Nye uoffisielle renderinger antyder en dekselskjerm i full bredde for Samsung Galaxy Z Flip 7

Dette står i kontrast til tidligere rykter som antydet få store designendringer for den ventede telefonen

Samsung har ennå ikke kunngjort Galaxy Z Flip 7 eller delt noen offisielle detaljer

I en fersk rapport rapporterte vi om uoffisielle renderinger av Samsung Galaxy Z Flip 7 som så nesten identisk ut med den nåværende generasjonen Galaxy Z Flip 6 – men det viser seg at den neste kamskjellmobilen fra Samsung kan få en ganske omfattende overhaling.

Nye gjengivelser delt av Android Headlines og OnLeaks og angivelig basert på lekket informasjon viser at den ventede Galaxy Z Flip 7 kan ha en dekselskjerm i full størrelse, lik den man finner på Motorola Razr Plus.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Oppmerksomme lesere legger nok merke til at Android Headlines og OnLeaks også ga det forrige settet med renderinger av Galaxy Z Flip 7, de som ser nesten identiske ut med den nåværende modellen – i et innlegg på X (tidligere Twitter), sa OnLeaks’ Steve H. McFly «Det ser ut til at jeg har feiltolket noen data, og at dette faktisk er Samsung Galaxy Z Flip 7».

OnLeaks har en god merittliste med treffsikre lekkasjer og tips, så vi kan sannsynligvis gi dem litt slakk her, spesielt ettersom andre tipsere har bekreftet at en større skjerm er underveis.

For eksempel spådde tipseren Ross Young på X (tidligere Twitter) at skjermen ville måle seg på 4,05 tommer diagonalt, unntatt plassen som ble tapt for de to kameraene.

Dette ville være en betydelig forbedring av den konturformede 3,4-tommers skjermen på Galaxy Z Flip 6, og ville til og med slå den 4-tommers dekselskjermen på Motorola Razr Plus.

Hvis man skal tro de nye renderingene, er resten av Galaxy Z Flip 7 stort sett uendret fra den nåværende generasjonen – selv om en økning i skjermstørrelsen også er antydet for den indre skjermen, som utvides fra 6,7 ​​til 6,8 tommer.

Kommentar: En nødvendig forbedring

Da vi så de nylige gjengivelsene som antydet at Galaxy Z Flip 7 ville se nesten identisk ut med Galaxy Z Flip 6, skal det innrømmes at vi følte et stikk av skuffelse.

Med Galaxy S25-serien har Samsung demonstrert at de kan gi en imponerende iterativ produktoppdatering uten en stor designoverhaling, men vi har alltid betraktet Z-seriens foldetelefoner som et testområde for innovasjon.

Spør du oss, er en dekselskjerm i full størrelse akkurat den typen effektfulle funksjoner som Samsung trenger for å holde tritt med konkurrentene – spesifikasjonsløft er flotte saker, men det er synlige ting som dette som fester seg i folks sinn.

Og la oss bare innse at en dekselskjerm i full størrelse er omtrent den eneste måten en flip-telefons ytre skjerm faktisk kan være nyttig på. I vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Flip 6 opplevde vi telefonens 3,4-tommers dekselskjerm som skuffende liten, så vi håper at en mulig utvidelse kan vise seg nyttig.

Uansett, det ovenstående er for det meste basert på rykter enn så lenge. Vi må vente på Samsung for offisiell informasjon.

Men hva synes du? Er Galaxy Z Flip sent ute med en oppdatering av dekselskjermen?