Jag har testat Samsung Galaxy A56 – och den kan vara ett bättre köp än Galaxy S25

Från vår kollega Axel Metz;

I en tid då telefontillverkare i allt större utsträckning ersätter sina verkligt prisvärda modeller med dyrare men fortfarande ej flaggskeppsklassade enheter (host iPhone 16e host), fortsätter Samsungs Galaxy A-serie att hitta en perfekt balans mellan prisvärdhet och långvarig, eftertraktad hårdvara.

Samsung Galaxy A55 har i nästan ett år legat kvar på vår topplista över de bästa billiga telefonerna och nu bygger dess efterträdare Galaxy A56 vidare på framgångarna genom att lägga till nya AI-verktyg, snabbare laddning och en mer stilren design.

Jag fick möjlighet att testa Samsungs senaste mellanklassmodell – tillsammans med den likvärdiga Galaxy A36 – vid ett pressevent nyligen. Min uppfattning? Samsung har, på det stora hela, gjort rätt val när det gäller uppgraderingar och kompromisser.

Kan Galaxy A56 faktiskt erbjuda bättre värde än Galaxy S25 i år? Det är definitivt en möjlighet.

Låt oss börja med vad som inte har ändrats med Galaxy A56. Precis som sin föregångare har Galaxy A56 fortfarande ett 5 000 mAh-batteri, en IP67-klassning (vattentålig), en trippelkamera på baksidan bestående av en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelkamera på 12 MP och en makrokamera på 5 MP. Men i bokstavligen alla andra aspekter är Galaxy A56 en bättre telefon.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) Samsung Galaxy A56 på en Samsung Galaxy S25 Ultra. (Image credit: Future)

Visuellt skiljer sig årets modell på flera sätt från sin föregångare. De tre bakre kamerorna är nu placerade i en svart, avlång kameramodul, till skillnad från Galaxy A55 där linserna är placerade ensamma utan inramning. Galaxy A56 behåller sina platta aluminiumkanter, men ström- och volymknapparna är nu upphöjda istället för att ligga i nivå med telefonens ram.

Personligen tycker jag att dessa förändringar är ett stort steg i rätt riktning och den "Awesome Lightgrey" (läs: vit) modellen jag testade under mitt pressevent kändes särskilt premium. Den nya kameramodulen ger A56 ett mer polerat utseende och tar bort det något enklare och billigare intryck som A55-modellens fristående kameror gav – en design som ofta ses på budgettelefoner. Samtidigt hjälper denna förändring också till att tydligare särskilja A56 från Galaxy S25.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Samsung har även ökat skärmstorleken jämfört med A55. Galaxy A56 har nu en 6,7-tums FHD+ skärm, jämfört med 6,6 tum på A55, vilket gör att den delar skärmstorlek med Galaxy S25 Plus. Ljusstyrkan har också förbättrats avsevärt med 1 200 nits i High Brightness Mode och upp till 1 900 nits i direkt solljus. Det är fortfarande lägre än de bästa Samsung-modellerna där Galaxy S25 når 2 600 nits, men för en mellanklassmodell är det imponerande – särskilt när man jämför med iPhone 16e, som trots sitt högre pris maxar vid 2 000 nits.

Den verkliga styrkan hos A56 är dock dess mjukvara. Den kommer att lanseras med One UI 7 direkt ur förpackningen, vilket gör den till den första telefonen utanför Galaxy S25-serien att få det. Detta innebär tillgång till funktioner som Now Bar och avancerad anpassning av hemskärmen.

Dessutom har AI-verktyg som Circle to Search och Object Eraser uppgraderats med nya funktioner, medan andra AI-baserade mjukvarufunktioner som Custom Filters, Read Aloud och AI Select har hämtats från Galaxy S25-serien och nu finns tillgängliga på A56. Med dessa uppgraderingar fortsätter Samsung att göra A-serien till ett av de mest prisvärda alternativen på marknaden.

Now Bar på Samsung Galaxy A56. (Image credit: Future)

Den billigare Galaxy A36 får också många av dessa funktioner, men Galaxy A56 har ytterligare ett par ess i rockärmen. Auto Trim låter dig redigera och skapa videomontage med ett knapptryck, medan Best Face fungerar som Samsungs version av Googles Best Take, där du kan välja den bästa versionen av ett ansikte i en bildserie.

Trots dessa förbättringar har Galaxy A56 officiellt inte Galaxy AI. Samsung gör en tydlig distinktion mellan sina mellanklassmodeller och flaggskepp genom att använda begreppet Awesome Intelligence istället för Galaxy AI, som är reserverat för S-serien. Vissa funktioner som Circle to Search och Object Eraser återfinns dock i båda mjukvarupaketen, men Samsung vill undvika att alla deras telefoner hamnar i samma AI-kategori. Budskapet är tydligt: om du vill ha de mest avancerade AI-funktionerna som Live Translate och Instant Slow-mo är det S-serien som gäller. Awesome Intelligence är ett steg ner, men i praktiken är det en slags Galaxy AI Lite.

Där Galaxy A56 däremot matchar sina flaggskeppssyskon är i mjukvarustöd. Samsung lovar sex års OS-uppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar, vilket är en förbättring från de fyra år som utlovades för A55. Samma uppdateringslöfte gäller även för A36.

Image 1 of 2 Ett UI 7 körs på Samsung Galaxy A56 (vänster) och Galaxy A36 (höger). (Image credit: Future) Samsung Galaxy A56 (nederst) och Galaxy A36 (överst). (Image credit: Future)

I en något oväntad vändning slår Galaxy A56 faktiskt Galaxy S25 på en viktig punkt: laddningshastighet. Medan S25 fortfarande är begränsad till 25W laddning via kabel, toppar A56 ut på 45W. Trådlös laddning saknas helt, men det är ändå imponerande att en mellanklassmodell laddar i samma hastighet som Galaxy S25 Ultra.

Det finns såklart kompromisser. Galaxy A56 drivs av Samsungs Exynos 1580, vilket är ett tydligt steg upp från A55-modellens Exynos 1480, men fortfarande långt ifrån Qualcomm Snapdragon 8 Elite, som används i de bästa Android-telefonerna 2025. Webbläsning, sociala medier och lättare mobilspel fungerar utan problem, och med 8 GB RAM – som i vissa, ännu obekräftade regioner kan utökas till 12 GB – bör Awesome Intelligence-funktionerna rulla på smidigt.

Skärmkanterna är en annan tydlig påminnelse om att detta är en mellanklassmodell och inte ett flaggskepp. Galaxy A56 ser premium ut från baksidan, men fronten avslöjar att den är en mer budgetvänlig telefon.

För den som inte bryr sig om extremt tunna skärmkanter, avancerade telekameror och marknadsledande prestanda ser Galaxy A56 ut att vara ett utmärkt alternativ. Galaxy S25 är naturligtvis en bättre telefon sett till ren prestanda, men Samsungs senaste mellanklassmodell har tillräckligt starka specifikationer för att kunna vara ett mer prisvärt val. Vi kommer att dela vår fullständiga recension av telefonen snart, med fler tankar och vårt slutgiltiga omdöme av den.

När det gäller priset kostar Galaxy A56 499 pund i Storbritannien, vilket är en mindre ökning från A55-modellens lanseringspris på 439 pund. vi väntar fortfarande på officiella priser och släppdatum för den svenska marknaden, men A55-modellen kostade 5 790 kronor vid sin lansering i Sverige, så med en liten ökning i pris kan vi nog räkna med en prislapp runt 6 000-6 500 kronor för den nya modellen.