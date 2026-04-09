«Apple-kirkegården»: 7 mytiske Apple-produkter fra de siste 50 årene som aldri så dagens lys

I likhet med andre teknologiselskaper har Apple hatt sin del av nærmest mytiske produkter. Dette er dingsene vi hørte hvisking om i løpet av selskapets første 50 år, men som aldri ble virkelighet og i stedet raskt havnet på Apples kirkegård.

Men hva var de egentlig? Og hvorfor ble de aldri virkelighet? La oss finne det ut.

1. Apple Car (2014–2024)

Kodenavnet Project Titan ble brukt for den sagnomsuste Apple Car, som til slutt havnet på Apples skraphaug etter et tiår med eksperimentering. I løpet av den tiden skal prosjektet ha endret form flere ganger enn Optimus Prime på grunn av en overdose Energon.

På et tidspunkt var det et semi-autonomt elektrisk kjøretøy som lignet en gigantisk Magic Mouse. (Man kan bare håpe at ladeporten ikke var plassert under bilen.) Senere ble den beskrevet som en futuristisk minivan i stil med bransjens mest avanserte konsept, eller, mindre flatterende, som et brød.

Til slutt bestemte Apple seg for å integrere teknologien sin i andre biler i stedet for å bygge sin egen. Men ikke før en Apple Car-prototype led ydmykelsen av å bli påkjørt bakfra av en Nissan Leaf som kjørte i 15 km/t.

2. Big Mac (1984)

BigMac was actually the main focus of this family, with a portrait display for pro workflows and high-end internals.After Steve was gone, Sculley killed BigMac—and threw the BabyMac out with the MacBathwater. The new strategy? Emulate IBM exactly with a big CPU box: the Mac II. pic.twitter.com/13hkbCP0VyFebruary 20, 2022

Om ikke annet, er det synd at dette produktet aldri ble virkelighet, da det ville vært underholdende å se Apple og McDonald's kaste advokater på hverandre. Denne datamaskinen var imidlertid nesten det motsatte av billig hurtigmat, og den var angivelig ment å ha en elegant portrettskjerm, betydelig kraftigere enn en Mac og et Unix-basert fundament.

Da Steve Jobs ble tvunget til å forlate Apple, ble Big Mac til Dead Mac, og et prosjekt som i hemmelighet hadde brygget i bakgrunnen, dukket til slutt opp under det mye mindre morsomme navnet Macintosh II.

Tatt i betraktning at tidligere Apple-ansatte senere avslørte at Big Mac-prototypen aldri kom lenger enn et kretskort montert på en treplate, var det kanskje like greit.

3. Apple Ring (fra 2013)

Samsung Galaxy Ring (over) har aldri hatt en Apple-produsert rival – i hvert fall ikke frem til nå.

Med Apples forkjærlighet for å få datamaskiner til å «forsvinne», kunne Apple Ring ha vært et logisk neste steg i selskapets satsing på bærbare enheter. En slik enhet ville fått selv en iPod Shuffle (3. generasjon) til å føles stor i sammenligning, selv om det er vanskelig å si nøyaktig hva den ville blitt brukt til. Helsesporing? Bevegelseskontroll av andre Apple-enheter? Eller å gi deg elektrisk støt hver gang du tør å kritisere Apple?

Apple Ring er fortsatt bare i ryktenes verden, sannsynligvis fordi andre smartringer ikke akkurat har satt verden i brann, og fordi Apple allerede har løst de fleste mulige bruksområder med Apple Watch.

I tillegg er folk flest ikke spesielt glad i enheter som kan gjøre mye, men mangler skjerm og kontroller. Bare spør hvem som helst som hadde en tredje generasjons iPod Shuffle ...

4. Apple TV (ca 2010)

Apple bygger en ekte TV, en ekte Apple TV. Markedsavdelingen hadde sannsynligvis mye å si om det.

Steve Jobs skal ha sagt at Apple hadde «knekt koden» for en brukervennlig, integrert TV som ville eliminere bryderiet med datidens TV-er. Det ferdige produktet skulle visstnok ha kommet i tre størrelser og kostet dobbelt så mye som sammenlignbare TV-er på den tiden.

Det er imidlertid tvilsomt at allmennheten ville vært villig til å betale dobbelt så mye når de kunne få den samme opplevelsen ved å kjøpe en vanlig TV og koble til en Apple TV (set-top-boks), den lille svarte boksen.

Det er sannsynligvis derfor prosjektet ble lagt ned etter noen år, ganske brått. Passende nok, siden akkurat det samme ofte skjer med TV-serier.

5. PowerBook G5 (2005)

Apples «Intel Inside»-æra var i stor grad drevet av kollapsen til partnerskapet med IBM. PowerPC G5-brikken i Mac-tårnmaskiner nådde aldri de hastighetene som ble lovet. Enda verre, den trakk så mye strøm og genererte så mye varme at den ikke fungerte i bærbare datamaskiner, noe som ble værende med G4-generasjonen.

Apple siktet tappert mot det tilsynelatende umulige, mens internettkommentatorer gjorde mindre tappert arbeid ved å lage modeller av klumpete PowerBook-er og forestille seg de enorme kjøleribbene som ville være nødvendig for å kjøre en G5-brikke.

På en måte kan vi fortsatt forestille oss hvordan en PowerBook G5 ville ha vært, siden den første MacBook Pro med Intel i hovedsak var en PowerBook G4 med en annen brikke. Se for deg en slik, men med vifter som hørtes ut som jetmotorer mens de desperat prøvde å hindre datamaskinen i å smelte.

6. Apple Watch med kamera (2016–2025)

Selv Captain Kirks futuristiske håndleddskommunikator hadde ikke video. Men det hindret ikke Apple i å prøve å bygge inn et kamera i Apple Watch. En rekke patenter og rykter tyder på at funksjonen nærmest ble en besettelse, der Apple utforsket muligheten for å plassere et kamera i Digital Crown, i en avtakbar modul eller på enden av et bøyelig armbånd.

Forkjemperne så for seg en Apple Watch som kunne brukes til FaceTime og objektskanning. Kritikere var bekymret for at det (som smartbriller) kunne bli et PR-problem på grunn av skjulte opptak, og hadde også spørsmål om batteritid og brukervennlighet.

Foreløpig ser Apple ut til å være fornøyd med å holde seg til kameraer på enheter som du naturlig peker mot ting. I mellomtiden går det rykter om at AirPods med kameraer fortsatt kan bli en realitet en dag.

7. Apple Paladin (midten av 1990-tallet)

#MARCHintosh! Maybe the right time to start your home office… pic.twitter.com/R9flrotXdmMarch 10, 2023

Husker du begrepet «digital hub»? Det var Apples ganske vellykkede idé om å sette en Mac i sentrum av ditt digitale liv. Før det, og før Steve Jobs kom tilbake, fantes Apple Paladin, som nesten kan beskrives som den digitale hubens onde LinkedIn-tvilling.

Ok, det er kanskje urettferdig, men det er bare fordi LinkedIn ikke eksisterte den gangen. Det gjorde egentlig ikke internett heller. Paladin (som også gikk under det litt overdrevent spennende kodenavnet Project X) forsøkte derfor å kombinere en datamaskin, en faksmaskin, en skanner og en telefon i én enhet.

Ifølge rapporter har noen få prototyper blitt sluppet ut i naturen, noe som betyr at dette siste punktet kanskje bare er halvveis mytisk.