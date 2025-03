Tre iPhone 17-modeller vises i en videolekkasje med dummy-enheter

Dummy-enheter av tre iPhone 17-modeller har dukket opp

En hands-on video viser det nye designet

Vi har også de forventede tykkelsene for hver modell

Hvis Apple holder seg til sin vanlige tidsplan i år, er vi bare seks måneder unna lanseringen av iPhone 17, og en ny hands-on-video viser dummy-enheter av iPhone 17, iPhone 17 Air og iPhone 17 Pro.

Videoen, som ble lastet opp av iDeviceHelp (via @MajinBuOfficial), gir oss en klar oversikt over designet til de tre modellene. Disse dummy-enhetene ble angivelig laget basert på «interne dokumenter» som beskriver designet og dimensjonene til telefonene.

Vi kan se det ganske dramatiske redesignet som iPhone 17 Pro ryktes å få i år, med en full-dekning kameramodul på baksiden av telefonen. Det er et oppdatert utseende som vi allerede har sett i flere lekkasjer.

iPhone 17 Air – som tilsynelatende erstatter iPhone 16 Plus i år – får en lignende kameramodul på baksiden, men den blir mindre. iPhone 17, derimot, beholder et mer tradisjonelt design, som ikke er veldig forskjellig fra iPhone 16.

Målene

iPhone 17 lineup - EXCLUSIVE FIRST LOOK and Hands ON! - YouTube Watch On

Denne hands-on-lekkasjen avslører ikke mye om telefonene utover designet, men tykkelsene er oppført som 7,2 mm for iPhone 17, 5,59 mm for iPhone 17 Air og 8,64 mm for iPhone 17 Pro.

Det vil i så fall gjøre iPhone 17 omtrent like tykk som iPhone 16, mens iPhone 17 Pro ville bli litt tykkere enn iPhone 16 Pro – kanskje for å få plass til et større batteri (eller i det minste håper vi det).

Det spekuleres i videoen at iPhone 17 Air kan være for tynn til å romme MagSafe-magnetene, selv om trådløs lading fortsatt skal være kompatibel. Den sist lanserte iPhone-modellen, iPhone 16e, mangler støtte for MagSafe.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er ingen tvil om at det vil komme mange flere lekkasjer og rykter frem til september, når disse telefonene forventes å lanseres. De vil få selskap av iPhone 17 Pro Max, som i utgangspunktet vil bli en større versjon av iPhone 17 Pro.