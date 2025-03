Det beste fra MWC 2025: De 10 mest spennende teknologilanseringene vi testet på messen

TechRadar-teamet er i Barcelona for å dekke MWC 2025 og teste det nyeste og beste innen mobil-, databehandlings- og wearables-teknologi som har blitt avduket på årets messe.

MWC er mest kjent for å være stedet hvor noen av de største telefon- og nettbrettmerkene viser frem sine siste innovasjoner. Men de siste årene har arrangementet utvidet seg til også å omfatte flere bærbare enheter, bærbare datamaskiner og til og med lydenheter – hvis det er et bærbart produkt, vil det sannsynligvis dukke opp på MWC.

Dette året er intet unntak, selv om AIs økende tilstedeværelse på messen har betydd færre fysiske enheter å teste og flere demonstrasjoner av AI-verktøy. Men ikke bekymre deg, merker som Honor, Samsung, Lenovo og Xiaomi har fortsatt brakt imponerende teknologinyheter.

Messen varer til torsdag, men de store avsløringene er allerede gjort – her er våre favorittlanseringer, valgt ut av våre skribenter og redaktører på stedet.

Beste mobil

Xiaomi 15 Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Den beste telefonen på MWC 2025 er Xiaomi 15 Ultra, som vi beskrev som et flaggskip med «alt og litt til» i vår anmeldelse tidligere denne uken.

Telefonen drives av Qualcomms kraftige Snapdragon 8 Elite og er en AI-mobil som tåler konkurrentene godt. Men dens virkelige styrke ligger i Leica-kameraet, som løfter fotografering og video til et nytt nivå.

Firekamera-oppsettet er designet for å etterligne en profesjonell fotografs verktøykasse og inkluderer et 50 MP vidvinkelkamera, 50 MP ultravidvinkelkamera, 70 MP 3x telefoto og et 200 MP 4x telefotokamera. Resultatet? Helt fantastiske bilder.

Les mer: Vi har testet Xiaomi 15 Ultra – og det er en av de beste kameratelefonene noensinne

Beste mobil i mellomklassen

Nothing (3a) Pro

(Image credit: Future)

Nothing Phone 3a Pro er mer enn bare et pent ansikt med blinkende lys. Det er en av de beste budsjetttelefonene du kan kjøpe, med allsidige kameraer og et unikt design som virkelig skiller seg ut.

Den gir god batteritid og rask lading, slik at du kan bruke timer på å lage dine egne lysmønstre på Glyph Maker. I tillegg er det den eneste telefonen i denne prisklassen som har et kamera med 3x optisk zoom.

Den er kanskje ikke den beste til gaming, men den elegante NothingOS-programvaren er laget for folk som ønsker en fokusert brukeropplevelse. Nothing Phone 3a Pro vil være tilgjengelig globalt senere denne måneden.

Les mer: Vi har testet Nothing Phone 3a Pro – og det er ikke de prangende lysene som gjør den til den beste budsjetttelefonen

Beste billige mobiltelefon

Samsung A56 5G

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy A-serien blir ofte overskygget av flaggskipene i S-serien, men Galaxy A56 5G fortjener virkelig oppmerksomhet i år.

Det gjør Galaxy AI (eller i det minste en enklere versjon kalt «Awesome Intelligence») tilgjengelig i en helt ny prisklasse. Telefonen har funksjoner som Circle to Search og Object Eraser, samt One UI 7, som inkluderer premiumfunksjoner som Now Bar.

På maskinvaresiden får du en 6,7-tommers FHD+-skjerm (samme størrelse som Galaxy S25 Plus), en Samsung Exynos 1580-brikke og et trippelkamerasystem. Det er det perfekte alternativet for Samsung-fans som vil ha en rimelig telefon uten å gå på kompromiss med funksjonene.

Les mer: Vi har testet Samsung Galaxy A56 – og den kan faktisk være et bedre kjøp enn Galaxy S25

Beste brettbare mobiltelefon

ZTE Nubia Flip 2 5G

(Image credit: Future)

Vi bruker mye tid på å teste og lovprise de beste brettbare mobilene, men rimeligere modeller som Nubia Flip 2 5G fortjener også oppmerksomhet. Den er en direkte etterfølger til Nubia Flip 5G og kommer med et lettere og mer holdbart design, en kraftigere brikke og AI-funksjoner som sanntidsoversettelse og Google Gemini-integrasjon.

Prisen er litt høyere i år, men den er fortsatt betydelig billigere enn Samsung Galaxy Z Flip 6. Mulig tilgjengelighet og pris i Norge er fortsatt uklart.

Les mer: Den rimelige Nubia Flip 2 kan få deg til å velge bort Galaxy Z Flip 6

Beste laptop

Lenovo Yoga Solar PC

(Image credit: Future)

En bærbar PC som kan lades med sollys? Hvorfor har ingen gjort dette før? Lenovo Yoga Solar PC er i utgangspunktet en vanlig Yoga Slim laptop, men med et solcellepanel innebygd i skjermen. Den gir deg 1 times lading på bare 20 minutter med direkte sollys, med smart strømstyring som prioriterer solenergi for å forlenge batteritiden. Den kan til og med lade i lite lys takket være ekstremt effektiv solenergiteknologi, og du får også et frittstående, solcelledrevet tastatur i full størrelse.

Les mer: Jeg vil ha en bærbar PC som lades fra solen – og Lenovos Yoga Solar PC er et stort skritt i den retningen

Beste datainnovasjon

Lenovo ThinkBook 'Codename Flip'

(Image credit: Future)

Vi har sett brettbare laptoper før, men hva med en som brettes bakover? Det er akkurat det Lenovos konsept ThinkBook Flip gjør. Skjermen kan foldes ut for å lage en stor vertikal skjerm og deretter foldes tilbake for å gi en bærbar PC med skjermer på begge sider av lokket (se bilde).

For de som ønsker maksimal skjermplass på laptopen, er dette en mer praktisk løsning enn tidligere brettbare laptoper har tilbudt. I tillegg har den noen smarte funksjoner, som et bakgrunnsbelyst numerisk tastatur og mediekontroller skjult i pekeplaten. Et annet imponerende aspekt er at den er merkbart tynnere enn mange andre brettbare laptoper vi har sett før, noe som lover godt for fremtiden til denne teknologien.

Les mer: Jeg elsker Lenovos dristige design på ThinkBook Flip, men jeg bekymrer meg for hvor skjør den er

Beste smartklokke

Honor Watch 5 Ultra

(Image credit: Future)

Honor Watch 5 Ultra er en av få smartklokker som klarer å kombinere rimelighet, lang batteritid og bred kompatibilitet. De fleste smartklokker tilbyr bare noen få dagers batteritid, med mindre de er laveffektsmodeller spesielt utviklet for løping. Denne klokken bryter tendensen ved å levere 15 dagers batteritid, en titanramme og en 1,5-tommers AMOLED-skjerm, alt til en pris som er på nivå med Apple Watch SE 2.

Honor har kanskje ikke funnet opp hjulet på nytt, men det de har gjort er å lage en rimelig, allsidig og holdbar smartklokke som fungerer like bra med Android som den gjør med iPhone. Det er en klar vinner i årets utgave av MWC.

Les mer: Honors nye Android-smartklokke har en 1,5-tommers AMOLED-skjerm, 15 dagers batteritid og fungerer med både iPhone og Android

Beste helse- og treningsteknologi

XPANCEO Biosensing smart kontaktlinse?

(Image credit: Future)

Noen ganger kommer produkter som gir oss hakeslepp, akkurat som da vi først så den aller første iPhonen eller forskjellen i grafikk mellom PlayStation 2 og PlayStation 3. En skjerm i en kontaktlinse, eller en linse utstyrt med avanserte biosensorer, føles som noe rett ut av en James Bond-film – men nå er den her.

XPANCEO viste frem tre nye kontaktlinser i en interaktiv utstilling på MWC. I samarbeid med universiteter og forskningssentre i Spania, Sverige, Storbritannia og Frankrike avduket selskapet en AR-kontaktlinse med innebygd mikroskjerm, en biosensorlinse som måler glukose- og hormonnivåer, og en linse for ikke-invasiv glaukomovervåking, som kan oppdage tidlige tegn på sykdommen og overvåke øyehelsen i sanntid.

Andre konsepter som ble vist frem inkluderte linser som kan overføre data direkte til en tilkoblet enhet. I praksis betyr dette at du kan se på noe, og linsen sender informasjonen direkte til telefonen din. Fremtiden er her.

Les mer: Disse smarte kontaktlinseprototypene kan få oss til å droppe briller, takket være trådløs strøm og øyehelsebiosensorer

Beste ørepropper

Honor Earbuds Open

(Image credit: Future)

Kategorien for åpne hodetelefoner er for tiden en av de hotteste i teknologiverdenen, og konkurransen blir stadig tøffere. Men den beste måten å skille seg ut på er å gjøre det grunnleggende veldig bra – og det er akkurat det Honor Earbuds Open gjør.

Vi fikk muligheten til å teste dem en tid før deres offisielle debut, og vi ble virkelig imponert over lydkvaliteten. Bassen er betydelig fyldigere enn i mange lignende hodetelefoner, og gir en kraftigere og mer balansert lyd. I tillegg inkluderer de aktiv støydemping, AI-drevet live-oversettelse og et elegant, slankt design med et mye tynnere deksel enn det som er standard for denne typen hodetelefoner. Dette gjør dem både praktiske og enkle å bære.

Honor har klart å skape et produkt som leverer på alle de viktige punktene – og samtidig tilfører noe ekstra. Det gjør dem til de klare vinnerne i denne kategorien.

Les mer: Jeg testet Honors nye Earbuds Open – og de ble umiddelbart mine nye favoritter

Beste lydinnovasjon

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

(Image credit: Future)

Da vi nylig hørte at Qualcomm lovet at de første high-end Wi-Fi-hodetelefonene for høyoppløselig lyd var på vei, var vi spente på å se dem – og nå er de her. Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi er de første i sitt slag, takket være integreringen av Qualcomm S7 Pro-brikken.

Dette betyr at de kan levere 24-bits høyoppløselig lyd med en bitrate på opptil 4,2 Mbps – som er nesten fire ganger mer data enn Sonys LDAC Bluetooth-teknologi kan håndtere. Det beste av alt? Dette skjer uten noen forringelse av batteritiden sammenlignet med tradisjonell Bluetooth-streaming.

For å maksimere lydkvaliteten har hodetelefonene også et treveis høyttalersystem, noe som er ekstremt uvanlig for trådløse hodetelefoner. De tilbyr også aktiv støydemping og AI-funksjoner. Med 10 timers batteritiden per lading beviser de at Wi-Fi-teknologi i hodetelefoner ikke trenger å bety kompromisser.

Dette ser virkelig ut som starten på en ny generasjon trådløse hodetelefoner.

Les mer: Xiaomi presenterer de første hodetelefonene med Wi-Fi, og leverer høyoppløselig lyd på opptil 4,2 Mbps