AirPods med små AI-kameraer kan komme i 2027 – men hvilken modell er det?

Vi har lenge sett tydelige tegn på at Apple eksperimenterer med in-ear-kameraer som en måte å mate Apple Intelligence med informasjon . Ifølge en ny rapport planlegger selskapet nå å ha kameraer i AirPods allerede i 2027. Samtidig ventes det også at Apple vil legge til et lite kamera til Apple Watch samme år og lansere sine første smartbriller med kameraer.

Dette ifølge Bloomberg-reporter Mark Gurman. Men en annen rapport antyder at disse kameraene kanskje ikke er kameraer i tradisjonell forstand: I fjor sa den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo at Apple har som mål å integrere infrarøde kameraer i AirPods innen utgangen av 2026.

Disse kameraene vil kunne se bevegelser, som deretter kan brukes til å kontrollere apper eller systemfunksjoner. Det er mulig at Gurman og Kuo snakker om den samme kommende AirPods-modellen.

Hvilke AirPods kan få kameraer?

Dette reiser et interessant spørsmål: Hvis Apple planlegger å lansere AirPods Pro 3 i 2025, noe som har gått rykter om lenge og nesten er forventet, virker 2027 for tidlig for en ny generasjon Pro-hodetelefoner. Første generasjon AirPods Pro ble utgitt i 2019 og forble relevant frem til 2022, mens andre generasjon ser ut til å vare fra 2022 til 2025.

Basert på dette tidsmønsteret vil ikke AirPods Pro 4 dukke opp før sent i 2028 – det vil si etter tidsrammen som Gurman indikerer.

Det virker svært usannsynlig at Apple ville stappe en avansert funksjon som denne inn i sine vanlige AirPods uten ANC. Så forutsatt at AirPods Pro 4 ikke kommer tidligere enn planlagt, etterlater det to alternativer: AirPods Max 2 – eller en enda mer eksklusiv versjon av Pro-modellen. Kanskje AirPods Ultra?

Vi tror egentlig ikke dette er AirPods Max. Alle ryktene om kameraer så langt har handlet om in-ear-hodetelefoner, og de selger betydelig bedre enn Max-modellen.

Men å legge til et nytt nivå i AirPods-serien ville sannsynligvis fått Steve Jobs til å snu seg i graven. I stedet for den klassiske «bra, bedre, best»-strategien, ville det bety fem forskjellige varianter av AirPods: vanlige AirPods, AirPods med ANC, AirPods Pro 3, AirPods Max og AirPods Ultra. Det føles ikke helt som Apples stil.

Kanskje datoen 2027 rett og slett ikke er riktig – eller kanskje Apple har en annen vri på gang. Uansett vil det ta en stund før vi finner ut sannheten.