Testversjon av Windows 11 blokkerer bruken av den tradisjonelle Windows 10-startmenyen

Microsoft har fullstendig blokkert muligheten til å skifte tilbake til den gode gamle Windows 10-startmenyen i Windows 11 i den seneste testversjonen av det kommende operativsystemet, noe som skuffer mange testere.



Dette er kanskje ikke så overraskende, i og med at måten man tidligere kunne gå tilbake til den vanlige startmenyen på (knapp til venstre, istedenfor på midten) var en relativt innviklet prosess – som Tom's Hardware merker seg, så måtte man gå inn i Windows-registeret og lage en slags liten «hack» for å få det til.

Det er normalt sett ikke anbefalt å rote altfor mye i Windows-registeret, og særlig ikke om man ikke har stålkontroll på hva man driver med. Trår man feil i registeret kan det få store konsekvenser for operativsystemet hos den enkelte bruker. Når det er sagt, så er stort sett brukermassen som tester Windows 11 av den mer teknologivante typen, men likevel er det forståelig at Microsoft prøver å begrense hvor mye ugagn folk kan gjøre i en programvare som fortsett er i teststadiet.



I den nye testversjonen av Windows 11, med det klingende versjonnavnet 22000.65, har Microsoft gjort en forandring som innebærer at register-trikset ikke lenger fungerer, og nå er det altså ikke mulig å mane frem den gode gamle Windows 10-menyen, hvis man ikke har noe særlig til overs for den nye Windows 11-varianten.

Tross alt en test

Det er ikke så rart at Microsoft er tidlig ute med en slik forandring, gitt at et av formålene med en slik test er å finslipe den nye startmenyen, og da må man selvsagt forsikre seg om at testere faktisk bruker den nye varianten, og ikke går tilbake til foregående versjon.



Det er per nå uklart om hvorvidt den endelige versjonen av Windows 11 vil være låst til den nye startmenyen. Det kan være at Microsoft vil tillate brukere å velge mellom ny og gammel ved lansering, men det gjenstår å se. Til syvende og sist kan det å støtte eldre funksjoner fungere som et lokkemiddel for alle som ikke liker forandring, men som likevel er interesserte i å prøve Windows 11 – for det er ganske kontroversielle forandringer som er på vei med det nye operativsystemet og den nye sentrerte startmenyen.



Det er ennå altfor tidlig å spekulere i hva Microsoft ender opp med av støtte for nytt og gammelt i den endelige versjonen av Windows 11, og tilbakemeldinger fra testere (og andre potensielle brukere på nett) kommer antageligvis til å få en innvirkning på Microsofts planer – men selv om endringen i Windows-registeret er permanent, og man ikke kan forandre startmenyen med en innebygget løsning, så vil utvilsomt tredjeparter komme på banen (for eksempel aktører som Stardock), og hjelpe alle som har lyst til å gå tilbake i tid når det gjelder brukergrensesnitt.



Windows 11 vil lanseres trinnvis, og utrullingen av det nye operativsystemet vil starte senere i 2021. For Windows 10-brukere vil dette være en gratis oppgradering, og i teorien vil man kunne gå over til det nye OS-et, selv om man fortsatt bruker Windows 7 eller 8.1.