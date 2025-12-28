Får vi en Apple-ring i 2026? Dette forteller ryktene

Du vil merke deg til at Apple ikke er nevnt i vår guide til de beste smartringene – men kan det skje snart? Ryktene fortsetter å svirre om at teknologigiganten vil bestemme seg for å lansere en slik ring i fremtiden, og her har vi samlet alle lekkasjene og spådommene vi har hørt til dags dato.

Det er åpenbare paralleller med Apple Watch. Da den første Apple Watch dukket opp i 2015, hadde Apple tatt det med ro, ventet mens andre selskaper lanserte og forbedret smartklokkeproduktene sine, og kom deretter inn på markedet med et av de beste eksemplene på formfaktoren – en som ikke er radikalt endret den dag i dag.

Vi kan se en gjentakelse av dette mønsteret med en smartring, hvis Apple bestemmer seg for å ta opp kampen mot slike som Oura Ring 4 og Samsung Galaxy Ring. Les videre for detaljer om alle ryktene som har svirret rundt angående Apple Ring – og tenk på å begynne å spare hvis du vil ha en.

Patentsporet

Oura Ring 4 (Image credit: Oura)

Det finnes ingen garantier for at patentsøknader til slutt vil føre til faktiske forbrukerprodukter, men de gir oss en indikasjon på ideene et selskap utforsker – og de er offentlig tilgjengelige. Apple Ring-relaterte patenter går flere år tilbake, inkludert ett for en «kroppsnær elektronisk ringdatamaskin» som dukket opp i 2019.

Det patentet skisserte en enhet som var mer en kontroller for en iPhone eller en Mac-datamaskin, med sin egen lille berøringsskjerm og en integrert mikrofon – selv om det også var biometriske sensorer inkludert. Alt i alt hørtes det ut som en mini Apple Watch, noe som godt kan være det Apple Ring ender opp med å bli.

Apple-patentene har fortsatt å dukke opp gjennom årene: ett i 2020 beskrev en smart ring med omfattende bevegelsesstøtte, for trådløs styring av enheter som en Apple TV-strømmeboks, mens et annet i 2023 inkluderte detaljer om fysiske sensorer som kunne aktiveres for å utføre handlinger på annet tilkoblet Apple-utstyr.

Den tilkoblingen – med iPhones, iPads, Mac-er, Apple Watch, hodetelefonene Apple AirPods Max og så videre – ser ut til å være avgjørende for enhver type smartring Apple utvikler for tiden. Hvis og når den dukker opp, vil den nesten helt sikkert være bygget for å samhandle uanstrengt med andre Apple-enheter du har.

Apple har til og med vært travelt opptatt med å søke patenter for kroppsnære enheter som kan utvides til fotlenker og snorer – slik at du kanskje ikke nødvendigvis trenger å bruke Apple-ringen på fingeren. Selskapet tenker tydeligvis på en rekke forskjellige typer bærbare enheter, ment å brukes mesteparten av (om ikke hele) dagen.

Skrinlagt … eller ikke?

Apple Watch Series 11 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Bortsett fra patenter har mange innviede spekulert i om Apple faktisk vil komme i gang med å lansere en smartring. I oktober 2024 rapporterte den kjente Apple-tipseren Mark Gurman at Apple ikke hadde noen umiddelbare planer om å utvikle en smartring, og vi har absolutt ikke sett en siden.

Det ble raskt bekreftet av administrerende direktør i Oura, Tom Hale, som sa at han ikke trodde selskapet hans ville måtte hanskes med en konkurrerende smartring fra Apple med det første. En del av grunnen til skepsisen hans var at en smartring kan påvirke salget av Apple Watch, som ville måle mange av de samme målingene.

TechRadar-ekspertene er imidlertid ikke helt overbevist av denne tankegangen. Smartringer er forskjellige fra smartklokker på mange måter, inkludert batterilevetiden du kan forvente og hvor diskrete de er å bruke, så eksistensen av Apple Watch betyr ikke nødvendigvis at vi ikke får en Apple Ring. Det har ikke hindret Samsung i å prøve seg på det.

En annen respektert tipser med en anstendig merittliste har antydet at en «ringlignende bærbar enhet» faktisk fortsatt er under utvikling, sammen med flere andre hemmelige produkter som ennå ikke har sett dagens lys – noe som for å være rettferdig er hva vi forventer av et teknologiselskap av Apples størrelse og anseelse.

Med andre ord må du ikke gi opp Apple Ring ennå. Selv om en rekke lanseringsarrangementer har kommet og gått uten tegn til denne smartringen, vet vi at Apple er tungt investert i helse og trening nå, og har utforsket formfaktoren i patenter – det kan bare være et spørsmål om at Apple venter på å få designet, funksjonene og prisen til å klaffe.