare du husker å føre bilag for alt som knyttes til arbeidet. Pass på å føre digitale dokumenter eller skape et fysisk papirspor med fakturaer og kvitteringer for kjøp og utgifter, så kan du i det minste senke skatteregningen en smule.

6. Jobb smart

Produktiviteten på hjemmekontoret handler mye om å være organisert og ha en god plan for aktivitetene. Prøv å optimalisere dagene dine og bruk tiden på en klok måte. Du må ha en viss disiplin og etablere gode rutiner, særlig hvis du er av den lett distraherte typen.

Legg alle gjøremålene inn i kalenderen, og sett opp påminnelser for avtaler som videokonferanser, kundeoppringninger og å sende ut purremailer på grunn av sene innbetalinger. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan mye av tiden dessverre gå med til å følge opp fakturaer. Da er det nyttig med et bokføringsverktøy og alt annet du har til rådighet for å minimere dette arbeidet.

7. Hold deg frisk

Det gir mange fordeler å arbeide hjemmefra. Men det kan ha noen helsemessige ulemper hvis du ikke arbeider smart. Der du tidligere måtte reise til jobb, risikerer du at dagene stort sett blir stillesittende. Å jobbe ved et skrivebord er en låst aktivitet i seg selv, og når du ikke må reise til og fra jobben, er det lurt å balansere arbeidsdagen med litt fysisk aktivitet.

Det innebærer å ta skikkelige pauser, og gjerne én time borte fra arbeidsstasjonen. Pass forresten på at du sitter riktig og godt når du jobber. Det er viktig å holde seg frisk, både fysisk og psykisk.

8. Unngå distraksjoner

Der noen av oss går rett inn i en fokusert arbeidsmodus og klarer å være svært produktive fra hjemmekontoret, er det andre som har lett for å bli distrahert. Og jobber du hjemmefra, er det mange potensielle distraksjoner på lur, for eksempel søvn, kjøkkenet, fjernsynet og mye mer. Hvis du mangler egendisiplin kan alle disse faktorene ha en ødeleggende virkning på arbeidsdagen din. Prøv å gjøre det til et poeng å unngå ting som får deg til å prokrastinere oppgaver i arbeidsdagens løp.

9. Hold kontakten

Det kan være ensomt å arbeide hjemmefra. Særlig hvis du bor alene. Det er fort gjort å undervurdere denne siden ved å arbeide på et hjemmekontor hele dagen. Men det flotte ved å arbeide i en verden der alt og alle er på nett, er at det aldri har vært lettere å opprettholde kontakten. Det finnes mange måter å kontakte kolleger og samarbeidspartnere på, ja selv familie og venner. Men kan gjøre nytte av videosamtaler og den alltid uunnværlige smarttelefonen.

Det er fort gjort å grave seg ned i arbeidet og kutte kontakten med mennesker hvis du har arbeidet hjemmefra i lengre tid. Og selv om dette kan være en fordel for mennesker som faktisk liker å få arbeidet unna når de først jobber, kan det være kontraproduktivt for andre. Hvis du er sosialt anlagt og trives i et kontor med andre mennesker, er det ingen grunn til å kutte ut den sosiale kontakten når du driver med fjernarbeid.

10. Sørg for å trives!

Det å gjøre hjemmekontoret til en suksesshistorie handler i ster grad om å faktisk trives med det. Hvis du har fulgt rådene ovenfor, og utrustet deg med den rette teknologien og satt sammen en trivelig og komfortabel arbeidsstasjon, kan det å jobbe hjemmefra være en stor fordel. Det å holde seg i forkant av begivenhetene, bruke planleggingsverktøy og alle andre gode hjelpemidler du kan ha for hånden, vil få alt til å falle på plass på en god måte. Håper du trives med opplevelsen!

Hvis det er noe ved arbeidssituasjonen du ikke helt får til å stemme, er det lurt å bruke litt energi på å finne ut hva som plager deg og få ting i orden. Du har kanskje ikke tilgang på HR-tjenester, og dermed ligger ansvaret helt og holdent på deg. Lykke til!