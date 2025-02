Lekkede bilder av iPhone 17 antyder store designendringer – med 3 kontroversielle endringer for Pro og Pro Max

Lekket CAD-bilde antyder at iPhone 17-serien kan få store designendringer

iPhone 17 Pro og Pro Max kan få en ny, lengre kameramodul og en tofarget bakside

iPhone 17 Air kan også få en lignende kameramodul til sitt ensomme kamera

Apple har lenge vært kjent for å flytte grensene innen teknologidesign, men de siste årene har selskapet valgt en mer forsiktig vei. Selv de beste iPhone-modellene har tatt i bruk et mer enhetlig, nøytralt design – noe som noen setter pris på for det minimalistiske utseendet, mens andre rett og slett synes det er kjedelig (som en TechRadar-undersøkelse bekrefter).

Men hvis en ny lekkasje stemmer, kan dette være i ferd med å endre seg. Apples kommende iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max sies å få noen store – og sannsynligvis kontroversielle – designendringer.

Den velkjente tipseren Majin Bu har delt det som ser ut til å være en lekket CAD-modell av iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max på X, med den kortfattede bildeteksten: «iPhone 17 lineup CAD».

(Image credit: Majin Bu)

CAD står for Computer-Aided Design og dokumenter i dette formatet brukes til å bestemme formen og dimensjonene til et produkt for automatiserte samlebånd.

Mens den grunnleggende iPhone 17-modellen ser ut til å være praktisk talt uendret fra dagens iPhone 16, har de tre andre modellene enten helt nye designvalg eller omfattende endringer.

Først og fremst ser telefonen helt til venstre i bildet ut til å være den splitter nye og mye omtalte iPhone 17 Air. Bildet viser at den nye telefonen har et kamerasystem med én linse montert på en bred, Pixel-inspirert kameramodul som stikker ut fra det tynnere chassiset.

Når det gjelder iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max, antyder lekkasjen at tre store designendringer kan være på vei for Apples mest avanserte telefoner.

De to første gjelder kamerasystemet: fra bildene ser det ut til at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få en kameramodul som ligner den på iPhone 17 Air, men åpenbart mye større for å romme Apples ikoniske trippelkamera. Det som ser ut til å være lidarsensoren og blitsmodulen er begge flyttet til høyre side av denne utvidede kameramodulen.

Et bilde som angivelig viser iPhone 17 Pro og et nytt gjennomsiktig deksel, delt på X av tipseren Sonny Dickson, bekrefter også dette nye kameradesignet, med utstansinger for lidarsensoren og blitsen på høyre side.

(Image credit: Sonny Dickson)

Den tredje endringen er sannsynligvis den som vil skape de mest opphetede reaksjonene blant Apple-fans – CAD-gjengivelsen viser en separat utskjæring midt på bakpanelet på iPhone 17 Pro og Pro Max, noe som kan antyde et tofarget design eller bruk av et annet materiale.

Gitt at selv små endringer i iPhone-design – som at Pro-modellene bytter til titanramme eller mute-bryteren som erstattes av Action-knappen – kan skape store diskusjoner, virker det som gitt at en tofarget iPhone vil utløse en bølge av debatt blant Apple-fans.

Vi setter pris på når produsenter våger å eksperimentere med design og dette er en enkel måte å gjøre det på. Samtidig forstår vi hvorfor noen foretrekker at Apple holder seg til mer subtile endringer etter år med gradvise oppdateringer.

Uansett forventer vi ingen offisielle kunngjøringer om iPhone 17-serien før senere i år – og for øyeblikket er alt dette utelukkende basert på rykter.